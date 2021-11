Review: Riders Republic

Ubisoft probeert elementen uit The Crew en Steep te bundelen tot een all-round extreme sports game. Lukt het ze om dit tot een sterke ervaring te tillen? Check het in onze review!

Het probleem met extreme sport titels is dat ze er tegenwoordig gewoon nauwelijks meer zijn. Veel ontwikkelaars die het dan wel proberen eindigen meestal met een mediocre game op z’n best. Ubisoft heeft, zoals ze dat hier zeggen, daar dikke schijt aan! Zij proberen elementen uit andere Ubisoft sport- en racetitels te combineren met een aantal toffe extreme sporten in Riders Republic. Als iemand die Steep best tof vond, The Crew ergens wel uniek vond en vroeger kapot veel SSX en Tony Hawk speelde, wilde ik deze game zeker een kans geven. Tot mijn verrassing blijkt het dat Ubisoft zeer zeker in staat is om het beste uit dit genre te halen.

Riders Republic combineert namelijk een boel sporten en gooit jou met duizenden anderen in een erg groot open park. Je zal wisselen tussen ski’s, snowboards, fietsen, wingsuits en nog veel meer! Je hebt, net als in The Crew, de mogelijkheid om te wisselen tussen verschillende sporten in de open wereld en ook binnen races. Er zijn ook veel verschillende soorten evenementen om uit te proberen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik wel zo mijn voorkeur heb gekregen voor het fietsen in Riders Republic en dat er nog wat verbeteringen liggen in de wintersporten en controls. Maar al met al wil ik jullie dolgraag meer vertellen over hoe positief verrast ik was met deze gewaagde titel!

In der beginnen

Wanneer je Riders Republic opstart maakt de game niet een geweldige eerste indruk. Als in, het gaat allemaal vrij sloom en traag. Je wordt geïntroduceerd tot de verscheidene sporten, die intro sequence was eigenlijk heel erg vet. Maar vervolgens krijg je een soort tour door het park heen. Hier word je gegroet door meerdere personages, waar de één nog harder probeert om cool te zijn dan de ander. Ken je die oude guy met dat skateboard? Ja, dat ‘how do you do, fellow kids’ gevoel kreeg ik in het begin heel erg. Gelukkig opent de game volledig voor je, na de introductie en tutorials. Want zodra de game echt begint, dat is waar je volledig in je beeld gezogen gaat worden.

Om te beginnen met de map zelf, deze is immens groot en zit vol met online spelers, die je ook kan zien wanneer jij jouw map opent in het menu. Je ziet overal mensen fietsen, boarden en vliegen en de wereld voelt groots, open en levend. Buiten dat zijn er tientallen manieren om door deze wereld te reizen. Zo heb je bijvoorbeeld een raket fiets, sneeuwscooter en ga maar door. Door het park heen zie je veel kleurvolle landschappen, interessante gebieden die gebaseerd zijn op echte locaties en vooral een boel om te doen! Door de map zie je ook genoeg events, die erg variëren van elkaar. Sommige evenementen zijn hetzelfde gestructureerd als de showcases van Forza Horizon, waar je grootse races kan doen. Maar goed, laten we het eerst hebben over de verscheidene sporten die je kan proberen in Riders Republic.

Volle gas vooruit

Je kan dus meerdere sporten uitvoeren in deze titel. Echter ging mijn voorkeur uit naar de fietsraces, vooral de downhill races. Deze voelde echt fantastisch aan en ik kreeg er een aardige kick van, iedere keer opnieuw. Het fietsen was voor mij gewoon de meest vloeiende manier van spelen in de Republic. Waar ik in het begin een beetje mee struggelde, was het uitvoeren van toffe tricks. Uiteindelijk leer je deze controls vrij snel en je kan natuurlijk altijd oefenen in de ruimtes die Ubisoft je geeft binnen de Republic. Persoonlijk geef ik niet zoveel om het skydiven of het als een raket door de lucht vliegen, maar ook hier was ik aardig verrast met de controls en algehele feel van deze luchtsporten. Snowboarden en skiën zal voor mij nooit echt kunnen tippen aan het gevoel van een SSX game, toch slagen de ontwikkelaars erin om ook deze ervaring gewoon echt heel vloeiend en cool te maken. Eigenlijk heb ik vrij weinig te klagen.

