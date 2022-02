Dark Souls PC servers blijven offline voor Elden Ring

De servers van de Dark Souls PC versies blijven nog iets langer offline. In ieder geval tot en met de release van Elden Ring. Dit laat From Software weten via Social Media.

Eind januari gingen de servers offline voor Dark Souls omdat er een exploit aanwezig was die spelers konden misbruiken. Wat er precies aan de hand is, weet de ontwikkelaar nog niet. Zo lang er geen oplossing is blijven de servers offline. Dat is in ieder geval zo tot en met de lancering van Elden Ring. Het team is ondertussen ook de situatie van de multiplayer aan het bekijken in Elden Ring om er voor te zorgen dat deze servers zonder problemen kunnen starten vanaf 25 februari.

From Software stelt de fans gerust dat de servers voor alle platformen zijn voorzien van alle veiligheidsmaatregelen.

Kijk ij er naar uit om de wereld van Elden Ring te verkennen vanaf 25 februari? Ben jij net als veel andere fans ondertussen nog even in de Souls games gedoken op PC met de hoop nog wat te kunnen oefenen met invaden? Nog maar iets meer dan twee weken te gaan.