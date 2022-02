Win kaarten voor Heroes made in Asia!

Heroes Made in Asia is binnenkort weer in Gornichem, één van de leukste evenementen in het land. En jij kan erbij zijn, net als wij! Wil jij graag samen met een vriend, vriendin, partner, maatje, oma, ouder of een ander tof persoon? Lees dan mee hoe jij de kaarten kan winnen! En het zijn niet zomaar kaarten, het zijn weekend kaarten! Je kan dus 30 april en 1 mei heerlijk de tijd nemen om rond te struinen.

Want wat is er eigenlijk allemaal te doen? Eerder waren wij van de partij bij de eerste editie van Heroes Made in Asia, daar hadden we een heel blog over geschreven. Het was onwijs gezellig dus we gaan er vanuit dat het deze keer weer helemaal leuk zal zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld heel veel stands met merchandise, zijn er kunstenaars die de mooiste tekeningen of andere items maken, wedstrijden, meet and greets en games. Maar heb je honger? Dan kan jij ook je lol op met bijvoorbeeld dumplings, noodles of andere Aziatische lekkernijen.

Dit jaar is er ook een groots toernooi, dit is een leuke voor de ‘Super Smash Bros: Ultimate’ fans. Ga de strijd aan met andere fanatieke gamers om een echte prijzenpot te winnen. Een prijzenpot waar je zeker wel raad mee weet, namelijk €1500! Als jij nou denkt dat jij de beste bent kan je je aanmelden voor het toernooi. Dit moet wel voor het evenement zelf, houd dit dus goed in de gaten. Vanaf 23 februari om 14:00 gaan de tickets in de verkoop. Wil jij kans maken op dit mooie bedrag en gaan voor de ultieme winst meld je dan tijdig aan! Dit is niet het enige toernooi, je kan ook je vrienden uitdagen om tegen je te spelen in nog veel andere games zoals ‘Tekken 7’ of ‘Pokémon Unite’. Voor deze toernooitjes kan je je gewoon aanmelden bij de gaming area op Heroes Made in Asia. Hier speel je voor de winst! Check op het evenement welke toernooien je allemaal kan spelen.

Op Heroes Made in Asia kan je alles vinden wat te maken heeft met de Aziatische popcultuur. Denk dus aan kasten en bakken vol met manga’s. Mocht je nog een reeks of boek zoeken kan je zeker terecht bij één van de manga stands. Hier kan je heerlijk rustig neuzen tussen alle gave series. Ook is er natuurlijk tijd voor cosplay! Misschien heb je zelf wel een hele gave cosplay in de kast hangen en wil je hem showen aan liefhebbers? Trek hem dan ook zeker aan! Dit is dé plek om je mooiste creaties te showen en de liefde voor de hobby te delen met duizenden andere liefhebbers. En heb je nog geen cosplay of outfit van je favoriete anime of manga? Wees dan niet bang, er zijn zat stands die gave kleding of items verkopen!

Zelf ben ik altijd fan van de kunstenaars op het evenement. Veel van de beste artiesten komen hier staan om hun werk te verkopen. Misschien heb je wel een favoriete kunstenaar op social media, het zou best zijn dat deze persoon zijn creaties komt verkopen! Je kan dan unieke prints, knuffels of andere items kopen om je huis mee op te vrolijken, wie wilt dat nou niet? Ook zijn er weer zoals eerder speciale gasten aanwezig. Van manga artiesten, stemacteurs, streamers en professionele cosplayers. Je kan ze op Heroes Made in Asia ontmoeten en ook een handtekening scoren! Houd de website in de gaten voor de gasten die gaan komen.

Als je in een creatieve bui bent kan je ook mee doen aan de workshops! Zo kan je echte Japanse Kalligrafie leren van een specialist, dit is zeker een unieke kans om deze kunstvorm te leren. Of doe mee aan een leuke workshop manga tekenen, zo leer je de beginselen en de fijne kneepjes van het tekenen. Ben je liever op een andere manier bezig met je handen en heb je zin in een warm kopje thee? Doe dan mee aan de Japanse thee ceremonie. Thee en kunst in één, dat moet je meegemaakt hebben! Of hoe leuk is het als je weet hoe je Origami moet vouwen? Tot slot kan je je hersenen laten kraken met een workshop Japanse taal. Tripdriver laat jou hier kennismaken met de taal, misschien een leuk opstapje naar vloeiend spraakwater?

Wil jij hier nou bij zijn samen met je favoriete persoon? Jij maakt kans als je deze paar dingen doet: volg onze Facebook pagina, like deze post en comment de naam van je maatje en waarom jullie samen naar Heroes Made in Asia willen! Woensdag om 20:00 maken wij op onze Facebook pagina bekend wie de gelukkige winnaars zijn. De prijs zijn dus twee weekend kaarten (geldig voor 30 april en 1 mei, je mag dus alle twee de dagen gaan). Of koop je kaarten op de HMIA website!

Zien wij je daar?