Halo ontwikkelaar over CG trailers

Je ziet ze overal, CG trailers, ofwel cinematische trailers. Weinig gameplay, maar toch geeft het hype voor de toekomst. Maar, is dat wel het primaire doel voor zo’n trailer, of ligt dit net wat anders?

CG trailers zijn vaak korte en soms ook wat langere teasers voor een game die meestal nog lang niet uit gaat komen. Deze trailers laten vaak een thema, setting of personage zien en soms komt hier een daadwerkelijke titel bij, of de bekende ‘Project: NAAM’. Soms, zien we alleen een logo, ik kijk naar jou Bayonetta 3. Maar goed, deze trailers stellen ook vaak mensen teleur, omdat het verder niks over de inhoud van de game verteld of hoe de game gaat spelen.

Een recent voorbeeld is de teaser voor Wolverine, waar je alleen een geanimeerde trailer ziet die letterlijk voornamelijk draait om het showcasen van een Wolverine game. Wat mensen ook vaak niet weten, is dat dit soort trailers ook frequent gemaakt worden door ingehuurde animatie bedrijven of studio’s en dat de ontwikkelaars hier verder niet veel mee te maken hebben. Dit geld meestal niet voor in-engine cinematische trailers. Maar, het doel is niet alleen om hype voor de fans te creëren.

Halo ontwikkelaar David Ellis liet in een Tweet mensen weten dat het doel vaker juist ligt in het werven van personeel voor dit soort games. Tuurlijk, hype opbouwen is een mooie bijkomstigheid. Maar, net als bij bijvoorbeeld de aankondiging voor Fable’s reboot, is het werven van nieuwe ontwikkelaars het overkoepelende doel van zo’n trailer.

I wonder how many people realize early (often CG) game announcements are sometimes more about recruiting people to work on the game then promoting the game itself. — David “Over Yonder” Ellis (@DavidEllis) September 12, 2021

De kans is groot aanwezig dat deze tweet ook is naar aanleiding van de Wolverine trailer. Microsoft heeft met dit soort trailers ook vaak de insteek om mensen eraan te herinneren hoeveel games er wel niet naar Game Pass gaan komen. Zo zie je maar, dat CG trailers meer proberen te bereiken dan alleen het genereren van hype door het showcasen van elementen als thema’s en settings.