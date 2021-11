Elden Ring toont 15 minuten aan gameplay

Oooooh! Elden Ring. Een van de meest langverwachte titels van dit tijdperk laat meer van zich zien in een 15 minuut durende gameplay video. We krijgen meer informatie en meer beelden van bekende en nieuwe locaties.

Een eerste blik op de vrij grote wereldmap en een eerste blik op de co-op gameplay. De Gameplay preview heeft het allemaal. We zien eigenlijk wel alle voorgaande From Software titels voorbij komen in Elden Ring. Verrassend veel Sekiro zelfs als we kijken naar de stealth-mogelijkheden in deze open game.

De Lands Between, waar het verhaal van Elden Ring zich afspeelt kent veel soorten gevaren. In de gameplay beelden krijgen we verschillende te zien. Enkelen die we al in eerdere beelden hebben mogen zien, maar ook nieuwe gezichten. Gelukkig is niet iedereen in de Lands Between met kwade bedoelingen. We zien verschillende mysterieuze NPC die maar al te graag een praatje met ons maken. Ze waarschuwen ons voor de velen gevaren of vragen ons wat we in godsnaam doen op een plek waar er actief op onze soort gejaagd wordt. Ook ‘Pot Boy’ komt even in de schijnwerpers. Deze vreemde NPC zit vast in de grond en de speler helpt ‘m een handje door hem een zetje te geven.

De video sluit af met één van de vele baasgevechten en uit de beelden kunnen we nu al opmaken dat het een zenuwslopend gevecht gaat worden!

Elden Ring verschijnt op de PlayStation 5, 4, PC en Xbox One en Series X|S. Je kunt via de Bandai Namco Store nu ook de speciale edities van de game vooruit bestellen. De Premium Collector’s Edition bevat onder andere een standbeeldje en een replica van de helm van Malenia op ware grootte. Er zijn maar 6000 van deze Premium Collector’s Edities wereldwijd. Dus sla snel je slag als je zo’n helm in huis wilt halen! Er is ook een standaard Collector’s Edition met alle extra’s behalve de helm voor €189,99. De Launch Edition bevat ook een aantal leuke extra’s voor eigenlijk geen meerprijs!