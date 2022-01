Review: Terug naar RuneScape in 2022

RuneScape is een van de langstlopende MMORPG’s op de markt. De game ontwikkeld door Jagex heeft een lange geschiedenis, unieke content en is een van de meest unieke MMO’s die je vandaag de dag kunt spelen.

Na een pauze van ruim 5 jaar na het behalen van de Max Cape in RuneScape, leek het mij een goed moment om weer een kijkje te nemen in Gielinor. Ik vervolg mijn avontuur met een redelijk nieuw account. Een met lagere levels dan mijn destijds ‘Maxed’ avatar om te achterhalen hoe het proces van het levelen is veranderd en hoe de 20 jaar oude game omgaat met 20 jaar content. Hoe voelt het om binnen enkele seconden te switchen tussen een Quest uit 2003 en een Boss of Dungeon uit 2018 of 2021?

In de afgelopen 5 tot 6 jaar is er een hele hoop veranderd. Indien jij nog langer weg bent geweest van de game is er een grote kans dat je veel zelfs niet meer herkent. Jagex is voortdurend bezig met het updaten van de game. Nieuwe content wordt toegevoegd. Oude content wordt weggehaald, zoals recentelijk nog de Duel Arena in Al Kharid. De Duel Arena werd vervagen door nieuwe content, die beter past bij deze tijd en één van de huidige grote verhaallijnen in het spel voortzet. Niet alleen o deze manier zorgt Jagex er voor dat de game fris blijft, maar ook huidige skills krijgen waar nodig nieuwe methoden om te trainen, of een volledige rework, zoals de Mining & Smithing rework. Andere skills krijgen meer levels, zo gaan bijvoorbeeld Herblore, Farming en Slayer nu ook naar level 120. In de levels 99 tot 120 worden nieuwe dingen toegevoegd om spelers aan te sporen de skill zelfs na level 99 verder te trainen. Sinds mijn laatste keer zijn er ook twee compleet nieuwe skills toegevoegd; Invention en Archaeology.

Even snel. Wat is RuneScape?

Ik moet eerlijk bekennen dat ik de eerste week een beetje moeite had met het vinden van mijn draai in RuneScape. Alles ziet er anders uit, er zijn zoveel nieuwe dingen. Waar moet ik in godsnaam gaan beginnen? En toen besefte ik me dat het eigenlijk helemaal geen drol uitmaakt. Het is RuneScape. Doe wat je wilt. En wat je niet wilt doen, doe je niet. Zo simpel is het (in de meeste gevallen). Het is een van de meest diverse MMMO’s, want het draait niet allemaal om het kiezen van een class, levelen tot het hoogste niveau en dan mee doen met de nieuwste raids en PVP-modes. In RuneScape is de route naar end-game een even leuke game als de end-game zelf. En beide delen van het spel zijn zo gigantisch groot, dat je na letterlijk maanden en jaren spelen nog steeds niet alles hebt gezien.

Speel hoe je wil!

Naast het feit dat vechten een groot deel van de game in beslag neemt, kun je zo goed als de hele game spelen zonder een vlieg kwaad te doen. Er zijn dan ook meer dan genoeg spelers die deze weg bewandelen. Het trainen van de skills in RuneScape staat los van het vechten met zwakke en sterke monsters en is een geheel unieke activiteit met unieke bezigheden op zich. Je kunt bijvoorbeeld gaan vissen, houthakken, smeden, koken, toverstenen maken, een eigen huis bouwen, een eigen boerderij onderhouden, opgravingen doen, op beesten jagen en nog veel en veel meer. Vel van deze skills complementeren elkaar dan ook. Zo vergaar je door te mijnen grondstoffen om te smeden. Door hout te hakken kun je van stammen bogen maken en ga zo maar door. Er is voor ieder wat wils in deze MMORPG. Door uitgebreide economie en de manier waarom voorwerpen gebruikt worden is er ook eigenlijk wel altijd vraag naar letterlijk ieder voorwerpje in het spel. Je doet niks voor niks.

Als vechten en het trainen van skills nog niet genoeg activiteiten zijn om te doen zijn er ook nog tientallen verhaallijnen die zich strekken over losstaande of opvolgende delen in meer dan 232 Quests. Een van de grote huidige verhaallijnen in het spel gaat over de Elder Gods. Er zit een chronologische volgorde in die je moet volgen. Er zijn kleine uitzonderingen, maar over het algemeen volg je een verhaal volgens een serie achtereenvolgende quests met op elkaar volgende gebeurtenissen.

