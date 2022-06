Interview: De toekomst van RuneScape Mobile

RuneScape Mobile is dit jaar officieel 1 jaar oud! Eerder was de game al speelbaar in Beta, maar officieel verscheen de game vorig jaar pas via de Appstores op Android en iOS. Wij hebben even met Jagex om de virtuele tafel gezeten om ze het een en ander te vragen.

Wie onze eerdere Mobile interviews heeft gelezen weet dat het een ingewikkelde reis is geweest voor Jagex. Midden in de ontwikkeling van RuneScape Mobile verscheen Covid en iedereen moest opeens thuis werken. Een hels karwij bij het testen van een MMORPG met de scope en variatie als RuneScape op de verschillende smartphones.

Onlangs werd de User Interface geupdate voor de mobiele client. Hierdoor werd de game in één keer een heel stuk fijner om te spelen. Uiteraard vroegen we Jagex wat de volgende grote ontwikkelingen zijn op het gebied van Mobile. Dit is wat Matt Casey daarop te zeggen had:

“Er is nog zo ontzettend veel wat we willen doen met RuneScape op mobile. De User Interface was één van de belangrijkste en meest uitdagende updates van het afgelopen jaar. Er is zoveel complexiteit in RuneScape. Het is een 20 jaar oude game met allemaal unieke, gecompliceerde systemen die we hebben laten draaien op Mobile. Fantastisch dat dit uiteindelijk is gelukt. Gaandeweg ga je analyseren waar nog steeds wat pijnpuntjes zitten en waar we de Quality of Life voor de speler kunnen verbeteren. We prioriteren deze op basis van impact en via de vele Ninja Strike updates lossen we deze stuk voor stuk op.”

“We willen meer gebruik maken van Mobile als een platform, met alle voordelen van dien. Je hebt je smartphone altijd bij je, dus we willen het platform meer gebruiken om spelers op de hoogte te houden van dingen die zich afspelen in het spel. Ook als je niet online bent. Je kunt bijvoorbeeld denken aan notificaties als je gewassen oogst klaar zijn of als iets verkocht of gekocht wordt op de Grand Exchange, of evenementen die gestart of bezig zijn. Dit zijn enkele dingen waar we graag iets mee gaan doen, maar we zijn eerst bezig om de technische fundering daarvoor in orde te krijgen.”

Toegankelijkheid

Het doel is om bepaalde dingen in RuneScape meer toegankelijk te maken via Mobile. Als verlengen op het gebruiken van Mobile als een platform gaf ik als reactie dat de Companion App van jaren geleden al soortgelijke features bood. Je kon via de RuneScape Companion app bijvoorbeeld chatten met vrienden, maar ook de Grand Exchange gebruiken.

“Inderdaad!” Zei Matt Casey “Er zijn enkele zaken die we toegankelijker willen maken in het spel zoals het gebruiken van de Grand Exchange of het uitsorteren van de bank. Een beetje vergelijkbaar zoals de Companion App.

Emma Hall vervolgt: “Het zijn vaak ook de kleine details die het gebruik van een app veel beter maken. De grootte van een knopje, of hoe goed een bepaald lettertype in welke grootte leesbaar is. Het is frustrerend als een Mobiele versie iets niet goed doet. Ook al is het maar een klein dingetje, kan het voor grote ergernissen zorgen. Daarnaast ligt er nu ook veel aandacht in het toegankelijker maken van de sociale features van de game op Mobile. Denk hierbij aan de verschillende chat-kanalen en de Lobby.

Een van de grote projecten waar Emma Hall op dit moment aan werkt zijn de sociale features van de Lobby. De Lobby feature is enige tijd geleden verwijderd uit de mobiele client omdat het niet de beoogde kwaliteit had. Zo’n 6 maanden geleden is Jagex gestart met het ontwikkelen van een betere versie voor de mobiele client. Dar begint eindelijk wat vorm in te komen. Het sociale aspect gaat hierin een grote rol spelen.

