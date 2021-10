Battlefield: Aftellen naar 2042, wat ging vooraf?

Het is bijna zover. De release van Battlefield 2042 staat voor de deur. Een next-gen Battlefield. Eentje waarvan we er al velen hebben mogen zien in de afgelopen 20 jaar. Dit keer pakt DICE nog grootser uit met alweer een stijgend aantal in spelers. Maar wat ging er eigenlijk allemaal aan vooraf?

De Battlefield franchise draait al wat jaartjes mee. Sterker nog: Volgend jaar kijken we naar de twintigste verjaardag van de spellenreeks. Het begon allemaal in 2002 met Battlefield 1942. Door de jaren heen heeft Battlefield zich weten te profileren als één van de grootste schietspellen op de markt met zekere elementen die je alleen maar in de Battlefield franchise kunt terugvinden. Zelfs na 20 jaar staat de franchise als een huis met een fijne mix van gameplayelementen die je nergens op deze manier terug gaat vinden. Met iedere release proberen ze iets nieuws en met iedere release is er een favoriet deel voor iedere speler.

Voor Battlefield geldt geen gouden regel of gouden tijdperk. Waar na veel discussie nog steeds Modern Warfare (2007) en het vervolg Modern Warfare 2 worden gezien als de beste Call of Duty spellen is de fanbase van Battlefield veel meer verspreid. Ieder nieuw deel binnen de shooter serie van DICE is dan ook geen incrementele verbetering ten opzichten van het voorgaande deel, maar een op zich staande creatie die niet beter of slechter is dan de voorgaande, maar simpelweg: anders.

Met de release van Battlefield 2042 opent DICE een letterlijk portaal door 20 jaar Battlefield. Maps, wapens en regels uit voorgaande titels worden in één speeldoos bij elkaar gegooid en de spelers mogen zelf hun eigen creatie in elkaar zetten. Met 20 jaar aan herinneringen, 20 jaar aan onvergetelijke momenten, en 20 jaar aan hands-on ervaring is het een perfecte omgeving om voor nog veel komende jaren heel veel nieuwe herinneringen te maken. Een combinatie van al je favoriete “Only in Battlefield” binnen handbereik. Laten we kijken naar de geschiedenis van Battlefield en waarom we naar 20 jaar nog steeds met veel verwachting uitkijken naar een nieuwe release.

100 jaar eerder

Het avontuur voor veel fans, DICE en EA begon met Battlefield 1942 op Mac OS en Windows. De PC game was revolutionair voor zijn tijd met een uitgebreide multiplayer mode die de fundering legde voor de franchise zoals we hem tegenwoordig kennen. Het zou je misschien verbazen hoeveel grondwerk er al werd verricht met deze bijna 20 jaar oude shooter.

Battlefield 1942 was al speelbaar in rondes met 32 of 64-spelers. Afhankelijk van het aantal spelers kreeg je team een hoeveelheid aantal tickets (gaat het al bekend klinken?) Deze tickets moet je ten allen tijden zien te bewaken, want als je team geen tickets meer heeft, heb je verloren. Het team dat als eerst alle tickets verliest, heeft verloren. Ook al heeft het andere team nog maar één ticket over, hebben ze alsnog gewonnen. Net als bijna alle Battlefield titels tot op de dag van vandaag, met enkele uitzonderingen, hanteert dus ook de allereerste game binnen de franchise het zogenaamde ‘Ticket Bleed’ systeem. Tickets verlies je door dood te gaan, of door te veel controlepunten te verliezen in spelmodi zoals Conquest (ook al speelbaar in de eerste game).

Het Class-systeem waar we allemaal zo verliefd op zijn geworden stamt ook al uit deze tijd. Deze zag er destijds wel ietsje anders uit, want er waren maar liefst 5 soorten klassen in plaats van de 4 die we gewend zijn. Assault, Medic, Scout en de Engineer zitten allemaal in deze klassieker, maar er is er eentje extra: De Anti-tank. Zoals we ondertussen al weten is deze laatste rol gefuseerd met de Engineer.

