Review | Logitech G G515 Rapid TKL

De Logitech G515 RAPID TKL brengt een strak, modern ontwerp samen met snelle, responsieve bediening in een compact TKL‑formaat. Een keyboard dat bediend kan worden met de lichtste aanraking.

Iedereen die is opgegroeid met een computer heeft ergens op een punt wel een randapparaat gehad van Logitech. Het bedrijf is nog steeds heel relevant in de computerwereld, maar is meer aanwezig dankzij hun handige office solutions. Kijk bijvoorbeeld naar onze review over de MX Master 4!

Naast de office solutions, is Logitech ook bekend in de gamingwereld met de Logitech G-lijn. De gespecialiseerde gamingtak van Logitech richt zich op prestaties, comfort en innovatie. Deze lijn omvat gamingtoetsenborden, muizen, headsets. Recent zien we ook racesturen, flight‑sim gear en streamingaccessoires verschijnen. Producten binnen deze serie zijn ontworpen in samenwerking met professionele esports‑spelers en leggen de nadruk op snelheid, precisie en duurzaamheid. Dankzij verschillende producten biedt Logitech G oplossingen voor zowel competitieve gamers als casual spelers die hun setup willen verbeteren.

Zo dus ook de nieuwe G515 RAPID TKL, een keyboard die geschikt is voor zowel casual gebruikers als competitive gamers. Een toetsenbord dat gebruikmaakt van een laptop-stijlswitch die ook nog eens weinig moeite vergt om in te duwen. Of je nu voor typcomfort gaat, of juist voor die cutting edge responstijd; dit toetsenbord heeft voor ieder wat wils.

Subtiele gamer hints

De G515 Rapid TKL is een bedraad toetsenbord, dus geen gedoe met batterijen of verbindingen die kunnen wegvallen. Logitech heeft gekozen voor een USB‑C naar USB‑A aansluiting, die je gewoon los kunt koppelen als je ’m wilt meenemen. Dat maakt het toetsenbord meteen een stuk handiger voor LAN‑party’s of als je vaak tussen werkplek en game‑setup wisselt.

Qua materialen zit het allemaal verrassend goed in elkaar. De behuizing is grotendeels van stevig kunststof, maar het geheel voelt robuust en strak afgewerkt. Als keycaps krijgen we double-shot PBT, wat betekent dat ze niet snel slijten, niet glad worden en dat de letters er nooit af gaan. Voor een toetsenbord in deze prijsklasse is dat echt een pluspunt. De WASD-knoppen hebben dan ook die subtiele gaming hint, omdat deze een andere kleur hebben dan de rest van de toetsen.

Het gewicht van de G515 Rapid TKL ligt rond de 800 gram, wat precies in de sweet spot zit: zwaar genoeg om stabiel te blijven tijdens fanatieke potjes, maar licht genoeg om zonder moeite in je rugzak te gooien. In combinatie met het dunne profiel en de afneembare kabel is het een toetsenbord dat je verrassend makkelijk meeneemt.

Het toetsenbord is daarnaast uitgerust met stevige, tweestaps uitklapbare voetjes aan de onderkant. Daarmee kun je het toetsenbord in drie standen gebruiken: plat, licht gekanteld of wat steiler voor extra ergonomie. Die flexibiliteit maakt het makkelijker om een houding te vinden die prettig is voor zowel intens gamen als langdurig typen. Het mechanisme voelt robuust aan en klapt niet zomaar in bij het verplaatsen van het toetsenbord.

Alles bij elkaar voelt de G515 Rapid TKL als een tactisch ontworpen gadget: licht, strak, duurzaam en praktisch. Je merkt dat Logitech bewust heeft gekozen voor een minimalistische look die zowel gamers als hybride werkers aanspreekt — stevig genoeg voor intensief gebruik, maar compact en clean genoeg om overal mee naartoe te nemen.

Hall Effect switches

De Hall‑effect switches in de G515 zijn eigenlijk het geheime wapen van dit toetsenbord. In plaats van een fysiek contactpunt gebruiken ze magnetische sensoren om te registreren hoe diep je een toets indrukt. Daardoor voelt elke aanslag supervloeiend, zonder weerstand halverwege, en slijten de switches veel minder snel dan traditionele mechanische varianten. De toetsen vergen ook bijna geen kracht om in te duwen, zo is de actuatiekracht maar slechts 35 gram! Heel fijn, voor mensen die een lichte touch hebben.

Omdat de G515 een low‑profile toetsenbord is, hebben de switches een kortere travel dan je gewend bent van normale mechanische toetsenborden. Dat betekent: sneller reageren, minder vingerbeweging, en een typgevoel dat een beetje doet denken aan een laptop, maar dan met de precisie van een high‑end gaming toetsenbord. Het resultaat is een mix van comfort en snelheid die zowel tijdens gamen als typen echt lekker werkt.

Het leukste is misschien wel hoe aanpasbaar deze switches zijn. In Logitech G HUB kun je de actuatie instellen van superlicht (0,1 mm) tot dieper (2,5 mm). Wil je dat een toets al reageert zodra je hem aanraakt? Kan. Wil je juist iets meer weerstand zodat je niet per ongeluk abilities activeert? Ook geen probleem. Daarnaast kun je Rapid Trigger aanzetten, waardoor toetsen direct resetten zodra je je vinger iets optilt. Dat voelt in shooters alsof je movement ineens een cheatcode heeft gekregen.

G HUB geeft je tevens ook de optie om meerdere actuatiepunten per toets instellen, zodat één toets twee acties kan uitvoeren afhankelijk van hoe diep je indrukt. Denk aan langzaam lopen bij lichte druk en sprinten bij volledige druk; alsof je een analoge joystick onder je vingers hebt.

Verdict

De G515 Rapid TKL is een toetsenbord die geschikt is voor verschillende omstandigheden, voor de hardcore gamer geschikt maar ook voor de dagelijkse Excel power-user. Voornamelijk te danken aan de switches die weinig kracht vereisen om ingeduwd te raken, gepaard met z’n minimalistische design waardoor het toetsenbord op vrijwel elk bureau ongeacht de setting thuis is.

Heb je momenteel een “normaal” toetsenbord die niet low-profile is, dan zul je wel eventjes moeten wennen met deze gadget. Niet alleen de travel van de knoppen, maar ook de actuatiekracht die benodigd is. Zo kan het zijn dat je in de eerste paar uur wat toetsen ongewild induwd.

De Logitech G G515 Rapid TKL is te verkrijgen vanaf €169,99 via de webstore van Logitech.