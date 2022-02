Xenoblade Chronicles 3 aangekondigd voor Nintendo Switch

Tijdens de Nintendo Direct van 9 februari 2022 iet Nintendo in 40 minuten een hele hoop nieuwe games zien. Veel van deze games verschijnen al in de erste helft van 2022 op de Nintendo Switch. Helaas geldt dit niet voor Xenoblade, alhoewel deze wel dit jaar nog verschijnt!

Tegen iedereens verwachting in sloot Nintendo de Direct aflevering af met een aankondigingstrailer voor het vervolg op de Xenoblade Chronicles franchise. Xenoblade Chronicles 3 verschijnt in september. Exclusief op de Nintendo Switch.

In Xenoblade Chronicles 3 wordt er een gloednieuw verhaal verteld, maar zorgt er tegelijk voor dat deel 1 en 2 meer verbonden worden. Het lijkt er dus op dat je prima kunt gaan genieten van dit deel als je voorgaande 2 spellen nog niet hebt gespeeld. Heb je dit wel? Dan zie je misschien een overkoepelend plot dat zich verder uitbouwt.

Het tweede deel verscheen met veel lof op de Nintendo Switch, maar de meest geliefde herinneringen worden nog steeds gevormd in het eerste deel. Xenoblade Chronicles verscheen voor het eerst op de Nintendo Wii in 2011. Ongeveer 9 jaar later mochten fans het verhaal opnieuw beleven in de remaster die verscheen op de Nintendo Switch.

Wij hebben deze uiteraard ook gespeeld en vertellen je dan ook graag waarom jij je ook zou moeten wagen aan deze schitterende JRPG voor je het verhaal mag vervolgen in september 2022. Lees hier onze review terug van de Xenoblade Chronicles Definitive Edition.