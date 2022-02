Pokémon Scarlet en Pokémon Violet officieel onthuld

De nieuwe generatie Pokémon titels zijn officieel onthuld door Nintendo en Game Freak. Vlak na de release van Legends Arceus! De nieuwe titels verschijnen dit najaar, exclusief op de Nintendo Switch.

Waar Pokémon Sword en Shield en Pokémon Legends Arceus al experimenteerde met open gebieden, neemt Game Freak een grotere stap dit najaar. Pokémon Scarlet en Pokémon Violet zijn namelijk open-wereld games. De eerste echte open-wereld games in de mainline Pokémon RPG reeks. En hier stopt het nog niet. Pokémon zal je in de wereld zien leven zoals in Legends Arceus, de Wild Area en Let’s Go Pikachu/Eevee. Je ziet ze in de lucht, op de grond, in de bossen, in het water en lopen over de straten. Game Freak benadrukt wel nog even dat je een gevecht moet starten om de Pokémon te kunnen vangen. Legends Arceus vormt dus niet de standaard voor de toekomst van de mainline games.

We krijgen ook al een eerste glimp op de starters van de negende generatie. Sprigatito de gras starter in kat vorm. Fuecoco is de vuur starter in krokodil vorm. Quaxly is de water starter in de vorm van een eend. Lijkt een beetje op een kruising tussen Donald Duck en Calimero, vind je niet?

Het thema van de aanstaande Pokémon titel lijkt erg mediterraan te zijn. Onze eerste indruk zou zeggen dat de regio is gebaseerd op Italië. Ook krijgen we erg veel Super Mario Sunshine vibes van het grote plein met alle terrasjes dat getoond wordt.

Er is nog geen specifieke release datum bekend gemaakt, maar Pokémon kennende mag je rekenen dat de twee titels in november 2022 verschijnen.