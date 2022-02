Elden Ring Guide: Classes & Keepsakes

Vandaag begint voor velen van jullie het avontuur in de tussenwereld van Elden Ring. Jouw avontuur om Elden Lord te worden begint met het maken van jouw personage. Maar, welke class past nu het beste bij jouw speelstijl? Laten we even kijken…

Voor dat jij jouw paardje oppakt, gaat zoeken naar fragmenten van de world map en vooral op zoek gaat naar de volgende bijl in je gezicht, is het eerst tijd om jouw personage te maken in Elden Ring. Het kiezen van je haar, gezicht en geslacht is leuk en aardig, maar er zijn twee moeilijke keuzes om te maken. Welke Keepsake en welke class ga ik nemen? Laten we beginnen bij de classes.

Vagabond

De Vagabond is de man met de cape, wat waarschijnlijk de reden is voor mijn keuze voor deze class. De Vagabond is een melee heavy armor class. Je begint met een recht zwaard, schild en een halberd. De Vagabond is perfect voor degenen die meerdere soorten wapens wil proberen, gezien de class begint met een hogere Strength en Dexterity. Je kan de Vagabond dan ook uitlevelen als een soort hybride tussen de twee, met wat puntjes in je Vigor (HP) of Endurance (Stamin) kom je ook een heel eind.

Je gaat met de class meestal voor een ‘quality build’, waar je zowel Strength als Dex op level 40 wilt krijgen, je bent nu een specialist in twee soorten melee wapens, dus veelzijdigheid is zeker aanwezig. Een paar puntjes in je Intelligence kunnen ook geen kwaad als je her en der eens wat spreuken wilt werpen.

Bandit

De Banditos Doritos brengt niet heel veel bijzondere stats mee. Deze class begint op een relatief laag level met een dagger en een boog. Het is de bedoeling dat deze class is bedoelt voor degenen die graag hun vijanden besluipen. Deze class begint met hogere Dex en Arcane stats. Deze class is bedoelt voor de wat specifiekere groep spelers, die hun build willen hebben met wat meer Arcane.

Hero

De Hero (voorheen Champion), is een class die volledige focus legt op Strength en Endurance. Dit houdt in: Zware wapens, hoog uithoudingsvermogen, trage klappen, ook zware klappen met veel damage. Je hebt meer defence en doet meer damage wanneer je Strength wapens draagt. Je voorkeur gaat uit naar langzame wapens die hoge damage dealen. Ik zou bij deze class ook puntjes in Vigor stoppen voor meer levenspuntjes! De class begintn met een eenhandige bijl en een medium shield.

Warrior

De Warrior en Hero lijken wel door elkaar gehaald, want in Elden Ring is de Warrior juist bedoelt voor de Dex wielders. Je bent een dual-wielding one man army en je houdt van snelle klappen met minder damage dan Strength wapens. Je begint met hogere Dex stats en twee schuine zwaarden. De class werkt ook goed met een boog! Deze class kan goed uitgebouwd worden met een wat lichtere armor, tenzij je toch wat puntjes in je Strength zet om heavy armor te kunnen dragen. Je bent dus snel, licht en mobieler dan Hero, maar doet wel minder damage per slag.

Astrologer

Nieuwkomers opgelet! De Astrologer is een class die melee en magie combineert tot een soort hybride, net als de Vagabond, maar dan met magie! De class komt met een staff en een kort zwaard. Melee is dus wel echt je plan B met deze class, gezien je de meeste punten wilt besteden aan Intelligence en Mind. Je kan wat puntjes steken in Strength of Dex om je te helpen met melee wapens, maar in feite is dit niet nodig. Deze class is dus magic first, melee second.

Prisoner

Hallo Monopoly speler, vandaag ga je niet naar de gevangenis, maar speel je wel als gevangene. De Prisoner ziet er met een extravagant masker een beetje unieker uit dan andere classes, maar ook Prisoner kan een goede hybride tussen melee en magie zijn. Je begint met hogere Dex en Int dan je andere stats. Je wapens? Een estoc (steekzwaard) en een staff!

Confessor

De biechtvader is nog een hybride class, maar deze dient bijna als een soort Paladin. Je hebt genoeg punten in Faith en Strength om je vooruit te dragen als een soort krijger met de druk om zichzelf te healen. Je bent best vrij om te kijken welke armor je wilt, maar je begint in ieder geval met een lage Vigor, dus minder health.

