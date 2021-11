Nieuwe FPS Boost en Backwards Compatibility games naar Xbox

Om het 20 jarige bestaan van Xbox te vieren kondigt Microsoft toch nog een laatste lijst aan met oude titels die gespeeld kunnen worden op Xbox Series en Xbox One consoles. Het zijn er maar liefst 76!

Alhoewel Microsoft 2 jaar geleden een stapje terug heeft gedaan met het introduceren van nieuwe backwards compatibility games, verbreken ze de stilte eenmalig om hun verjaardag te vieren. Daarnaast krijgen 37 titels een FPS Boost, waarvan 11 titels die zojuist toegevoegd zijn. Met de FPS Boost wordt de FPS van deze oude titels opgeschroefd van 30 naar 60. Zo speel je vanaf nu de hele Gears of War franchise in 60 FPS, maar ook Fallout 3, Fallout New Vegas, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Dead Space 2 en 3, F.E.A.R., Fable 3 en Fable Anniversary en nog veel meer. F.E.A.R., is daarbij één van de nieuwe titels samen met andere klassiekers zoals Time Splitters, Skate 2, NIER, 50 Cent en nog veel meer. Check hier beneden de volledige lijst die zojuist is toegevoegd.

Nieuwe Backwards Compatibility games vanaf 15-11: