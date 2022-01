PUBG wordt free to play!

Playerunknown’s Battlegrounds, of korter genoemd PUBG, komt met groots nieuws. Namelijk dat de Battle Royale game free to play gaat worden.

PUBG is één van de eerste én meest bekende Battle Royale spellen van deze eeuw. Het principe van de game is dat je als enige of met je team wint van alle andere random spelers in het spel. Je wordt in een vliegtuig gehesen waar je dan vervolgens weer uit moet springen met, gelukkig, een parachute. In dat vliegtuig kijk je waar je wilt landen voor de juiste wapens en andere loot. Je kiest een plekje en yeet jezelf naar buiten. Je probeert zo tactisch mogelijk te landen, je uitrusting bij elkaar te sprokkelen en op jouw manier als laatste over te blijven. Guns blazing over de map rennen en alles neerknallen wat je tegenkomt is een manier om bij de laatste paar spelers te komen. Of je wacht geduldig op goede plekjes dat mensen elkaar afmaken zodat jij op het laatst maar een paar spelers hoeft te verslaan. Je kan ook een voertuig zoeken en spelers met de grond gelijk maken, letterlijk. Gewoon af en toe die Lada in z’n achteruit knallen en je bent zo weer een vijand lichter. Alles draait om die fel begeerde Chicken Dinner, de winst.

Dit spel kan je solo spelen maar ook met spelers van over de hele wereld, of een groepje eigen vrienden. Met verschillende mappen is er altijd wel wat te zien of te beleven. De keuze is ook reuze als het draait om wapens. Ben jij een echte sniper? Dan zijn er zat verschillende snipers in het spel, of ga je liever voor de Spray-and-Pray? Geen paniek, er liggen zat automatische geweren over de map verstopt. Ook kan je je wapens uitrusten met mooie add-ons om bijvoorbeeld je recoil minder te maken of je magazijn groter. Dat laatste is handig als een target raken niet je sterkste punt is…

Je kan al bijna los, morgen is het namelijk D-Day voor PUBG. Vanaf 12 januari 2022 wordt het gratis om te spelen. Haal het spel snel en haal die chicken dinner!