Toch nog een Silent Hill in de maak bij Kojima en Sony?

Volgens een nieuw gerucht en rapport bij Gematsu is er tóch echt nog wel zeker heus een Silent Hill game in de maak bij Kojima Productions. Konami zou de IP hebben uitgeleend aan Sony. Zij zijn verantwoordelijk voor het budget van de titel.

Sony betaald, Kojima maakt. We zagen het eerder bij Death Stranding. Een titel die ondertussen is opgepoetst met extra content voor de Playstation 5 (lees de review).

Heel toevallig verscheen er tijdens de Tokyo Game Show week een reeks aan geruchten over de bekende Konami titels. Niet alleen verscheen eFootball van Konami als slechts ontvangen game op Steam aller tijden, maar er was ook positief nieuws. Tenminste, als de geruchten kloppen.

Het voornaamste gerucht is toch wel dat Silent Hill daadwerkelijk in de handen ligt van Sony Playstation dit keer. We zagen deze geruchten al opduiken lang vóór de eerste mensen een Playstation 5 in handen hadden. Bijna een jaar later moeten we nog steeds gissen. Gelijktijdig met deze geruchten werd ook gespeculeerd dat Kojima wel de uitgekozen studio zou zijn die onder de Sony paraplu de Silent Hill game aan het maken is. Tijdens zijn tijd bij Konami was hij namelijk al met onder andere Norman Reedus aan de slag met Silent Hills, zoals we allemaal weten van de P.T. demo.

Omdat we Kojima’s fratsen wel kennen. Onder andere van de marketingstunts rondom Metal Gear Solid, kregen fans de indruk dat Abandoned eigenlijk Silent Hill is. En dat Bluebox een dekmantel is voor Kojima’s trucjes. Tot op de dag van vandaag is het nog steeds een raadsel.

Nog meer Konami titels in de maak!

Het rapport meldt ook dat er een remake van Metal Gear Solid 3 in de maak is bij de Virtuos. Een ontwikkelaar uit Singapore. Konami zou zelf bezig zijn met een nieuw leven voor Castlevania. Dit project wordt binnenshuis aangepakt, met ondersteuning van andere Japanse ontwikkelaars. Eerder verschenen er ook wilde geruchten dat Bluepoint bezig zou zijn met een remake van of remaster van de eerste Metal Gear Solid.