Dat laatste brengt me gelijk bij nog een kenmerkend eigenschap aan de reeks en dat zijn de vele voertuigen. Zelfs 20 jaar geleden konden spelers al aan de slag met bekende voertuigen uit de tweede wereldoorlog. Tanks, vliegtuigen, jeeps, Pantserwagens, maar ook stationaire wapens zoals de Anti-Air kanonnen en machinegeweren.

Battlefield 1942 verscheen enkel voor de PC. Vóór en na release zijn verschillende console versies genoemd, maar deze hebben nooit het daglicht gezien om verschillende redenen.

Nam flashbacks

Een ondergeschoven kindje van DICE Canada is Battlefield Vietnam. Deze game verscheen in 2004 met een uitgebreidere deluxe versie in 2005 met extra voertuigen, maps en een Tweede-wereldoorlog mod gebaseerd op de voorgaande game. Een jaar later werd DICE Canada gesloten.

De Canadese DICE game zag er al een stuk beter uit dan zijn voorganger. Vooral de detail in omgevingen en detail van wapens ging er sterk op vooruit. Op gebied van gameplay bleef het eigenlijk grotendeels hetzelfde. De game draaide op dezelfde Engine, al was deze wel iets aangepast. Kleine verbeteringen werden doorgevoerd zoals radio’s in voertuigen en de mogelijkheid om als passagier in een voertuig je wapen te gebruiken. Voor het eerst was er ook een live 3D-map om te zien waar controlepunten lagen of om de positie van andere spelers te zien.

Ook voor het eerst experimenteerde de Battlefield franchise met uitrusting gebaseerd op natie. Als Amerikaanse soldaat had je andere wapens en voertuigen tot je beschikking ten opzichten van de Vietnamese soldaten. Hiermee forceerde DICE de speler om andere tactieken aan te gebruiken afhankelijk van welke kant je speelt.

Ook deze game verscheen alleen voor PC. Dit keer geen versie voor Mac spelers!

Modern Combat

Voor veel fans die vandaag de dag nog steeds die-hard fan zijn is hier waar het allemaal echt mee is begonnen. Battlefield 2 verscheen enkel en alleen voor de PC. maar een console versie met een losstaand verhaal verscheen op de Playstation 2 en Xbox in 2005, enkele maanden na de release van de PC game. Battlefield 2: Modern Combat was de aller eerste game binnen de reeks die op de console verscheen. De twee versies verschilde enorm veel van elkaar. Waar de PC versie de traditionele 64-speler mode omarmde, was er slechts plek voor 24 spelers op de console versie.

De PC versie van Battlefield 2 is natuurlijk waar het allemaal om draaide. Online Multiplayer was groter dan ooit op PC en over de hele wereld via verschillende fora werden groepjes gevormd om Battlefield te spelen. Clans speelde tegen elkaar in grote gevechten en DICE had de hele game zodanig ontworpen dat het ook echt leuk was om in groepsverband te spelen. Niet alleen met bekende, maar ook met vreemdelingen online. Spelers konden binnen hun eigen squad met elkaar communiceren via de headset. Zo kon je onderling rollen verdelen om als samenwerkende squad zo goed als onverslaanbaar te zijn met een goede samenwerking.

Voor het eerst werd je ook beloond voor je heldhaftige acties. Voor het uitvoeren van bepaalde acties verdiende je lintjes en als je echt goed je best deed en al een tijdje bezig was met bepaalde acties om je team te helpen, verdiende je zelfs een medaille. Deze feature kennen we natuurlijk ook uit onder andere BF3 en BF4.

Zowel de PC versie als de console versie dragen een modern thema. De meer populaire trend die zich vanaf nu aan blijft houden tot de korte periode waarin iedereen eventjes weer zin had in een ouderwetse WO2 shooter.

Battlefield 2 verscheen alleen voor PC, maar er verscheen een standalone versie voor de Playstation 2 en de Xbox.

100 jaar vooruit

We blikken 100 jaar vooruit naar een tweede ijstijd met Battlefield 2142. Deze game speelt zich af tijdens de koude oorlog van de 22e eeuw. Een fictief gevecht waarin de Europeanen het opnemen tegen Azië om het laatste stukje onbevroren land te bemachtigen. De futuristische shooter verscheen enkel en alleen voor PC. Deze titel introduceerde wederom een aantal veranderingen en vernieuwing, waarvan we enkele tot nu toe nog steeds terug zien komen.

Waar Battlefield 2 nog uitgebreid uitpakte met kit-selectie (7 stuks!) gaan we in 2142 weer naar een class-systeem met vier keuzes. Interessant hierbij is dat de Assault en de Medic class gecombineerd worden. De Engineer is niet veel veranderd, deze kan nog steeds voertuigen repareren, of slopen met zwaar geschut. Recon is Recon, maar de vierde is Suport. De Support class kan munitie-dozen op de grond gooien, turrets plaatsen en schilden plaatsen. Komt je dat een beetje bekend voor? Die laatste twee zijn namelijk ook specialist gadgets die beschikbaar worden in Battlefield 2042.

Welke je class je ook kiest, je krijgt altijd een mes om jezelf op korte afstand te verdedigen. Deze shooter introduceerde ook het dog-tag systeem. Wanneer je een vijand voorziet van een rode keelfontein, neem je zijn dog-tag als aandenken. Ook deze feature zien we terugkeren in latere titels. De dog-tag kun je terugvinden in je menu. Hierop vind je enkele details over de speler die je hebt vermoord. Het leuke is dat DICE medewerkers een unieke dog-tag bij zich droegen. De ultieme flex om deze aan je vrienden te showen!

Naast de populaire Conquest mode konden fans voor het eerst aan de slag met een nieuwe mode in deze futuristische shooter. In de Titan mode moeten teams samenwerken om het schild van de vijandelijke Titan te ontmantelen. Zodra dit is gelukt moeten ze de Titan kapot maken. Dit konden ze doen door de Titan te beklimmen en van binnenuit de vier reactor kernen kapot te schieten. Eenmaal gelukt heb je 30 seconden de tijd om te ontsnappen voordat de Titan explodeert.

Bad Company

Battlefield: Bad Company is een heel erg unieke shooter binnen de populaire franchise. Het is de eerste game binnen de reeks die alleen verscheen voor console spelers. Bad Company verscheen enkel op de PlayStation 3 en Xbox 360. Het is een van de eerste games binnen de reeks met een volwaardig goed verhaal die gespeeld kan worden naast de populaire multiplayer mode. Het verhaal in Bad Company zit vol humor en tot op de dag van vandaag behoort deze sub-serie tot de favoriet van veel Battlefield fans.

Bad Company is een belangrijke game voor DICE want het is de eerste titel die gebruikt maakt van de Frostbite Engine. Dankzij de Frostbite Engine werd er een nieuwe dynamiek toegevoegd aan de populaire shooter reeks. Destruction was een grote selling point voor Bad Company. Voor het eerst konden spelers volledige muren uit gebouwen blazen. Opeens was het statische speelveld waar we jaren aan gewend zijn geraakt niet meer zo statisch. Het veranderde het hele speelveld zodanig dat we tot op de dag van vandaag nog uitvoerig gebruik maken van de feature die in Bad Company in 2008 werd geïntroduceerd.

Aangezien we het moesten doen met de limieten van de console op dat moment bestond de multiplayer mode maar uit 24 spelers. Het is misschien wel de eerste titel in de reeks die lanceerde zonder de Conquest mode. Dankzij de luidruchtige fans werd deze mode alsnog als gratis update toegevoegd. Bad Company lanceerde met de Gold Rush mode. Een mode waarin het aanvallende team twee kratten met goud moest vernietigen. Eenmaal gelukt, werd de map uitgebreid en werden de twee nieuwe kratten onthuld. Deze mode werd uiteindelijk omgedoopt tot wat we kennen als Rush.

De game ontving later nog extra maps via een traditionele map-pack. Gelijktijdig ondersteunde de game trofeeën op de PlayStation 3 en Achievements op Xbox 360.