The Journey

In RuneScape is de reis naar endgame net zo belangrijk als endgame zelf. De reis naar endgame is dan ook geen week of maandje lang. Om echt de endgame van RuneScape te bereiken ben je maanden, als niet jaren bezig. Maar niet getreurd. Alhoewel je dit bij veel andere MMORPG’s zou demotiveren, geldt dit anders voor de MMORPG van Jagex. De endgame is namelijk maar een klein gedeelte van de game die bestaat uit de moeilijkste quests en een aantal hele sterke monsters die je alleen of in een groep moet verslaan. Al op de laagste levels begin je al met quest verhalen die zich pas afronden in endgame. En die eerste quests zijn net zo belangrijk, leuk en uitdagend.

Toch is de reis naar endgame tegenwoordig korter dan ooit tevoren. Hierdoor krijgt de moderne variant van de game door de Old School spelers de naam ‘EasyScape’. Levels trainen naar 99 kan veel sneller. En dat is eigenlijk maar goed ook. Door het tempo er op ieder speelniveau er in te houden, is de groep spelers met hoge levels het grootst en kan Jagex daar de meeste aandacht aan besteden. Hierdoor blijft het spel het langst leuk door de vele nieuwe uitdagingen die worden uitgebracht voor mid tot high-level spelers.

Een nieuwe speler heeft al een lange weg te gaan. Door veel content uit te brengen op dit laag level, wordt deze weg alleen maar langer, terwijl de mid tot high level spelers deze lage content waarschijnlijk niet zal spelen, tenzij het benodigd is voor een high-level unlock. Door lage spelers dus sneller op niveau te krijgen, wordt het uiteidelijk voor iedereen leuker door de focus die Jagex kan leggen op high-level content. En dat heb ik sinds mijn terugkeer na 5 jaar ook echt heel erg gemerkt. RuneScape 3 is op dit moment misschien wel in de beste positie sinds 2012.

PvM

Waar de focus op dit moment erg op ligt is PvM. Het verslaan van sterke wezens met een groep andere spelers of alleen. Deze content verspreid zich door de hele game in Raids, God Wars, Elder God Wars, Elite Dungeons en overige bosses verspreid over de speelwereld. PvM kan op laag, middel en hoog niveau worden beoefend. Ieder niveau brengt nieuwe uitdagingen, maar ook vereisten met zich mee. In principe zou je met mid-level gear naar een van de moeilijkste bosses kunnen gaan, maar de kans dat je het red is zeer laag. Niet alleen moet je weten wat je doet, maar je moet ook goed voorbereid zijn. Betere uitrusting en abilities kunnen je hier goed bij helpen. Meestal is het zo dat voorwerpen en abilities die je kunt krijgen van makkelijkere bosses van pas komen bij moeilijkere bosses. Stapje voor stapje dus.

Jagex helpt je graag op weg door je je enkele veelgebruikte mechanieken van bazen aan te leren via de Arch-Glacor. Dit is een redelijk nieuwe boss die je kunt aanpassen. Je kunt verschillende mechanieken aan- en uitzetten. Hierdoor leer je stapje voor stapje enkele belangrijke elementen die je gedurende je PvM avontuur vaker tegen gaat komen zoals het switchen naar een schild met een speciale aanval om een fatale aanval te absorberen, of het actief wisselen van je protection of deflect prayers.

De PvM Focus ligt zodanig hoog dat er een speciale hub is gemaakt met de naam War’s Retreat. PvM’ers kunnen hier op elk moment naar toe teleporteren. De Hub beschikt over portalen naar locaties waar de sterke monsters zich vestigen. Spelers kunnen 2 portalen handmatig instellen en wisselen wanneer ze willen. Zodra je een baas voor de eerste keer hebt verslagen mag je er voortaan naar toe teleporteren via War’s Retreat. De plek beschikt ook over Max-Hit dummies om je abilities te testen, een prayer kristal, bank-kist, portaal naar de meest recente baas en een portaal naar je actieve Reaper-Task.

Geregeld nieuwe updates

RuneScape is een MMORPG die blijft groeien. Het is niet zo gek dat ik even niet meer wist hoe het spel in elkaar steekt na 5 een pauze van 5 jaar. Er is een hoop veranderd en er zijn veel nieuwe dingen bijgekomen. Ook hoe de wereld uit ziet is geen gegeven. Verschillende updates, met name de gevolgen van de God Wars sinds het zesde en huidige tijdperk van Jagex, zorgen voor grote veranderingen in de wereld van RuneScape. Onlangs is de Duel Arena omgetoverd tot een Oasis die wordt opgebouwd door de spelers. Het uiterlijk van deze omgeving is in 2 weken tijd nu al 2 keer veranderd.

