Review: Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Het is het jaar 2004. De (MMO)RPG genre is in volle bloei en spelers krijgen te maken met immens grote landschappen en bezigheden voor de aankomende jaren. De werelden zijn gevuld met meer unieke personages dan je aantal vrienden op Facebook. De RPG genre wordt niet beter dan dit, of wel?

Het is het jaar 2011 en het antwoord op voorgaande vraag is: Toch wel! Xenoblade Chronicles verschijnt op de wereld en de revolutionaire RPG voor de Nintendo Wii verbaast iedereen met haar immens grote aanwezigheid. Ongeloof, maar in een zeer positieve zin. Er is echter één minpuntje aan Xenoblade Chronicles op de Wii. En dat is het volgende: Het had nóg beter kunnen zijn. De Nintendo Wii was een gigantisch groot succes, maar technisch liet het apparaatje veel te wensen over. Door de beperkte kracht van de console moest Xenoblade Chronicles op veel vlakken iets rustiger aan doen. Met name op gebied van presentatie.

Met de Nintendo Switch in gedachte moet dit kleine minpuntje toch wel gladgestreken kunnen worden om de glorieuze RPG van 9 jaar geleden perfect te maken, toch? Ja, best wel, maar hoe zit dat dan? Je leest het terug in deze review!

Definitive Edition

Xenoblade Chronicles op de Nintendo Switch is werkelijk dé beste versie van de game tot nu toe. Ik ga er geen doekjes om heen winden, maar als je een Nintendo Switch hebt dan is deze titel een Must Have als je ook maar enigszins interesse hebt in de RPG genre. Zelfs al heb je het tweede deel gespeeld en was het niet helemaal jouw ding wordt deel 1 over het algemeen als de beste van de twee ervaren.

Ben je bekend met de game op de Wii of 3DS zelfs dan liggen er nog verrassingen voor je in het verschiet in de Nintendo Switch versie. Je mag de re-re-release een beetje beschouwen als een mix tussen een remake en een remaster. In essentie is het nog steeds de oude game, maar dan helemaal opgepoetst en aangepast om het nog beter te maken. Zo zijn niet alleen de textures van hogere resolutie, maar zijn bepaalde textures volledig opnieuw gemaakt voor de Definitive Edition. Hierdoor lijkt het ook echt op een Switch game en niet op een Wii remaster.

Voornamelijk de personages zijn er sterk op vooruit gegaan. En lijken compleet opnieuw opgebouwd te zijn, met uiteraard het bronmateriaal als leidraad. Omgevingen zijn voornamelijk voorzien van hogere resolutie alhoewel er hier en daar aanpassingen zijn gemaakt om de game een meer moderne uitstraling te geven.

! marks the spot

Aangename aanpassingen aan de game hebben voornamelijk te maken met kwaliteitsverbeteringen. Zo is er nu een systeem ingebouwd waardoor het velen malen makkelijker is geworden om je quests te volgen. Vijanden en spullen worden gemarkeerd op de map waardoor je ten allen tijden weet waar je naar toe moet gaan om verder te gaan met je quests. De rode draad door de game wordt letterlijk voor je uitgestippeld op de minimap zodat je precies weet waar je naar toe moet om het overkoepelende verhaal te volgen.

De wereld van Xenoblade Chronicles is immens groot en boven genoemde aanpassing is dan ook zeer welkom om het de speler wat makkelijker te maken. Des ondanks de versimpeling haalt het niet de fun van het ontdekken weg. Zelfs als er geen uitroepteken of lijn door een bepaald gebied gaat kan het toch erg belonend zijn om toch even een zijweggetje in te slaan om op ontdekking uit te gaan. Wie weet vind je wel een aantal handige items of sterke monsters die een beloning voor je achter laten. Het balans lijkt uitstekend gevormd te zijn met dit systeem en omarm ik dan ook hartelijk.

Uniek combat systeem

Het combat systeem in Xenoblade Chronicles is heel uniek te noemen. Zodra je in de buurt komt van een vijand of een groepje vijanden kan je het gevecht aangaan waarna je personage automatisch zal aanvallen. Jouw rol in het gevecht is om jezelf juist te positioneren en om ‘arts’ in te zetten. Arts is simpelweg de benaming voor aanvallen in Xenoblade Chronicles. In de Definitive Edition verschijnt er een ‘!’ bij de aanval als deze effectief gebruikt kan worden. Zo is er een backslash aanval die extra veel schade doet als je achter je vijand staat. In de originele game moest je soms een beetje gokken of je er goed achter stond. In de Definitive Edition weet je precies of je goed staat door middel van deze subtiele aanpassing.