Weer even terug naar WO2

DICE laste even een pauze in voor de moderne shooter reeks voor een stapje terug in het verleden. Battlefield 1943 verscheen wederom alleen voor PlayStation 3n Xbox 360. Een PC versie was de bedoeling, maar heeft nooit het daglicht gezien.

1943 was een ietwat vreemde game. Het leek wel een uit de hand gelopen lunchproject. Het was een een stuk minder uitgebreid dan we ondertussen gewend waren van DICE. Wederom maar 24 spelers per map, maar dit keer waren er maar drie maps om op te spelen. Wake Island, Guadalcanal en Iwo Jima. Conquest is de enige speelbare mode, maar toen spelers collectief 43 miljoen kills hadden gehaald werd de Coral Sea map toegevoegd met de nieuwe game mode: Air Superiority.

Vreemd genoeg werd Battlefield 1943 nooit fysiek uitgebracht en konden fans alleen digitaal aan de slag met de game.

Bad Company 2

In tegenstelling tot het voorgaande deel van Bad Company is het tweede deel ook op de PC verschenen. Verder verscheen de game net als de eerste ook op PlayStation 3 en Xbox 360. Bad Company 2 borduurde voornamelijk verder op het eerste ijzersterke deel. Alweer kregen we een vermakelijke story-mode boordevol humor. Bad Company 2 gaat de boeken in als een van de beste Battlefield titels, ook voor mij persoonlijk. De game speelde simpelweg heerlijk weg op de console en de zandbak levels in de multiplayer, gecombineerd met de mogelijkheden in het vernietigen van delen van gebouwen, was simpelweg geweldig.

De multiplayer modi in Bad Company 2 bestonden uit de klassieke Conquest mode, maar ook Rush. Verder konden spelers in tactische kleine groepjes de modes Squad Rush en Squad Deathmatch. In Squad Deathmatch spelen 4 squads tegen elkaar. In Squad Rush spelen twee quads tegen elkaar.

Veel bekende features keerde terug zoals het dog-tag systeem en destruction uit Bad Company, maar dit keer iets beter. Uiteraard is er ook nog steeds het class-systeem, veel keuze uit wapens, voertuigen en gadgets.

Bad Company 2 is misschien wel mijn meest gespeelde Battlefield game tot nu toe. Het is werkelijk een van de beste tijden die ik heb ervaren in een multiplayer game met mijn vrienden. Van velen logeerpartijen tot online gevechten. Nog tot zeker de dag dat de PlayStation 4 in huis kwam, werd Bad Company 2 dagelijks gespeeld. De game had eigenlijk geen enkele slechte map. Iedere ronde was een feest met over de top actie en verschillende wendingen in iedere match.

Ook Bad Company 2 kreeg een uitbreiding. De Vietnam DLC bracht onder andere nieuwe maps met zich mee.

Battlefield 3

Deze ijzersterke shooter heeft eigenlijk geen introductie nodig. Voor velen nog steeds de allerbeste uit de gehele serie en zeker weten ook een groot voorbeeld voor de aanstaande game. Battlefield 3 blijft een tijdloze klassieker die er op de PC vandaag de dag nog steeds erg goed uit ziet. Voor een game die dit jaar 10 jaar oud is, wordt het nog erg veel gespeeld en heeft DICE echt zijn stinkende best gedaan om er voor te zorgen dat het nog steeds modern uit ziet en modern speelt in 2021.

Deze moderne shooter bevat eigenlijk alles wat je wilt van een Battlefield game. Heel erg veel wapens, maps die precies groot genoeg zijn, veel voertuigen, gadgets en ontelbare manieren om gevechten aan te gaan in de verwoestbare omgevingen. Naast de klassieke muren die je uit de muren kon ramen introduceerde DICE een nieuw systeem in deze game.

‘Levolution’ zorgde er voor dat de map door een ingrijpende gebeurtenis een hele andere wending krijgt. Deze trend werd doorgepakt in het volgende deel, maar in maps als Caspian Border kon de toren omvallen waardoor een gedeelte van de map opeens heel anders speelt dan in het begin van de ronde.

