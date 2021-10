Hoe moeilijk wordt Elden Ring?

Tijdens de Tokyo Game Show 2021 dit weekend, werd er een interview gehouden over Elden Ring. Deze ging voornamelijk in op de moeilijkheidsgraad voor deze FromSoftware titel!

Elden Ring kreeg geen nieuwe gameplay op de TGS 2021. Echter werd er wel een interview gehouden met Yasuhiro Kitao van FromSoftware over hoe lastig het gaat zijn om door Elden Ring heen te blazen. Dualshockers vertaalde deze vervolgens naar het Engels.

Yasuhiro Kitao is leidinggevende bij het stukje marketing en promotie van FromSoft’s nieuwste game. Hij begon met het vertellen over de open wereld van Elden Ring. De game zal namelijk een vrij grote open wereld hebben met een aantal dungeons door deze map verspreid. Zo heb je kleine en middelgrote dungeons die een heel tunnelsysteem hebben. Buiten dat zijn er de ‘legacy dungeons’, dit zijn de meer grote kastelen en typische gebieden die we kennen uit Dark Souls. Je zal door deze open wereld rijden op je geestpaardje genaamd Reima. Deze kan je bijna altijd oproepen met een fluitje, behalve in dungeons.

De grote wereld zal vol gevaren zitten, anders dan die wat je in dungeons tegen zal komen. Het zijn dus twee hele andere ervaringen die op je op verschillende manieren zullen testen. Ditzelfde zal gelden voor hoe jij je paard gebruikt, deze zal bijvoorbeeld niet handig zijn in smallere gebieden, waar je goed moet letten op gevaren uit de omgeving zelf. Elden Ring heeft niet je typische ‘ga hierheen, dan daarheen’ structuur. Het is aan jou om een volgorde te vinden die voor jou werkt, nog net iets vrijer dan de eerste Dark Souls dus! Maar, er zijn wel mechanics die jou door de map heen helpen wanneer je verdwaald bent of niet weet wat de beste tactiek is.

Ook de map zal anders werken. Je zal in het begin weinig tot niks kunnen zien en moet zelf stukken van de kaart vinden door de wereld heen. Vanaf dat moment kan jij op gevonden stukjes kaart een objective zetten en deze zal oplichten in de wereld zelf.

Moeilijkheidsgraad

Bij de vraag of Elden Ring moeilijk gaat zijn, moest Yasuhiro wel even lachen. Hij gaf aan dat de game zeker niet makkelijk gaat zijn, maar ook niet oneerlijk lastig. Het is volgens hem de bedoeling dat je mechanics leert en boss patterns doorkrijgt, zodat als de boss eenmaal dood is, je het gevoel hebt dat je daadwerkelijk iets bereikt hebt. Dit zorgt ook voor meer immersie voor de spelers, het is ook wel eens fijn om een open wereld te spelen waar je niet constant een soort waslijst aan objectives afspeelt zonder enig gevaar.

Maar, omdat de game ook wat toegankelijker zal zijn voor nieuwkomers, zijn er altijd optionele systemen die je op weg kunnen helpen. Zo kan je vrienden of andere spelers oproepen om je te helpen. Er is ook een backstab feature, net als in Sekiro. Ren je early game een veel te lastige dungeon in? Dan zorgt de game dat jij altijd makkelijkere dungeons kan vinden om te levelen.

Kijk jij uit naar Elden Ring? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!