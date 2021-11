Review: Age of Empires IV

Zestien jaar heeft het geduurd voordat we eindelijk een opvolger hebben gekregen van Age of Empires III. Eindelijk mochten wij aan de slag met Age of Empires IV van Xbox Game Studios. Vier jaar geleden werd deze game aangekondigd en sinds dien hebben we met smart gewacht op de release ervan. Kan deze nieuwe game in de serie voldoen aan alle verwachtingen? Brengt het dezelfde nostalgische gevoelens naar boven van zijn voorgangers? Dit alles lees je hier in onze review.

Age of Empires II was voor mij één van de eerste real time strategy games die ik heb gespeeld op mijn eerste PC. In die tijd speelde ik het spel vrijwel dagelijks en heb ik ongetwijfeld een hoop uren gespeeld en het cd-rommetje grijs gespeeld. Age of Empires III heb ik even gespeeld maar was voor mij een toch wat mindere game ten opzichte van zijn voorganger. Later met de HD remake kwamen de nostalgische gevoelens weer naar boven en het gemis naar een nieuwe deel in de serie. Dat gemis is in ieder geval voor nu weggenomen met Age of Empires IV. Enige wat ik dacht tijdens de eerste trailers was: please don’t suck!

Gameplay Age of Empires IV

En dat doet Age of Empires IV gelukkig niet. Zodra ik mijn eerste potje had opgestart kwam ik terecht in een game dat oud en vertrouwd is. Don’t change it if it ain’t broken, daar ben ikzelf een mega fan van. De basics van de game is vrijwel hetzelfde gebleven als van zijn voorgangers. Je begint met een town center in de eerste tijdsperiode van je volk. Van daaruit begin je met het ontwikkelen van een economie van je goederen. Tegelijkertijd ontdek je je omgeving en begin je aan de bouw van je leger met de eerste troepen. Als je daarmee verder bent kan je je volk door ontwikkelen naar de volgende tijdsperiode.

In de volgende tijdsperiode ontgrendel je nieuwe gebouwen om nieuwe troepen en betere troepen te maken. Daarnaast kan je je boeren, troepen en gebouwen verbeteren waardoor ze bijvoorbeeld sneller voedsel of hout binnen halen. Troepen doen meer schade of zijn beter beschermd en je gebouwen worden ook steviger. Een van de eerste “nieuwe” elementen wat ik bemerkte in Age of Empires IV is dat de AI een stuk verbeterd is. De AI speelt de volken echt zoals ze beschreven staan in de game. Als een volk bekend staat om zijn veroveringsdrang, dan merk je dat direct in de game terug. Dit volk zal regelmatig langs komen om met je te komen vechten. Ongeacht welke moeilijkheidsgraad je speelt, de AI speelt de gekozen volk vrij nauwkeurig.

Age of Empires IV ziet er schitterend uit

De graphics van Age of Empires IV zijn flink vooruit gegaan. De game ziet er simpel gezegd schitterend uit. De gebouwen zien er gedetailleerd uit net zoals de diverse troepen. De map waarop je speelt ziet er prachtig uit voor een top down game. Wanneer je inzoomt op de actie zien de acties van je troepen er goed en vloeiend uit. Zelfs met veel troepen op elkaar zien we nauwelijks frame drops of dergelijk. Maar niet alleen de graphics in de game zien er schitterend uit. Want naast de skirmish games die het meest gespeeld worden in de Age of Empires series is er uiteraard weer een “story” mode aanwezig. In deze mode volg je vier volken en hun historische gevechten.

Tijdens de “story” mode van Age of Empires IV worden de missies begeleid met video’s. Deze video’s zijn real time opgenomen op de locaties waar deze historische gevechten zijn geweest. Zo ga je in de eerste hoofdstuk naar England en zien we diverse prachtige locaties waar ooit belangenrijke gevechten werden gevoerd. Met een overlay schildert de game de situatie over de real time video heen. Daarmee krijg je een idee van hoe het er vroeger uit zag op de locaties zoals ze er nu bij liggen. Een prachtig contrast tussen het heden en het verleden.

Verdict

Age of Empires IV is voor een groot deel hetzelfde als zijn voorgangers qua gameplay. De graphics zijn in zestien jaar tijd flink verbeterd waardoor de game er schitterend uit ziet. De video’s die je krijgt te zien tijdens de “story” mode zijn prachtig en leuk om naar te kijken. Zeker met de overlay van de veldslagen van vroeger op de hedendaagse uiterlijk van de omgeving. Het verbeteren van de AI in de game is goed gelukt. Elk volk waartegen je strijd voelt zo echter aan en nu lijkt het er niet meer op of je tegen een enkele AI speelt maar steeds tegen verschillende AI’s. Daarentegen zit er vrij weinig innovatie in de game en dat kan voor veel spelers teleurstellend zijn. Voor mij was dat niet echt een issue en bracht mij juist die nostalgische gevoelens naar boven van zijn voorgangers. De game maakt de meeste verwachtingen waar maar desondanks hadden we wel iets meer innovatie verwacht. Hopelijk hoeven we dit keer niet zestien jaar te wachten op een volgende deel in deze serie.