Grand Theft Auto: San Andreas onderweg naar Oculus Quest 2

Oculus en Facebook hebben een verrassing voor VR spelers. Grand Theft Auto: San Andreas is in ontwikkeling voor de VR headset. Het is een volledige versie van de game die wordt overgeplaatst naar Quest 2. In toekomst volg je dus de damn train waarbij het lijkt alsof je ‘m kunt aanraken.

Het nieuws omtrent de blockbuster titel volgt nog maar een week nadat Resident Evil 4 VR verschijnt in VR op Oculus Quest 2. De headset van Oculus en Facebook doet het enorm goed bij de fans. Er blijken dan ook sterke titels in ontwikkeling te zijn voor de headset, waarvan één dus ook Grand Theft Auto: San Andreas is. Het lijkt er op dat de game exclusief in ontwikkeling is voor de Quest 2 headset, niet voor de Rift.

We moeten het voor nu helaas doen met deze informatie. We hebben geen trailer, gameplay of screenshots mogen zien, zo ver zijn we nog niet. Wat deze port zo interessant maakt is het feit dat VR bijna altijd first-person is. Grand Theft Auto titels zijn voornamelijk speelbaar in third-person. Grand Theft Auto V voegde later een first-person mode toe, maar San Andreas kon je alleen spelen met een perspectief van achteren. Het wordt dus een eerste officiële kennismaking met de speelwereld in een geheel nieuw perspectief. Wat is het eerste wat jij in VR gaat doen?

Onlangs toonde Rockstar ook de eerste beelden van de Grand Theft Auto Trilogy. Deze trilogie bevat opgepoetste versies van het derde deel, Vice City én San Andreas. Dus je hoeft niet al te lang te wachten om weer aan de slag te gaan met de Open-World titels van Rockstar. 11 november verschijnt de trilogie al digitaal. In december ook fysiek.