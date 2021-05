Hoe RuneScape de perfecte mobile game werd

RuneScape kennen we allemaal wel. De eeuwenoude MMORPG van Jagex komt binnenkort naar je smartphone! De Old School versie van de game kan je al spelen. RuneScape is per design al perfect voor smartphone, maar waarom? En waarom duurde het dan zo lang?

Recentelijk hebben we een interview gehouden met Dave Osborne en Matt Casey van Jagex over RuneScape Mobile. Dit hele interview kan je hier terug lezen. In dit artikel duiken we iets dieper in een klein gedeelte van het interview. Namelijk: Waarom RuneScape de perfecte game is voor je smartphone.

In ons interview met Jagex kwamen we er al snel achter dat de game eigenlijk perfect is voor smartphones. RuneScape is namelijk zo opgebouwd dat het heel makkelijk aan te passen is naar waar de speler op dat moment behoefte aan heeft. Er zijn activiteiten die veel inspanning kosten, maar ook activiteiten die weinig inspanning kosten. Switchen tussen deze activiteiten kost slechts enkele seconden waardoor spelers continue kunnen veranderen.

Door deze fundamentele design filosofie verkeerde Jagex al direct in een goede positie voor de mobiele markt. Even een paar minuten op je telefoon spelen in de bus, een verplicht bezoekje bij je tante of een van de vele saaie kringverjaardagen worden al snel wat minder ‘tijdverspilling’ voor de alledaagse tiener. Je kunt immers met RuneScape Mobile gewoon verder waar je thuis gebleven bent. Was je op PC toevallig bezig met wat moeilijke baasgevechten? Dan ben je binnen enkele seconden op een andere plek om even hout te hakken, of je dagelijkse rondje te maken langs je gewassen. Mobile biedt direct zonder extra aandacht op design gebied honderden manieren om de game te spelen.

Matt Casey: Wat we zien is dat de meeste spelers de drop-in, drop-out gameplay als heel erg fijn ervaren. Je kunt doen wat je wilt, wanneer het jou uitkomt. Er zijn bijvoorbeeld dagelijkse activiteiten in RuneScape die bij een routine horen zoals het bijhouden van je gewassen, Player Owned Ports en ga zo maar door. Dit binnen handbereik hebben, waar je ook maar bent, gewoon in je broekzak, is echt heel cool. Dave Osborne: Ja, we werken natuurlijk al heel erg lang als designers voor RuneScape. Een gouden regel die we altijd hebben gehanteerd is dat we de content aan kunnen passen op de stemming. Een speler kan binnen enkele seconden veranderen tussen content met hoge of lage inspanning. Daarom hebben we aan de ene kant bijvoorbeeld Quests van 2 uur lang en spannende boss gevechten. Maar aan de andere kant kan je ook houthakken en een beetje XP vergaren. Hoe we de game hebben ontworpen, heeft ons eigenlijk al direct in een vreemd maar goede plaats gezet voor mobile. Maar ja, we zien hier dus ook een splitsing. Voornamelijk blijven spelers hoge inspanningsactiviteiten doen via desktop.

Waarom duurde het dan zo lang?

Smartphones en Mobile Gaming is niets nieuws. Dat is al jaren zo. Maar waarom duurde het dan zo lang voordat RuneScape eindelijk verschijnt op smartphones?

Dit heeft voornamelijk te maken met de engine waarin RuneScape draait. Voorheen, toen RuneScape draaide op Java was een mobiele versie gewoon onmogelijk. Sinds de game verscheen op NXT waren er opeens veel meer mogelijkheden. Vanaf dit moment zijn ze actief gaan werken aan een mobiele versie. In 2016 is die actieve ontwikkeling pas begonnen en in 2017 hebben ze voor het eerst de game laten zien aan het publiek tijdens RuneFest. Vanaf dit moment ging alles in een stroomversnelling.

Een jaar later, in 2018 hebben wij de mobiele versies ook getest op RuneFest. Er is sindsdien enorm veel veranderd, maar ben je toch benieuwd naar onze eerste indruk? Lees hier dan onze Old School preview. En hier onze RuneScape preview.

Ook met de uiteindelijke release van de mobiele versie zijn we er nog niet. Jagex gaat ook na de release nog actief verder met de ontwikkeling van de mobiele versie. Zo wordt deze geoptimaliseerd voor content die je van nature alleen op PC zou doen. Omdat het precisie vereist, timing, of wat dan ook. Het zou daarom zomaar zo kunnen zijn dat de interface en besturing voor bepaalde activiteiten anders uit ziet voor RuneScape mobile in de toekomst.

“De mobiele versie is ver van af.” Zegt Matt Casey. “Met release richten we op nieuwe spelers en veel populaire activiteiten. Maar er zijn nog genoeg stukken content waar we verbeteringen kunnen toepassen zoals in de besturing en UI. We zullen hier na de lancering waarschijnlijk nog voor een lange periode aan werken.”

Ben jij al aan de slag gegaan met de Old School versie of de Early Acces versie van RuneScape op mobiel? Of ga je deze zomer aan de slag als de volledige versie verschijnt? Welke activiteiten in het spel ga jij reserveren voor RuneScape Mobile?