“We maken nu een cross-platform game”

RuneScape is nu speelbaar op zowel desktop als mobile. Dat roept uitdagingen en kansen met zich mee. Op dit moment maken ongeveer 25% van alle spelers dagelijks gebruik van RuneScape Mobile. Sommige spelen enkel op mobile, de ander combineert het met spelen op PC. Mensen doen dan ook verschillende dingen op mobile en zelfs dingen waarvan we niet hadden verwacht dat het veel werd gedaan. “Er zijn zelfs mensen die Telos verslaan op hogere enrage levels”, zegt Emma Hall, “Heel indrukwekkend!”

RuneScape is nu een cross-platform game. Jagex was dan ook mild verrast door de populariteit van eigenlijk de gehele game op mobile. Het ging tegen de verwachtingen in dat eigenlijk wel iedere content in soort van gelijke maten gespeeld wordt.

Matt Casey: “Het is een uitdaging die cross-platform ontwikkeling met zich meebrengt. Met iedere update die we maken moeten we er rekening mee houden dat het ook speelbaar is op Mobile. Er is maar één team die werkt aan nieuwe content, en dat wordt ontwikkeld voor zowel PC als Mobile.

We vroegen Jagex hoe ze omgaan met content dat veel vraagt van spelers in een korte tijd. Denk aan Shield Switching, Prayer Switching, veranderen van gear en het precies timen van abilities. Hoe ga je zulke uitdagingen beter speelbaar maken voor smartphone spelers?

Matt Casey: “We moeten de Mobile spelers niet vergeten. Daarom ontwikkelen we content en testen we het op PC en Mobile. We passen verschillende elementen aan zoals hitboxes om het zowel op PC als Mobile goed te laten functioneren. Er zijn daarnaast altijd bepaalde soorten content waarbij we ons moeten afvragen op welk platform spelers hier het meest gebruik van maken.”

En hoe zit het met bestaande content? Wordt dit nog verder geoptimaliseerd voor smartphone spelers?

“Ja, het zit ‘m hier voornamelijk in de technische achtergrond”, verteld Matt Casey, “Toen de mobiele versie verscheen kampte we met enorm veel performance issues omdat de servers de grote aantallen spelers niet aankonden. Er zijn aanpassingen gemaakt aan de manier waarop assets worden geleverd aan spelers op Mobile en de capaciteit is verhoogd. De ervaring voor spelers is nu daarom velen malen beter dan in het begin.”

Beschikbare en toekomstige apparaten

RuneScape is speelbaar op PC en smartphone. Waar PC’s meestal een zelfde soort formaat hanteren in afmetingen voor beeldschermen, zien we op smartphones steeds meer verschillen. Alhoewel je voor RuneScape geen krachtige PC nodig hebt, ziet dat er wellicht anders uit voor smartphones als je RuneScape wilt spelen. Testen jullie nieuwe smartphones die uitkomen en op welke manier gaat dat?

“Op kantoor hebben we een ruimte ingericht voor het testen met mobiele apparaten, maar thuis kunnen we ook testen”, antwoord Emma Hall, “Persoonlijk heb ik een aantal low-end en high-end apparaten waar ik dezelfde soort tests op doe. Daarmee krijg ik een goed idee hoe bepaalde dingen werken op welk soort apparaat.”

“We focussen ons meer op de low-end devices”, vervolgt Matt Casey, “Het is altijd een afweging of we spelers op low-end devices een suboptimale ervaring bieden, of simpelweg zeggen dat er een benedengrens is waar een apparaat aan moet voldoen om de game te kunnen draaien. Bij de nieuwere toestellen merken we dat het meestal wel werkt. We krijgen gelukkig ook heel veel ondersteuning van Google en Apple om ons beter wegwijs te maken in de mobiele markt, als voorgaand PC studio.”

En hoe zit het dan met de uiteenlopende beeldschermen? Hoe pakken jullie dat aan?