Xenoblade Chronicles geeft de speler meer dan genoeg vrijheid om te experimenteren met het combat systeem. Je krijgt net voldoende uitleg om te weten hoe alles in elkaar steekt. Het uitvogelen wat de beste strategieën zijn ligt volledig in jouw handen en deze vrijheid is enorm bevredigend. Het verslaan van een sterke vijand voelt ontzettend goed aan als je eenmaal een pakkende strategie hebt ontdekt. Af en toe is het een beetje puzzelen met uitrusting en aanvallen, maar zodra het eindelijk lukt, voelt dit zo goed!

Het combat systeem gaat daarbij ook ontzettend diep. Van verdedigende aanvallen tot aanvallen die vijanden verzwakken, team genoten versterken of vijanden tijdelijk bewusteloos maken. Daarbij zijn er verschillende systemen tijdens het vechten die er voor zorgen dat je in een korte tijd enorm veel schade kunt toebrengen door teamgenoten samen te laten werken in een kettingaanval. Zorgvuldigheid is enorm van belang tijdens zo’n kettingaanval want het kan een gevecht volledig op zijn kop zetten. Helaas voor jou als speler heeft de vijand ook af en toe een troef achter de hand die je snel moet weten te blokkeren voordat het je fataal wordt. Al met al zorgt alleen de combat al voor een onvergetelijke RPG ervaring.

Heerlijk verjaard

Xenoblade Chronicles is inmiddels al bijna 10 jaar oud, maar tijdens het spelen zou je dit eigenlijk niet zeggen. Vooral met de aanpassingen in de Definitive Edition is dit een game die de aankomende 10 jaar weer vooruit kan. Het is een door en door rasechte RPG die zelfs vandaag de dag nog bekroond mag worden als één van de beste. Vanaf het eerste moment weet de game je al mee te nemen in het onwijs toffe verhaal dat je steeds maar weer weet te verrassen.

Als er één dingetje is waar je vandaag de dag over zou kunnen vallen dan zijn het de sidequests wel. Dit zijn voornamelijk fetch quests waarbij je een x aantal spullen of een x aantal vijanden moet vermoorden. Gelukkig liggen deze bijna altijd op jouw pad waardoor je niet al te veel moet omlopen om ze mee te pakken.

Indien je het originele verhaal al gespeeld hebt is er een gloednieuw hoofdstuk: Future Connected. Deze is speelbaar vanaf het begin, dus je hoeft niet eerst het hoofd verhaal door te spelen voordat je begint met dit nieuwe hoofdstuk. Uiteraard is het wel aan te raden om dit eerst te doen indien het de eerste keer is dat je de game speelt.

Future Connected voegt zo’n 20 uur aan extra content toe. Maar kan ook binnen 10 uurtjes voltooid worden als je je enkel op het verhaal focust. Hetzelfde geldt nog steeds voor de base game. Hier ben je zo’n 100 uurtjes mee zoet, focus je je enkel op het verhaal kan het ook in 60 uur, alhoewel dit niet aan te raden is. Wil je alles zien wat de game te bieden heeft? Dan kan het je zelfs meer dan 150 uur kosten. Zoals ik al zei: een rasechte RPG.

Verdict

Xenoblade Chronciles Definitive Edition is werkelijk een pareltje op de Nintendo Switch. Het is een schitterende en bijna perfecte RPG met memorabele personages en gebeurtenissen. De game heeft zichzelf op cruciale vlakken verbeterd om de gameplay ervaring zodanig te optimaliseren dat het je genoeg aanwijzingen geeft, maar je niet de les voor leest. Het combat systeem is enorm uitgebreid en daardoor voelt het enorm bevredigend aan als je een werkende strategie hebt ontdekt om gevechten met sterke wezens aan te pakken.

Ondanks de game in essentie al bijna 10 jaar oud is, voelt het nog steeds lekker en modern aan. Ziet het er schitterend uit op de Nintendo Switch en weet de game je urenlang vast te nagelen aan het puntje van je stoel. De minimale minpuntjes verdwijnen in het grote geheel als sneeuw voor de brandende zon. 2020 is een fantastisch jaar voor de (J)RPG liefhebber en Xenoblade Chronciles Definitive Edition alleen al maakt deze uitspraak meer dan waar.

Al met al heeft deze zeer unieke Switch RPG alles wat een RPG liefhebber zich kan wensen en smelt dit alles samen in een prachtige wereld. Vandaar dan ook het dik verdiende cijfer!