Battlefield 3 werd zo’n groot succes dat het daaropvolgende deel eigenlijk heel erg veel leek op zijn voorganger. Waarom zou je iets repareren als het niet kapot is? Deel 4 bouwde verder op de ijzersterke fundering van 3. Het bracht nagenoeg alle elementen terug, maar versterkte ze. Fan-favoriete maps zoals Operation Metro keerde ook terug als DLC. Deze map is zo tof, dat deze zelfs werd nagemaakt in Battlefield V!

Er verschenen erg veel uitbreidingspakketten voor deze titel. Optioneel konden fans een Premium kopen. Hiermee kreeg je direct toegang tot de nieuwe maps zodra ze verschenen. Deze optie werd ook aangeboden in het volgende deel. In totaal verschenen er 20 extra maps.

Battlefield 4

Ongetwijfeld de meest populaire titel uit de hele reeks. Ondanks Battlefield 3 bij velen dieper in het hart zit is Battlefield 4 een verbetering in zo goed al erg opzicht. Oorspronkelijk verkrijgbaar voor PC, playStation 3 en Xbox 360. Later werd de game ook aangeboden op de destijds Next-Gen consoles: PlayStation 4 en Xbox One. Dit was enorm goed nieuws voor console spelers. Want voor het eerst lag de ervaring voor de console spelers dichterbij de PC ervaring. Waar de PS3 en 360 maar 24 spelers per match ondersteunde, was het opeens mogelijk om met 64 man te spelen op de destijds next-gen apparaten. Spelers konden hun huidige kopie opwaarderen naar de next-gen versie. Hiervoor moest je wel de disc blijven gebruiken.

De game werd een groot succes. ondanks de vele fouten tijdens de lancering van de game. Mede dankzij de ontzettend knappe ‘Only in Battlefield’ campagne die vooraf ging aan de lancering. Er verschenen korte fragmenten van één minuut op het internet en zelfs op TV. Deze fragmenten brachten heel snel in beeld wat voor unieke momenten je mee gaat maken die alleen maar mogelijk zijn in een Battlefield game. Kort, bondig, en alhoewel erg dramatisch uitgebeeld, niet gelogen. Want de video’s hadden gelijk. Ontzettend veel ‘Only in Battlefield’ momenten zijn echt alleen maar mogelijk in deze games.

DICE verbeterde het ‘Levolution’ systeem voor nog indrukwekkendere momenten zoals het instorten van de wolkenkrabber in Siege of Shangai of de storm die heel je gezichtsveld belemmerd in Paracel Storm.

Tot op de dag van vandaag is dit nog een van de meest gespeelde titels in de franchise. Het is zonder twijfel nog erg makkelijk om volle servers te vinden op PC, PlayStation 4 en Xbox One. Dus als je nog even wilt opwarmen voor BF2042, dan is dit de uitgerekende plek!

Politie en boefje

Battlefield Hardline is een afwijkende titel in de reeks. Het is namelijk de eerste en de enige titel in de serie die niet het oorlog thema met zich mee draagt. Het is ook een titel die niet werd ontwikkeld door DICE, maar door Visceral Games, bekend van Dead Space. Het was tevens de laatste game van Visceral Games. De studio sloot haar deuren in 2017. Het was de laatste titel in de reeks die op PlayStation 3 en Xbox 360 verscheen.

Van de ene kant is het een beetje jammer dat deze titel mee moest liften van de bekende Battlefield naam. Het is namelijk in geen enkel opzicht een titel die waardig is aan deze naam, maar dat betekent niet dat het een slechte game is. Hardline was top en ontzettend leuk om te spelen, maar buiten het feit dat het een beetje speelde als Battlefield, was er verder weinig Battlefield aan. Hierdoor kreeg de game ook veel kritiek in het begin. Het was niet wat fans verwacht hadden.

De spin-off nam zichzelf ook niet heel serieus. Rondscheuren in politiewagens met de iconische muziekjes op maximaal volume afspelen. Woop Woop! It’s the sound of da police! klonk het iedere paar minuten als er weer een auto voorbij scheurde met een bijrijder die met een RPG uit het raam hing.

