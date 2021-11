Call of Duty: Vanguard nu overal verkrijgbaar

Call of Duty: Vanguard is nu overal verkrijgbaar voor PlayStation en Xbox consoles en PC. Call of Duty keert terug naar de Tweede Wereldoorlog met Sledgehammer aan het roer voor de campaign en multiplayer mode.

Met 20 Multiplayer maps tijdens de lancering van de game is Call of Duty: Vanguard een van de meest uitgebreide ervaringen op launch-dag. Als het aankomt op Call of Duty tenminste. Niet alleen als we kijken naar de multiplayer mode, maar ook de bredere integratie met de gratis mode Warzone die werd geïntroduceerd na Modern Warfare (2019). Op 2 december verschijnt er een nieuwe Warzone map: Caldera, die zich afspeelt in de Pacific. Deze nieuwe map brengt nieuwe snufjes naar Warzone, zoals de gevechtsvliegtuigen die we kennen uit de Tweede Wereldoorlog.

Voor het eerst in de geschiedenis van Call of Duty brengt Vanguard een Zombies cross-over die is ontwikkeld door Treyarch en laten we eerlijk zijn: Dat is maar goed ook. We weten allemaal dat de WW2 zombies mode niet kon tippen aan Treyarch’s werk. Het verhaal van Zombies gaat in Vanguard dan ook verder waar het in Black Ops Cold War mee is begonnen: Het Dark Aether verhaallijn.

“Vanguard launch is just the beginning. This new release marks the start of unprecedented breadth and depth amazing content experiences to Call of Duty players going forward,” meldt Johanna Faries, General Manager, Call of Duty, Activision. “Together with next month’s release of the all-new Warzone Pacific map, Call of Duty is set to create the most integrated and deepest live ops calendar we’ve ever had. Today is an exciting next chapter for our ever-evolving franchise.”

Vanguard verschijnt gelijktijdig met de release van Activision’s nieuwe Anti-Cheat sofware Ricochet op PC. Deze verschijnt ook op Warzone met de release van de Caldera map.

Duik jij dit weekend in de nieuwe Call of Duty? Of heb je een andere game van deze maand op je verlanglijstje staan?