Samurai

De Samurai is een class die qua looks misschien out of place voelt, maar die desalniettemin een plekje verdient in het rooster van Classes. Je bent met een longbow en een katana, zowel als passende Samurai armor. De class focust op Dex, maar heeft ook aardig wat punten in zowel Vigor als Endurance. Wil jij early game wat meer klappen kunnen vangen en wat meer attacks kunnen blocken zonder dat jouw stamina of health de 0 raken? Dan is Samurai best een strakke starting class voor jou. Magie staat voor deze class ver op de achtergrond, maar kan net als bij de Vagabond gebruikt worden voor enige ondersteuning. Alhoewel je bow genoeg long-range damage zal moeten verzorgen.

Propeth

Have faith in deze class, letterlijk. Faith is namelijk je hele early game build. Je hebt een focus voor incantations en je gebruikt heilige magie voor zowel damage als healing. De Strength is ook wat hoger in deze class, mocht melee een plan B voor je zijn. Je kan deze class inzetten als een high damage low armor/ health of juist als een soort healer voor co-op plays.

Live hard, die harder

Daring, are we? Dan is de Wretch jouw class. Dit is het meest ‘lege’ personage dat je kan kiezen. Je gebruikt alleen een stuk hout en draagt verder geen armor. Al je stats beginnen op 10, dus je kan jezelf uitbouwen zoals je dat leuk lijkt. Deze build is vooral aan te raden voor iemand die weet wat hij wilt en bekend is met het genre.

For Keep’s Sake

Keepsakes zijn items die jij tijdens het maken van jouw personage kan kiezen om je op weg te helpen in de startgebieden. Het kan verwarrend zijn om een goede te kiezen, dus hier beneden een kleine uitleg.

Crimson Amber Medallion

Een medaillon dat een kleine boost aan je HP geeft. Dit is fijn voor classes die beginnen met lage Vigor stats. Of je moet een tank willen bouwen, dan kan dit medaillon je een beetje op weg helpen.

Golden Seed

Dit was direct mijn keuze. Dit zaadje kan je bij een Grace (Bonfire variant) gebruiken om een extra healing flask te krijgen. Je zal er genoeg vinden door de wereld van Elden Ring, maar je begint de game zo met 1 extra heal!

Lands Between Rune

Een item dat je eenmalig kan gebruiken om direct 3000 Runes te krijgen, deze Runes kan je gebruiken om te levelen en je stats te verhogen. Hiermee kan je early game al wat levelts omhoog gaan. Houdt er wel rekening mee dat je Runes genoeg kan krijgen door vijanden te verslaan en items te vinden, dus dit is niet een item dat ik zou kiezen boven bijvoorbeeld de Golden Seed, tenzij je weet wat je doet.

Cracked Pot

Dit is een beetje hetzelfde principe als de Rune item. Je krijgt 2 Cracked Pots om bommen mee te craften. De potten breken niet, dus je hoeft alleen maar de ingrediënten te hebben om te craften.

Fanged Imp Ashes

Een gratis stukje gruizel van de Elden Ring, speciaal voor jou! Deze kan je gebruiken om Imps op te roepen, die jouw helpen in combat. Je kan dit item pas gebruiken na het vinden van een Spirit Calling Bell.

Stonesword Key

Je krijgt 2 sleutels om Imp seals mee te verbreken, deze kan op veel gebieden in worden gezet. Zo kan je deze in je hub (die je later ontdekt) gebruiken voor treasure, of door de wereld gebruiken om in speciale gebieden te komen. Je vind er best een aantal door gewoon te spelen en te zoeken, dus ook dit is niet een item voor iedereen.

Shabriri’s Woe

Dit is een Keepsake voor de mensen die Wrench spelen en een doodswens hebben. Dit lelijke hoofd zorgt er namelijk voor dat vijanden op jou afkomen. Voor velen zal dit een leuk uitdagend element zijn, maar dit is niet aan te raden voor de startende speler of nieuwkomer.

Boiled Prawn

5 bruikbare items die je fysieke verdediging tijdelijk omhoog krikt. Het is een tijdelijke defensieve buff. Kan handig zijn als je early game al wat lastigere vijanden wilt verslaan.

Bewitching Branch

Ook weer 5 bruikbare items, deze zorgen er juist voor dat vijanden je met rust laten door een soort roze wolkje dat uit de item zal verschijnen. Kan in de vroege stages van Elden Ring handig zijn om te hebben, maar geen must have voor mij.

Hopelijk helpt deze guide je een beetje op weg naar succes. Er komen snel meer guides jouw kant op, dus zet je schrap! Laat ons weten wat jij tot nog toe van Elden Ring vindt in de reacties hier beneden of op Facebook!