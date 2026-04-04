Review | HyperX SoloCast 2

HyperX-producten vreten we als hete koek bij intheGame. Dat is ondertussen geen geheim meer. We brengen je vandaag daarom een review over de recent uitgebrachte HyperX SoloCast 2. Een USB-microfoon die voor iedereen aan staat.

Kleine disclaimer vooraf: ik ben geen streamer, ik heb geen microfoonarm, ik ben geen radio-dj, ondanks dat ik wel een smoel heb voor op de radio. Desondanks waagde ik mij aan mijn tweede “losstaande” microfoon ooit. De HyperX SoloCast 2 is een meer dan geschikte microfoon voor de casual gamer, de beginnende streamer, of gewoon voor iemand die zijn of haar stem wil inspreken, maar het een stapje hoger zoekt dan de vaak magere headset microfoontjes.

Op je bureau of op een arm

Het fijne aan de HyperX SoloCast 2 is dat je deze niet per se op een microfoonarm hoeft te monteren om er optimaal gebruik van te kunnen maken. De microfoon heeft een standaard en je kunt de microfoon vervolgens een kant op kantelen. Hierdoor valt het geluid van je stem natuurlijker op de microfoon voor minimale ruis of verstoring. Als je de microfoon op een arm monteert, zit er aan de onderkant van de standaard daarvoor een opening waar je de arm in kunt schroeven. Je hoeft het standaard er dus niet af te halen. Je kunt de microfoon dus ook op deze manier nog kantelen, al verwacht ik dat dit in combinatie met een microfoonarm niet nodig zal zijn.

Door op de bovenkant van de microfoon zacht te tikken met je vinger, kun je de microfoon fysiek muten en unmuten. Ook dit is waarschijnlijk alleen echt handig als je deze op je bureau hebt staan. Als je de microfoon op een arm hebt zitten, is dit minder praktisch. Je kunt eenvoudig aan het ledlampje aan de bovenzijde zien of de microfoon op mute staat of niet. Als je de microfoon softwarematig mute via Teams, Discord of een ander programma, zie je dit niet.

Vernieuwde software

De HyperX SoloCast 2 werkt uitsluitend met de nieuwe NGENUITY-software. Deze werkt niet heel anders dan je misschien gewend bent van de iets oudere software, maar het zorgt wel hier en daar voor enkele kleine probleempjes als je meerdere generaties HyperX-producten gebruikt. Zo gebruik ik momenteel deze SoloCast 2, maar ook een Cloud 3 Wireless, Rise Alloy 75 en een Pulsefire-muis. De helft werkt alleen via de oude software, de SoloCast 2 alleen via de nieuwe en het toetsenbord via beide. Beide softwareversies vechten dan ook een beetje over de voogdij van het toetsenbord, waardoor de ledlampjes op het toetsenbord beginnen te flikkeren en de aangepaste toetsknopjes niet goed meer werken. Ik moet een versie dan eerst afsluiten voordat het weer goed werkt. Geen groot probleem natuurlijk, maar het is wel iets om even te onthouden als je meerdere HyperX-producten gebruikt.

Verder doet de software precies wat je ervan verwacht. Je kunt voor de SoloCast 2 hier een aantal dingen fijnstellen. Je kunt de gevoeligheid aanpassen, de ruisonderdrukking sterker of zwakker maken en een aantal geluidsinstellingen aanpassen, zodat je stem direct bij de input al wordt gevormd. Zo kun je je eigen stem een beetje vervormen, zodat je een diepere stem krijgt. Al deze instellingen werken beter of slechter, afhankelijk van de plaats van je microfoon. Als je de microfoon op je bureau neerzet, zijn alle instellingen iets subtieler dan wanneer je de microfoon via een monitorarm vlak bij je mond houdt. Dit heeft ook direct resultaat op hoe goed de microfoon omgevingsgeluid filtert. Als de microfoon verder van je mond staat, moet je de gevoeligheid sterker maken, waardoor de kans op ruis ook groter wordt. Zelf heb ik geen last van ruis gehad, maar dit is altijd afhankelijk van je eigen instellingen, plaats van de microfoon en de omgeving waar je de microfoon in gebruikt.

Geluidskwaliteit

De HyperX SoloCast 2 is een losstaande microfoon met een scherpe prijs. Verwacht dan ook niet dat je hier een hele radioproductie mee kan draaien, maar zie het als een instapmodel voor eigenlijk iedereen die geen genoegen wil nemen met een headsetmicrofoon. Dit kun je zijn als beginnende streamer, of gewoon iemand die een bredere range aan hoofdtelefoons wil om uit te kiezen, maar wel graag wil blijven communiceren via praatprogramma’s. Dan is deze SoloCast 2 ideaal, want het werkt simpel en het werkt goed genoeg.

Qua audiokwaliteit zit je dan ook te kijken naar iets wat net iets beter is dan een gamingheadset. Je stem klinkt vol en zuiver. Dat is het belangrijkste. De microfoon is bijna altijd het ondergeschoven kindje op een gamingheadset, dus die verbetering merk je direct. Hoe je klinkt voor de ander wordt nog verder beïnvloed door de manier waarop de microfoon wordt gebruikt en in hoeverre de input via de software wordt aangepast. Kortom: het is in bijna elk geval beter dan de microfoon op een gamingheadset, maar het komt niet in de buurt van een hoogwaardige studiomicrofoon of streamingmicrofoon. Als je daarnaar op zoek bent, moet je kijken naar iets in een hogere prijsklasse, zoals de QuadCast 2.

Verdict

De HyperX SoloCast 2 is een scherpe upgrade voor iedereen die klaar is met de beperkingen van een headsetmicrofoon. Je krijgt precies wat je verwacht: degelijk geluid, gebruiksgemak en de betrouwbaarheid die je van HyperX mag verwachten. Geen poespas, geen gedoe, maar gewoon plug-and-play. Tel daar de zachte prijs bij op en je hebt een bijzonder aantrekkelijke keuze voor onder andere beginnende streamers en contentmakers.