Hardline introduceerde een aantal nieuwe modi die paste bij het thema, waaronder een beroving van een kluis, waarbij er met genoeg gestolen geld, de criminelen winnen. Blood money is een soortgelijke mode, maar hierin moeten zowel de politie als de criminelen uit dezelfde kluis geld verzamelen en brengen naar hun eigen depot. Spelers kunnen geld van de tegenpartij jatten door het uit hun depot te halen. In Hotwire dienen bepaalde auto’s als vlaggen. Rijdt rond in deze auto’s om de tickets van de tegenpartij naar 0 te brengen. De tegenpartij moet de auto’s afpakken of opblazen. Er verschijnen nieuwe voertuigen als ze worden vernietigd.

Er werden ook twee competitieve modes toegevoegd waarin spelers het opnemen in wedstrijden van 5 tegen 5. In Rescue moet de politie de gijzelaar bevrijden van de criminelen, of alle criminelen vermoorden. In Crosshair moeten de criminelen de VIP van de politie vermoorden. Als de VIP het extractiepunt bereikt wint de politie. In deze twee modes kan je niet terugkeren als je bent afgeschoten.

Een nieuwe weg

Alhoewel de naam een beetje vreemd is, is dit niet de eerste game in de serie. Verre van. Het is de vijftiende, maar verdient zijn naam omdat het een WO1 thema draagt. Vergeleken met voorgaande titels is dit een unieke game. Battlefield 1 introduceert een aantal nieuwe elementen die ook worden doorgezet in Battlefield V zoals vloeiende animaties voor bijna alle handelingen, een ijzersterke setting die er ontzettend mooi uit ziet, een gruwelijke campaign en ongelofelijke sound-design.

Waar voorgaande titels eigenlijk volledig waren gefocust op gameplay, probeerde DICE met Battlefield 1 de ervaring nog beter te maken door het er ook onwijs vloeiend uit te laten zien én te laten klinken. Dat is ze ontzettend goed gelukt en tot op de dag van vandaag blijft deze titel eigenlijk wel de mooiste van ze allemaal.

Battlefield 1 introduceerde een hulpmiddel om het verliezende team een steuntje in de rug te geven. Zodra de eerste helft van een wedstrijd afgelopen was, kreeg het verliezende team hulp van een reusachtig voertuig. Dit kon een trein, schip of zeppelin zijn, Spelers van het verliezende team moesten deze ‘behemoth’ zelf besturen. Er zijn veel plekken beschikbaar op deze voertuigen voor geschut om de vijanden mee te treiteren. De tegenpartij kon de Behemoth met enig gemak slopen door het te bombarderen met explosieven. Er op schieten hielp ook een klein beetje.

Spelers kunnen in de multiplayer mode ook speciale kits oprapen die tijdens de wedstrijd spawnen. Deze ‘Elite Classes’ zijn enorm sterk en hebben stuk voor stuk een unieke specialiteit. Zo is er een Elite Class met een vlammenwerper om snel af te rekenen met grondsoldaten. Er is ook een Elite Class die eenvoudig tanks onschadelijk maakt en ga zo maar door. Vooral de vlammenwerper zorgde wel voor enige paniek in de drukke trenches. Niet iedereen was een grote fan van deze Elite Classes die opgeraapt konden worden. Ze keerde ook niet terug in het volgende deel.

Naar mijn mening heeft dit deel de beste soundtrack van ze allemaal. Afgezien van de iconische main theme uiteraard.

Battlefield V

Last but not least wederom een van mijn favoriete titels in de reeks. In het begin was ik er het niet zo mee eens, maar zeker na de release van de Pacific War komt Battlefield V misschien wel op mijn tweede plaats. Alhoewel het een zware strijd wordt met Battlefield 3, ben ik toch wel helemaal ondersteboven van deze ontzettend vloeiend, mooie en brute game. Van de ontzettend grimmige campaign, tot de toffe multiplayer mode met ontzettend veel variatie in maps. Het is een totaal plaatje met schitterende gunplay. Na de vele TTK aanpassingen naar mijn idee de aller fijnste gunplay die DICE ooit heeft gestopt in een shooter.

