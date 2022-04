Mario Golf onderweg naar Nintendo Switch Online

De service wordt een Nintendo 64 game rijker. Waar je met Nintendo Switch Online toegang krijgt tot een groeiende bibliotheek met Nintendo Entertainment System en Super Nintendo games, introduceerde Nintendo een tijd geleden ook N64 games tot de dienst. De dienst werd echter gesplitst in twee categorieën. De eerste categorie maakt het mogelijk om online samen te spelen met andere en om NES en SNES games te spelen. De duurdere variant heeft ookk nog N64 spellen, waaronder de twee The Legend of Zelda titels die verschenen op de eerste 3D console van Nintendo.

Spelers met de uitbreidingsset krijgen ook geselecteerde DLC voor niks. Zo zit de betaalde DLC voor Animal Crossing New Horizons en de 48 extra circuits voor Mario Kart 8 Deluxe ook inbegrepen.

Vanaf 15 april speel je ook Mario Golf die oorspronkelijk verscheen op de N64 via de uitbreidingsset van NSO.