Wel merkte ik op, dat in het spelen in third-person een lichte latency heeft in de controls, hier moest ik even aan wennen, ik weet eerlijk gezegd niet of dit intentioneel is of niet. Maar, het was nooit uitermate storend. Ik zelf speelde de game meestal in first-person. Dat is gelijk een puntje van waardering, want er zijn weinig sportgames die first-person echt goed maken. Nou, ik zal je zeggen dat first-person, vooral met fietsen, de beste ervaring voor mij was. Wanneer je tricks doet zoomt je camera even snel uit, ook dit is echt erg cool gedaan! Het gevoel van snelheid is ook iets waar veel games op fout lopen, maar ook dit is gewoon naadloos geïmplementeerd. De game is wel niet heel vergevensgezind als het aankomt op foutjes maken. Soms was het echt uiterst vervelend om de rewind functie te gebruiken, deze werkt gewoonweg lang niet zo goed als in Forza Horizon games en dit was soms een tikkeltje frustrerend. Dus mensen, beter je best doen en niet crashen!

Multiplayer

Dit is waar een aantal van de issues naar voren komen, vooral qua netcode en de physics van het botsen tegen andere spelers. De netcode, en hier leiden veel Ubisoft games onder, is gewoon niet fantastisch, vooral in de mass races. Met 64 personen tegelijk downhill fietsen is gewoon geen leuke ervaring in de eerste 2 minuten. De eerste race ga je helemaal plat van het lachen, maar deze mode serieus spelen is gewoonweg niet te doen. Ja, het is tof dat next-gen dit soort grote events toelaat zonder performance issues in de game zelf, maar dan moet de netcode hier wel naadloos op aansluiten. Ditzelfde geld voor het botsen tegen andere spelers. Dit voelt helemaal niet lekker, soms schiet je gewoon 2 meter naar links als iemand z’n trapper je een millimetertje aanraakt. Deze physics zorgen voor een niet zo toffe ervaring wanneer er 63 anderen je van een berg af proberen te duwen. Wat wel tof is, is de keuze voor player ghosts. Ubisoft heeft natuurlijk geen idee wat de playerbase gaat doen, dus om gebruik te maken van een albekende feature uit de SSX games, is slim van ze. Zo heb je altijd ergens het gevoel dat je niet alleen tegen AI loopt te spelen.

Graphics, performance & bugs

Om te beginnen met het positieve; Riders Republic is een plaatje. De game heeft enorm veel warme kleuren, een immens grote en mooie map met veel detail en toffe stijlelementen in zowel de game als de menu’s. Het ziet er gewoon gelikt en goed uit. Wel zijn er her en der wat visuele bugs, vooral van andere spelers die ineens willekeurig de lucht in vliegen. Niks dat we niet gewend zijn van Ubisoft titels. Ook maakt de game goed gebruik van belichting van bijvoorbeeld de zon, dit gaf vaak een warm en fris gevoel, bijna alsof je echt buiten aan het fietsen bent tijdens zonsondergang.

Qua performance op de Playstation 5 was er weinig te klagen. De game speelde zo goed als altijd op 60fps en ik heb zelf weinig tot geen dips opgemerkt, behalve tijdens het navigeren door de map in je menu, dan laadt de game namelijk pins in van alle online spelers, dit vond de Playstation niet altijd even leuk. Ook waren er voor de patches nogal wat crashes op momenten, maar die heb ik de laatste dagen eigenlijk nauwelijks tot nooit meer opgemerkt!

Je kan je personage aankleden met verschillende kledingstukken en ook alle fietsen, boards en ski’s die je vrijspeelt hebben een unieke skin. De mogelijkheid om echt geld uit te geven is er helaas wel nog steeds, maar dat is in een online game dan ook bijna niet meer eruit te krijgen.

Verdict

Riders Republic is geen perfecte game, maar het is gewoon heel veel fun, van begin tot eind. Er is genoeg te zien, genoeg te doen en altijd aan adrenaline kick te vinden, ongeacht de sport die je uitvoert. De game speelt snel, vloeiend en first-person is geen nagedachte geweest, maar een sterke feature. Het was slim van de ontwikkelaars om te kijken naar andere extreme sport games en ook naar hun eigen The Crew titels. Laten we hopen dat de game een gezonde playerbase kan bewaren. Ik gok dat Ubisoft de game wel goed zal blijven updaten, gezien ze dit met veel single- en multiplayer titels doen tegenwoordig. Wel kan ik me voorstellen dat de full-price instap voor de game voor velen nog wat hoog is, dus we zullen zien hoe dit uit gaat pakken. Het is al met al constante entertainment en een lekkere rush om door de Republic heen te crossen, vliegen of glijden!