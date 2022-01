RuneScape neemt afscheid van ‘Sand Casino’ Duel Arena

Na ruim 18 jaar neemt RuneScape, de populaire MMORPG van Jagex afscheid van de Duel Arena. De arena werd al jaren niet meer gebruikt voor plezier, maar alleen nog maar als gok-plaats.

De Duel Arena was vroeger een erg populaire plaats in RuneScape. Honderden spelers kwamen samen om tegen elkaar te vechten, gewoon omdat het leuk was. Tegenwoordig werd de plek alleen maar gebruikt om te gokken. Spelers kunnen geld en voorwerpen inzetten. De winnaar krijgt vervolgens alle buit. Spelers gebruikte hiervoor geen harnas, maar alleen een polypore staff als wapen. Dit was de meest eerlijke manier om de buit en de winnaar door kans te laten bepalen. Gezien de aanscherping van de gok-regels in spellen in Europa, werd het tijd om voor eens en altijd af te rekenen met de arena. De laatste jaren ging de plek dan ook als ‘Sand Casino’ door de volksmond.

The lord giveth and the lord taketh, want er is iets voor in de plaats gekomen. Het’s Oasis bouwt verder op het verhaal van de Elder Gods met een tweedelige miniquest. De eerste is nu speelbaar, de andere volgende week. De nieuwe locatie die de Duel Arena vervangt introduceert drie nieuwe skilling methodes voor Farming, Hunter en Agility. Gedurende de eerste twee weken van deze nieuwe update is er ook een evenement gaande waarin speler Het’s standbeeld opnieuw opbouwen. Deelnemers worden beloond met cosmetische aanpassingen waaronder titels, outfits en een krokodil als huisdier.

Gedurende het evenement kunnen spelers ook fragmenten van een speciale steen bemachtigen door te skillen in deze locatie. Een complete steen zorgt voor een 10% verbetering in de kans om een unieke drop te krijgen van de Elder God Wars Dungeon bazen. Dit zijn Kerapec, Arch-Glacor, Croesus en Tzkal-Zuk.

Een beloning van de tweede miniquest is een reliek die gebruikt kan worden voor de Archaeology Skill. Hiermee vullen spelers permanent 10% extra gezondheid aan met voedsel en potions.