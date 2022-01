Review: God of War (PC, Ryzen 7, GTX1650)

Welkom, lieve mensen, bij de ‘ik heb een mid-range gaming laptop en wil graag God of War spelen’ review! In alle serieusheid, er gaan genoeg reviews online komen over mensen met een high-end gaming PC, die de PC versie van God of War gaan testen. Dus, heb jij een low-end of mid-range gaming apparaat, dan is deze review misschien wat meer op jouw lichaam geschreven!

Voor dat we gaan kijken naar de PC versie van God of War, vind ik het zo eerlijk om mijn set-up met jullie te delen. Ik rock namelijk één van de weinige 14 inch gaming laptops, de ASUS Zephyrus G14. Alhoewel een populair model onder scholieren, vooral grafische designers die zwaardere programmatuur gebruiken, is de laptop uitermate geschikt voor de meeste games. God of War is hier één van! Check hier beneden mijn specs:

ASUS Zephyrus G14

CPU: AMD Ryzen 7 5800HS (2.8GHz – 4.4 GHz)

GPU: Nvidia GTX1650 (4GB)

RAM: 16GB (3200MHz DDR4)

SSD: M.2 512GB PCI-E Gen 3.0

Monitor

Als monitor gebruik ik de Lenovo Legion Y25-25. Dit is een 24.5 inch monitor met een IPS paneel, ‘1ms’ en 240Hz. Deze monitor draagt een resolutie van 1920×1080 pixels, oftewel Full HD. Gemiddeld budget gamer zal ongeveer dit soort specificaties hebben, misschien met een 60Hz/144Hz paneel. Maar goed, God of War tikte dan ook nooit die 144Hz aan met mijn set-up.

BOYYY

God of War is een reboot van de eerdere trilogie die zich nog afspeelde in een totaal andere mythologische setting. Dit maal woont Kratos ietwat verder in het noorden met zijn zoontje Atreus. Hun moeder is overleden en vervolgens staat er een vreemdeling aan de deur. Deze denkt dat Kratos iets verbergt en een gevecht tussen de 2 laat wederom zien waarom niemand heisa wilt met deze wilde Spartaan. Kratos gaat vervolgens mij zoon Atreus op reis, een reis om het as van hun moeder om het hoogste punt van alle werelden uit te strooien. Deze reis loopt uiteindelijk uit in een flink keten van gebeurtenissen, die allen in het kadertje Noorse mythologie passen.

Het verhaal is wild, leerzaam, diep, meeslepend en gewoonweg fantastisch. Iedere seconde van de game zit je op je stoel vastgebonden, maar wel dan op het puntje. Het heeft alles, van humor tot emotionele scenes die je door je stoel heen laten zakken. Arme stoel denk ik zo, tijd voor een nieuwe. Nou ja, je speelt deze game ergens rond de 40 uur voordat je met het grootste deel aan content klaar bent. Uiteraard ga ik niet al te diep in op alle elementen van deze game, gezien we de game eerder al in zijn totaliteit hebben mogen ervaren en reviewen. Wel wil ik op redelijk ondiep water nog even vertellen hoe fantastisch deze reboot eigenlijk wel niet is.

Wat mij gedurende deze playthrough vooral nog eens opviel, is de immense hoeveelheid dialoog die te vinden is. Kratos en Atreus zijn op een reis en daar horen alle verhalen en wijsheden van Kratos dan ook bij. Deze vertelt hij maar al te graag tijdens alle boottochtjes. Alle personages hebben geweldige stemacteurs en actrices die de ervaring van het verhaal nog 20 stappen hoger tillen. En zelfs na een tweede playthrough krijg ik nog niet genoeg van Kratos die met zijn zware stem ‘BOY’ roept naar Atreus.

De groei van de band tussen Kratos en Atreus is een emotioneel verhaal met veel hoogte- en dieptepunten. Al zou de gameplay nog zo slecht zijn, dan was het verhaal alleen voor mij al genoeg om de game drie keer opnieuw te spelen.

Reboot van de eeuw

Qua gameplay is er ook genoeg te ervaren in deze game. De combat is niet meer hack ’n slash maar meer een soort real-time actie, waarin iedere beweging gecalculeerd gaat. Verschillende vijanden vereisen verschillende tactieken en dat is erg tof om terug te zien. Het is een ijzersterke RPG waarin je niet alleen hoeft te vechten en te groeien. Atreus is namelijk een toffe gevechtspartner om mee te nemen, hij is namelijk een aardig behulpzaam jochie. Je kan Atreus zijn armor, boog en skills upgraden, evenals die van Kratos zelf. De flow van het upgradesysteem loopt lekker mee met de game. Ja, het is een vrij lineair systeem, maar het werkt wat dat betreft gewoon heel tof.

Waar het bouwen van een speelstijl echt in naar voren komt, is in de skills die je op jouw wapens kan zetten. Je krijgt hier retenveel opties in en die maken het krijgen van een unieke speelstijl erg leuk. Ook kan je zo dus meerdere malen tijdens het spelen afwisselen tussen verscheidene skills voor alle wapens die Kratos heeft of vrijspeelt. Buiten dat zijn je armor stats erg belangrijk in het bepalen van je speelstijl. Ga je tanky, of wordt je een glaskanon? Dit alles in combinatie met een vloeiend combat systeem dat uiterst goed gebruikmaakt van je controller/ muis & keyboard zorgt voor een naadloze ervaring.

De wereld zelf is constant veranderend en je wilt altijd teruggaan naar oude gebieden met net ontdekte frisse mogelijkheden. Iedere keer als jij terug komt naar het grote meer, is er wel iets veranderd of heb je weer een nieuwe manier gevonden om op plekken te komen waar je eerder niet kon komen. De wereld zelf, of werelden wat dat betreft, zijn erg afwisselend en houden je constant in de greep van de mooie graphics die God of War heeft, ook op PC.

PC Performance

Zelfs op mijn mid-range laptopje kon ik God of War gemakkelijk met meer dan 60 FPS spelen op normale grafische settings. Zelfs op de hogere settings zat ik nog tussen de 45 en de 60 FPS. De game liep echt vloeiend en het beeld was altijd helder, of ik nu op mijn 14 inch scherm speelde, of op het grotere 24.5 inch scherm. Ook op normal graphics had ik het gevoel alsof ik de Playstation 4 versie aan het spelen was, maar dan met 60 frames per seconde. De game ziet er gewoon echt strak en gelikt uit. Alle details en gebieden komen goed naar voren!

Sound Design & Muziek

Het sound design in God of War hoef ik niet veel meer over te zeggen, dit is gewoonweg van de bovenste plank. Dialogen, omgevingsgeluiden, vijandelijke geluiden en de slag van je wapens, alles is impactvol en doet wat het moet doen. De muziek is vinyl-thuis-hebben-waardig en is altijd passend bij het moment dat je speelt. De muziek sluit naadloos aan bij de Noorse ervaring die je zal beleven tijdens het spelen van de game.

Verdict

God of War is ook op PC nog steeds één van de beste RPG titels van de afgelopen generatie. Laten we hopen dat Ragnarok, het tweede deel van deze reboot, een passend einde zal geven aan de Noorse verhaallijn. Ik kan de game dan ook aan iedereen aanraden die hem niet op zijn of haar Playstation heeft kunnen spelen. Ik maak zelden games mee die zo’n naadloze en toffe ervaring geven, eentje waarbij je de controller niet meer neer wilt leggen tot in de vroege uurtjes! God of War is niets minder dan een meesterwerk dat iedere gamer, casual of hardcore, ervaren moet hebben, daadwerkelijk een artistiek hoogstandje.