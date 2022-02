Life is Strange Remastered Collection geeft de emotionele achtbaan uit 2017 een grafische upgrade. Zo zijn de textures wat scherper, de omgeving wat levendiger en hebben de personages deze keer betere expressies doormiddel van Motion Capture. Dit zorgt ervoor dat het spel een aardig nieuwe likje verf heeft gekregen. Maar voor wie is de remastered versie nou?

Het verhaal van Life Is Strange

Het spel zet je in de voeten van de 18 jarige Max Caulfield. Ze zit in het Amerikaanse “12th Grade” en is naar Blackwell Academy gekomen om fotografie te leren van de beroemde fotograaf Mark Jefferson. De school ligt in Arcadia Bay in de staat Oregon. Een paar maanden voordat Max aankomt blijkt een studente, Amber Rachel, vermist geraakt te zijn.

Voordat Max naar Seattle verhuisde met haar ouders woonde zij al 13 jaar in Arcadia Bay. Hier was zij beste vriendinnen met Chloe Price. Helaas was deze vriendschap verwatert toen Max verhuisde nadat Chloe’s vader, William Price, werd begraven. Hij was verongelukt in een verkeersongeval. In de vijf jaar dat Max weg was heeft ze geen contact meer gehad met Chloe.

In het begin van het verhaal wordt Max een week verder in de tijd gestuurd waar zij ziet dat Arcadia Bay wordt verwoest door een storm. Ze wordt wakker in de klas en begrijpt niet wat deze visioen betekende. Na les loopt zij naar de wc om zich op te frissen wanneer er een jongen binnenkomt. Deze jongen is Nathan Prescott, onderdeel van de machtige Prescott familie. De prescott’s hebben een flinke vinger in de pap van Arcadia Bay, waaronder Blackwell.

Max verstopt zich achter de wc’s wanneer een meisje met blauw haar binnenkomt. Nathan en deze zij raken in gevecht en loopt uit op Nathan die een wapen trekt en haar neerschiet. Wanneer Max dat ziet en haar hand uitsteekt wordt ze in keer teruggestuurd in de tijd. Met de ontdekking van deze gave redt zij de blauwharige meid. Dit blijkt even later Chloe te zijn en het start van het verhaal rondom de verdwijning van Amber Rachel en de storm die Arcadia Bay dreigt op te slokken.

Gameplay

Tijdens het verhaal moet je verschillende puzzels en interacties naar een goed einde leiden. Vaak moet je de tijdreiskrachten van Max gebruiken. Soms leveren deze ook extra dialoog opties op die helpen met interacties met andere personages. Keuzes en interacties kan je bepalen doormiddel van een interactiebubbel die sommige objecten en personages hebben. In het begin kan dit een beetje “clunky” aanvoelen, maar het went vrij snel. De controles zijn, op pc tenminste, best goed.

Naast dat de puzzels je verder in het verhaal helpen zijn de keuzes die je maakt ook erg belangrijk. Veel keuzes, zowel grote als kleine, hebben invloed in het verloop van het verhaal. Sommige keuzes worden zelfs meegenomen van episode naar episode. Een voorbeeld is de plant in de eerste drie episodes. Als je deze in de eerste twee geen water geeft sterft deze in de derde. Helaas kwam ik de game door met een dode plantenvriend. Een voorbeeld van een grotere keuze is of ander personage blijft leven of niet. Dit heeft effect op het verloop van de game waardoor je een hele andere verhaallijn doorloopt dan andere mensen.

Verschil tussen orgineel en de remastered versie

Wanneer je de remastered versie naast het origineel legt vallen de opgepoetste graphics toch wel als eerste op. De textures zijn toch wat realistischer en scherper dan in het origineel. Al is het verschil niet heel erg groot. Waar je wel echt verschil in ziet is de belichting. Zo zijn gladde oppervlaktes reflectief en zijn schaduwen realistischer. Dit, meer dan de scherpere textures, zorgt ervoor dat het spel toch wat mooier uit ziet.

Daarnaast zijn er ook extra details aan het spel toegevoegd. Zo zijn de haren van de personages beter gerenderd, hebben grasvelden daadwerkelijk grassprieten en is de schroothoop geen modderveldje meer. Dit alles zorgt dat het spel toch wat strakker uit de verf komt. Naast de extra grafische polish hebben de personages ook een upgrade gekregen. Waar eerst alle expressies wat houtiger waren, zijn deze nu door Motion Capture vervangen. Hierdoor hebben de karakters een veel natuurlijkere expressie die je meer in het verhaal slepen. Al deze kleine dingetjes zorgen ervoor dat het spel zeker wat moderner aanvoelt dan het origineel.

Voor wie is de remastered collectie?

De remastered collectie lijkt mij vooral voor mensen die het spel nog niet hebben gespeeld. De verschillen tussen het origineel en de remastered versie lijken mij niet groot genoeg om het opnieuw te kopen, mocht je het spel al hebben. Het grootste verschil is de extra polish die het spel heeft gekregen. De collectie komt samen met de remastered versie van Before the Storm, mocht je deze nog niet hebben dan kan de remastered versie wellicht nog interessant zijn. Mocht je deze ook al hebben lijkt mij de upgrade het persoonlijk niet echt waard.

Nieuwkomers daarentegen hebben zeker baat bij deze collectie. De graphics zijn toch een stukje mooier waardoor je toch makkelijker in het verhaal wordt ondergedompeld. Daarnaast komt de collectie zowel met Life is Strange Remastered, als de prequel Before the Storm Remastered. Hierdoor krijg je het hele verhaal Arcadia Bay in een collectie. De collectie is wel vier euro duurder dan wanneer je de orginele versies apart koopt, maar de extra polish maakt het mij wel zeker waard.

Verdict

Life is Strange is een spel die iedereen wel eens keer gespeeld moet hebben. Het is een moderne klassieker en de remastered versie verlaagt zeker de drempel om nieuwkomers uit te nodigen om dit spel eens te spelen. Het nieuwe likje verf maakt het spel zeker mooier waardoor je nog makkelijker ondergedompelt in het verhaal wordt. Mocht je het spel nog niet hebben gespeeld zou ik zeker remastered versie aanraden. Mocht je het spel al hebben zou ik je toch even aanraden om erover na te denken voordat je het koopt, want qua gameplay is er niks verandert. Dit maakt het mij het niet echt waard om nog eens de extra 40 euro uit te geven voor spel van 5 jaar oud. De remaster wordt wel in een collectie aangeboden samen met de prequel Before the Storm, die overigens ook geremastered is. Mocht je deze nog niet gespeeld hebben zou ik de collectie toch wel -licht- kunnen aanraden. Hoewel de collectie 4 euro duurder is als de twee originele versies vindt ik de nieuwe versie het dan toch wel meer waard. Alles bij elkaar geef ik de Life is Stange Remastered Collectie een veilige 7.