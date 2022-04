Een half uur aan The Quarry gameplay getoond

2K deelt een half uur aan gameplay van The Quarry. De aanstaande survival horror van Supermassive Games staat gepland voor release over zo’n 2 maanden. Check de beelden hier beneden.

Supermassive Games kennen we van de Dark Picture reeks, maar misschien nog wel beter van Until Dawn. Het lijkt alsof The Quarry terug gaat naar het soort game als Until Dawn.

Negen tienerbegeleiders van van Hackett’s Quarry hebben het kamp voor een laatste avond alleen. Geen kinderen. Geen volwassenen. Geen regels. Terwijl de feeststemming langzaam ontvouwt tot een horrorachtige nacht bepaald jij het lot van de negen begeleiders door om de haverklap een levensbelangrijke beslissing te maken. Het verhaal ontrafelt zich naar aanleiding van de keuzes die jij maakt.

2K is zo vrij geweest om ons alvast een voorproefje te geven in een 30 minuut durende gameplayvideo over de proloog van de game. Het zou je al een klein idee geven over wat je te wachten staat in The Quarry vanaf 10 juni 2022. Check de video hier beneden!

Kijk jij er al naar uit om zoveel mogelijk begeleiders over te houden aan het einde van de rit, of is het juist je doel om hier niet in te slagen?