De oude Duelleer locatie is omgetoverd tot een locatie met nieuwe skilling mogelijkheden en twee miniquests die zich bezighouden met de Elder God Wars. Ichtlarin, de God van de Dood in het woestijncontinent overziet de restoratie van Het’s Oasis met eigen ogen. De verwoesting van de oude locatie kon geen toeval zijn.

Dit is slechts een klein voorbeeld van de impact die iedere update met zich mee brengt. Met iedere update wordt de lore aangedikt en wordt de game aangevuld met nieuwe content, of wordt oude en niet meer relevante content omgeruild voor iets nieuws.

Oud en nieuw

Je kunt dus alle content ook op je telefoon spelen. Alhoewel het niet aan te raden is om high level PvM te doen door op je scherm te tikken, is de optie er wel (als je durft). Verder heb je toegang tot ruim 21 jaar aan content. Nog niet alles is door de jaren heen opgefrist, dus af en toe zie je nog wat lelijke gebouwen, of speel je door Quests met super oude interfaces en lelijke cutscenes. Aan de ene kant is dit wel heel charming. Nostalgische gevoelens overal, maar soms maakt het de game ook wel frustrerend.

Je merkt dit het beste tijdens hele oude quests waarbij combat een rol spelt. Met name quests waarbij je speciale wapens moet gebruiken die een unieke Special Attack hebben. Voordat RuneScape de Evolution of Combat doorvoerde hadden wapens speciale aanvallen. Deze maakte gebruik van je Special Attack balk die zichzelf oplaadt over tijd. Sinds de Evolution of Combat gebruiken spelers Adrenaline. Speciale aanvallen kunnen nog steeds gedaan worden, maar kosten nu adrenaline. Adrenaline laadt je op door Basic Abilities te gebruiken. Door deze verandering en het feit dat veel oude quests niet zijn mee veranderd, moet je je soms in bochten wringen om een bepaald Quest wezen van meestal vóór 2010 te verslaan. Voor sommige gevechten is het aan te raden om dan de Legacy Combat mode aan te zetten. Hierdoor speelt het bijna net als vroeger.

Zoek de verschillen

Het contrast tussen oud en nieuw kan best groot zijn, maar gelukkig heeft Jagex sinds de release van de ‘NXT’ versie gezorgd voor een veel mooier en vooral groter uitziende wereld. Dankzij NXT kan je opeens veel verder over de horizon kijken dan ooit te voren. Hierdoor kon je vanaf de kust verschillende eilanden zien liggen die letterlijk maar een paar meter van de kust verwijderd waren. Een technische handigheid voor de hele korte draw distance uit de Java tijd, maar door NXT voelde de wereld daarom heel klein aan. Tegenwoordig wordt er hard gewerkt aan de schaal van de game en dat is ze aardig goed gelukt.

En dan hier een duidelijker voorbeeld over de verschillen die je kunt zien tussen de oude en de nieuwe stijl.

Verdict

RuneScape is door de jaren heen enorm veel veranderd en het ziet er naar uit dat deze trend zich nog wel even door blijft zetten. Er is dus een grote kans dat je de game grotendeels niet meer terug kent. En dit is misschien dan ook wel voor jou, net als voor mij een moment om (opnieuw) verliefd te worden op de magische wereld van Gielinor. Of je nu een gloednieuwe speler bent, terugkerend naar 10, 5 of 1 jaar, er is altijd weer iets nieuws te doen, te ontdekken en te leren. Het is een van de meest toegankelijke MMO’s met een fijne en openstaande community die je met open armen ontvangt. Er zijn een hele hoop ingebouwde systemen die je je helpen. Van een group-systeem, clan-systeem, tot knop naar de officiële wiki met miljoenen regels aan informatie over elk klein voorwerpje.

Het is een game die iets heeft voor iedereen, voor alle gemoedstoestanden. Zin in spanning en verhaal? Speel door een quest. Zin in adrenaline, spanning en op jacht naar rijkdom? Ga de uitdaging aan met een van de hoge bazen en hoop op een zeldzaam voorwerp die je voor miljoenen of miljarden kunt verkopen! Rustig even tuinieren, mijnen, houthakken terwijl je chat met je clanvrienden of een Netflic serie kijkt? Ook die optie is er.