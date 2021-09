Dying Light 2 uitgesteld naar 2022

Dying Light 2 Stay Human is uitgesteld naar 2022. De game zou oorspronkelijk in december 2021 verschijnen, maar Techland verschuift de release met een kleine twee maandjes.

De nieuwe release datum voor Dying Light 2 staat vastgesteld op 4 februari 2022. Laten we hopen dat deze Poolse ontwikkelstudio niet het fiasco van Cyberpunk herhaalt. Uiteraard is het belangrijk om een volledig product op de markt aan te bieden, maar niet nadat de release datum 5 keer wordt opgeschoven (en het dan nog niet fatsoenlijk werkt).

Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X — Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021

In de uitstelaankondiging laat Techland tevens weten dat fans niet meer zo heel lang hoeven te wachten op meer informatie. De volgende maand krijgen geselecteerde content makers en pers toegang tot een preview tijdens preview evenementen. Niet lang daarna mogen zij hun meningen delen met de wereld en zien we hoogst waarschijnlijk iets meer verschillende gameplay beelden.

Als we de meest recente gameplay beelden naast de eerst getoonde gameplay beelden leggen zien we al een aangenaam verschil. De vorm van de game begint er goed uit te zien. Het is een lange rit geweest voor Techland. Na een lange stilte na Gamescom 2019 dook de game eerder dit jaar opnieuw in het wild op. In de tussentijd is er veel veranderd aan de fundering van de game. Onze previews uit 2018 en 2019 zijn hoogstwaarschijnlijk niet heel erg accuraat meer. Hopelijk is het wel nog steeds heel erg dynamisch en speler-gestuurd.

Dying Light 2 verschijnt op 4 februari 2022 voor de PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One en Xbox Series X. Switch spelers mogen vanaf volgende maand aan de slag met het originele deel van Dying Light inclusief alle uitbreidingen.