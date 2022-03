F1 Manager 2022: Manage je eigen F1 team naar de top

We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk komt er een volwaardige Formule 1 management game! Met F1 Manager 2022 ga jij aan de slag als Team Principal van je eigen Formule 1 team. Stap jij in de voetsporen van Toto Wolff of die van Christian Horner? Ga jij een eigen nieuw team naar de top brengen of breng je een bestaande team de overwinning? Welke team je ook neemt of bestuurd, zeker is dat we kunnen genieten van de officiële branding uit de Formule 1.

F1 Manager 2022 wordt gemaakt door Frontier Developments(bekend van o.a. Planet Zoo en Planet Coaster) en krijgt een release ronde zomer van dit jaar. Dit komt overeen met de release van de officiële Formule 1 racegame van Codemasters. De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen dermate toegenomen dat de vraag naar officiële Formule 1 games ook steeds groter werd. Met de nieuwe management game zet Formule 1 weer een stap richting zijn fans om hun content aan te bieden. We konden ons al wanen als de nieuwe Max Verstappen, maar binnenkort kunnen we dus onszelf ook de nieuwe Christian Horner noemen. De game komt uit voor de PC(Steam/Epic Store), Xbox en Playstation.

Ross Brawn, Managing Director – Motorsports, Formula 1: “It’s great to see F1 Manager 2022 take shape and for people to see this exciting title come to life. I know from personal experience that leading a team can be challenging, but it’s certainly rewarding” De eerste Formule 1 management game van Frontier beloofd om elke aspect van het managen in de game te stoppen. Zoals het upgraden van je auto en race faciliteiten, huren van coureurs en engineers en het uitbalanceren van je budget. Daarnaast kan je cruciale beslissingen maken tijdens een race, wat je of de winst of het verlies oplevert. Daarnaast beloven de makers dat de races er net zo zullen uitzien zoals je ze op TV ook ziet. Deze zomer gaan de lichten uit voor jou als manager van je eigen F1 team.