“Haha, ja dat is heel tricky! Het korte antwoord is: Eén voor één.” Zegt Matt Casey, “er zijn nog steeds uitdagingen met sommige beeldschermen waar niet alles goed op schaalt. We zijn begonnen met een 16:9 beeldschermratio. Maar we hebben zelf nog veel interfaces in het spel die dat nog niet ondersteunen. Daar werken we nog aan op basis van een prioriteitenlijst.”

“We werken met een soort van ‘safe-area’ voor interactieve elementen.” Voegt Emma Hall toe, “dit is een gebied waarin alle elementen moeten zitten waar de speler gebruik van maakt. Hiermee voorkomen we dat bepaalde elementen niet zichtbaar, of klikbaar zijn omdat ze worden verborgen achter een camera of afgeronde hoeken van het beeldscherm.”

Er zijn ook een aantal unieke telefoons op de markt. Denk bijvoorbeeld aan de flip-modellen, of de boek-stijl smartphones. Zijn er plannen om uniek ervaringen te bieden op dit soort toestellen?

Matt Casey: “Het zijn interessante uitdagingen waar we simpelweg nog meer onderzoek naar moeten doen om te kijken of we hier iets mee kunnen doen. We hebben daarnaast ook niet ieder toestel ter beschikking om dingen te proberen.”

Portret Mode?

Een terugkerende vraag van vorig jaar. Hoe zit het met portret mode? Vorig jaar was het nog geen focus. Het doel was om de game eerst aan te bieden in de conventionele landscape mode. We zijn ondertussen een jaartje verder, is hier al meer onderzoek naar gedaan?

“Vorig jaar hebben we besloten om het voorlopig op landscape te houden. Ook gezien de bovenliggende interface van de game.” Zegt Matt Casey, “Op dit moment willen we het ook hierbij laten. Wellicht dat we er in de toekomst opnieuw naar kunnen kijken als we een idee hebben over het anders aanbieden van onze interfaces.”

Emma Hall: “In Portret mode heb je ook twee duimen beschikbaar om op zowel de linkerkant als rechterkant van het scherm alle acties te verdelen. Het is een hele uitdaging als je dit wilt verplaatsen naar de onderkant van het scherm in Portret Mode. Is het dan nog wel goed speelbaar in een grote game zoals een MMORPG als RuneScape?”

Veelgevraagde features voor Mobile

Wat zijn enkel veelgevraagde features die spelers willen zien op Mobile?

Matt Casey: “Een soort van one-click interactie om bepaalde dingen te doen zoals skills. Spelers die veel onderweg zijn vragen of het mogelijk gemaakt kan worden om bepaalde acties uit te voeren door simpelweg een keer ergens op te tappen. Als we nadenken over hoe we dit willen implementeren in het spel moeten we goed denken aan hoe we dit willen balanceren. Het moet bijvoorbeeld niet te makkelijk worden zodat het nadelige gevolgen heeft voor andere spelers. We hebben één ontwikkelteam en zij maken de content voor zowel PC als Mobile. Het is aan hun om te beslissen of iets goed genoeg werkt voor beide platformen.”

Emma Hall: “Er zijn ook veel spelers die vragen om de community features te verbeteren op Mobile en gelukkig zijn we daar ook hard mee bezig.”

Verder reageerde Matt Casey nog verast over de feedback die ze kregen van spelers over de hele wereld met de release van Mobile. Bepaalde spelers reageerde dat de game niet gelokaliseerd is in hun land. RuneScape Mobile lanceerde wereldwijd in de beschikbare talen die ook op desktop aanwezig zijn. Er missen dus een hoop een talen waarin de game nog niet speelbaar is. Met de komst van Mobile bereikt Jagex met RuneScape in een keer een vele grotere markt met spelers die voorheen de game nog niet kende of speelde. Het is een hele uitdaging om de game met zoveel tekst en interfaces te vertalen, maar wel een aandachtspunt dat wordt meegenomen uit de feedback tot nu toe.