De muziek, de interactie tussen de personages en algemene look en feel van de game maken het helemaal af. De Pacific War uitbreiding voegen kleurrijke maps toe voor Breakthrough en Conquest. Deze nieuwe maps spelen erg anders dan we gewend zijn van de voorgaande maps. Tevens werden de Japanse soldaten toegevoegd met deze update.

Voor het overgrote gedeelte is Battlefield V een vervolg op 1, net als 4 op 3. Veel systemen worden overgenomen en verbeterd of deels aangepast. Behemoths uit het voorgaande deel zijn vervangen door Squad Leader call-ins. Dit zijn mortierbombardementen, onheilspellende JB-2 raketten en meer. Alhoewel we nog steeds met classes werken in dit tot nu toe laatste deel van de franchise zien we een voorloper van het specialist systeem uit BF2042 al even doorschemeren in BFV. Spelers kunnen skins kopen die passen bij de Axis kant of de Allies kant. Ze kunnen deze skins vervolgens toepassen op iedere class. Hiermee zie je dus niet per se mee wat voor class iemand heeft, maar je ziet wel nog steeds of het een vijand is of niet.

Destruction is ook een groot item in deze game. Volledige huizen kunnen weggevaagd worden en met de tanks banjer je eenvoudig door al het hekwerk, steenwerk en natuurlijk ook je vijanden. Ongetwijfeld de beste vorm van Destruction die we hebben gezien tot nu toe als het gaat om individuele stukken die vernietigd kunnen worden. Helaas zijn sommige maps iets meer statisch dan de ander. Zo kan er eigenlijk niet zo heel erg veel kapot in de map Rotterdam, maar in de map Arras wel.

Nieuw voor de franchise in dit deel zijn reinforcements. Op verschillende plaatsen in de map kan de omgeving verstevigd worden met zandzakken, hekken, palen, betonblokken en stationair geschut. Het voegt een nieuwe dynamiek toe aan de speelwereld omdat er niet in elke match iets wordt gebouwd. Daarnaast kun je deze bouwwerken altijd slopen. In sommige gevallen bieden deze reinforcements extra beschutting tegen aanvallende soldaten, of zorgen ze er juist voor dat een voertuig een bepaalde weg niet in kan.

Er is zelfs een Battle Royale mode in deze WO2 shooter, maar deze is eigenlijk lang niet zo populair als de andere Battle Royale spellen op de markt. De mode wordt dan ook bijna niet gespeeld. Deze mode werd pas later toegevoegd in een gratis update.

En dan nu..

Met ontzettend veel games in het verleden en ongetwijfeld nog veel te aan kijken we nu naar de release van Battlefield 2042. Wederom een nieuw begin voor de serie want er gaan grote veranderingen aankomen in dit deel. We schakelen over op nóg grotere maps met dit keer 128 spelers. Daarnaast nemen we afscheid van het Class-systeem voor een nieuw Specialist systeem. Dit nieuwe systeem laat je kiezen uit een unieke soldaat die zijn eigen gadget bij zich draagt. Dit kan bijvoorbeeld een turret, heal-pistool, grijphaak of schild zijn. Daarnaast mag iedere specialist ieder wapen dragen en kiezen uit het hele aanbod aan tools zoals raketwerpers, verbanddozen, repair-torches, munitie dozen en noem maar op.

Battlefield 2042 lanceert met drie game modes. Al deze modes zijn multiplayer. Er is dus geen iconische singleplayer mode met een gruwelijk verhaal zoals we gewend zijn. DICE maakt dit goed met een Portal mode die ons door het verleden van de franchise neemt in één grote speeldoos. Uiteraard zien we ook de traditionele multiplayer mode met Conquest en Breakthrough. De laatste mode die onlangs werd onthuld is Hazard Zone. Bekijk hier beneden de trailer!

Nog maar heel even wachten. Tot in 2042!