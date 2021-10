Heroes made in Asia, een echte aanrader!

Afgelopen weekend, 16 en 17 oktober, was het zo ver. De eerste editie van Heroes made in Asia, een zusje van Heroes Dutch Comic Con. In de evenement hallen in Gornichem werden wij verrast door al het moois. En wat ook leuk was, dit was ons eerste evenement sinds alles dicht ging, dubbel feest. Een primeur waar wij bij mochten zijn! Hier een samenvatting van onze topdag.Heroes made in Asia is van de organisatie van de Heroes Dutch Comic Con. Made in Asia staat volledig in het teken van de Aziatische popcultuur. Uiteraard krijg je hier ook zeker wat van mee bij de HDCC maar Made in Asia gaat nog veel en veel dieper in op bijvoorbeeld K-Pop, Manga, Anime, snacks, games en nog heel veel meer.

Met aardig wat oppervlakte zijn wij lang zoet geweest met alle stands en activiteite n. Zoals op HDCC was er ruimte voor kunstenaars die hun (fan) art verkochten, met talloze prachtige prints en andere kunstwerken. Hier van hoorden wij ook dat het achter de schermen óók top geregeld was! Mocht je daarna opzoek zijn naar manga’s waren er zat stands in de merch area die bakken en bakken vol hadden met de tofste manga’s. Van de hele bekende, tot nieuwe en tot de minder bekende series. Had je na al dat neuzen honger? Dan kon je terecht bij één van de in de thema passende foodstands. Sushi, gyoza’s, het was heerlijk…

Cosplay is altijd een groot onderdeel van de Heroes Dutch Comic Con en hier bij Made in Asia bleven de bezoekers niet achter. Gekleed in de leukste, creatiefste en humoristische outfits was er altijd wat te zien. Dus mocht je even zitten en even willen uitrusten kon je nog zat zien. Ook was ‘House of Wax’ aanwezig met prachtige shows over Aziatische culturen, zo liepen ze geregeld in vol ornaat over het evenement met een gigantische draak! Ook waren er zat stands waar je juist je geld uit kon geven aan hele nieuwe outfits of gave accessoires.

Was je toe aan ontspanning op Made in Asia? Dan zocht je de karaoke op die door de hal schalde, van ‘Let it go’ tot aan pop nummers, niets was te gek om de strijd aan te gaan met mede bezoekers. Ook kon je helemaal los bij de Just Dance booth. Ook kon je goude oude games spelen (en kopen) of juist aanschuiven bij nieuwe spellen. Zo kon je je verdiepen in andere spellen en nieuwe mensen leren kennen. Uiteraard hoorde daar ook een wedstrijdje bij van verschillende games, altijd leuk om naar te kijken!

Workshops waren ook onderdeel van Heroes made in Asia. Zo had je midden op de vloer een gedeelte met canvassen met daar op tekeningen. Hier konden bezoekers zelf de platen schilderen tot ze uiteindelijk klaar waren en een verhaal vormden. Boven had je bijvoorbeeld ook workshops waar je in manga stijl leerde tekenen van een professional. Maar zo kon je je ook verdiepen in de Japanse kalligrafie, een workshop origami en Japanse thee ceremonies. Een erg leuke afwisseling na het bekijken van bijvoorbeeld de merch stands. Net als bij HDCC kon je hier ook leren vechten.

Ook waren er mensen die je kon ontmoeten uit bijvoorbeeld de stream community, misschien wel die ene streamer die jij altijd kijkt. Of had je misschien bekende grote cosplayers die je altijd al tof vond, er waren er een aantal aanwezig die je kon ontmoeten. Ook waren er twee comic artists aanwezig en stemactrice Veronica Taylor! Zij bracht veel karakters in Amerika tot leven met haar voice-over kunsten. Zo kan je haar stem herkennen van Pokémon, hier spreekt zij in de Amerikaanse versie Ash Ketchum in. Altijd gaaf om zulke gepassioneerde mensen te mogen zien.

Het was een geweldig leuke dag en zeker een aanrader om de volgende keer even te checken. En tot slot moesten we uiteraard even dansen in de dance area met DJ! Zien we je ook bij Heroes Dutch Comic Con op 20 en 21 november?