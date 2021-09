Officiële Battlefield 2042 Soundtrack staat nu op Spotify

Spotify luisteraars, of luisteraars van inferieure muziekstreamplatformen, tuit uw oren want de nieuwe ‘dun dun dun dun’ geluidjes staan voor u klaar! EA, DICE, Sam Slater en Hildur Guõnadóttir plaatsen de officiële Battlefield 2042 soundtrack online.

14 muzikale nummers met een afspeelduur van in totaal 43 minuten en 10 seconden staan klaar op iTunes, Apple Music, Spotify en Deezer. Het betreft de gloednieuwe soundtrack van de aanstaande Battlefield game waar we als shooterfans al de nodige tijd op hebben moeten wachten. Ook de release van het volgende deel in de franchise laat niet meer zo heel erg lang op zich wachten. 22 oktober is het namelijk al zover. Dan verschijnt Battlefield 2042 op PC, maar ook op de nieuwe en oude consoles.

Als je van plan bent om te gaan spelen op de console dan moet je wel even opletten. De nieuwe shooter van DICE maakt gretig gebruik van de next-gen mogelijkheden waardoor je als Playstation 5 en Xbox Series X spelers speelt in rondes met 128 spelers en grotere maps. Xbox One en Playstation 4 spelers spelen op kleine varianten van deze map met maximaal 64 spelers.

De gloednieuwe Battlefield game komt met een mode genaamd Portal. Deze mode brengt oude titels terug in 2042. In deze mode maakt de community eigen spelregels op zelf gekozen maps. Hierdoor kunnen de gekste gevechten ontstaan. Stuur bijvoorbeeld een leger van messendragers op één persoon met een tank af, of laat soldaten uit de tweede wereldoorlog het opnemen tegen soldaten met de nieuwste snufjes uit 2042.

Oh, trouwens. Als je zoekt naar dé iconische soundtrack en hoe deze zich aanhoort in Battlefield 2042, check deze dan beneden in de playlist. Het is een zeer interessante versie van de iconische ‘dun dun dun’ met veel haperingen, valse instrumenten en uiteraard, een diepe bass.