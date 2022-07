Review: Mario Strikers Battle League Football

Een nieuw jaar, een nieuwe Super Mario Sports titel! Wie de rode loodgieter held kent, weet dat hij meer doet dan alleen de prinses redden van een kasteel waar ze niet blijkt te zijn. Dit keer is het weer tijd om een potje te voetballen in Mario Strikers: Battle League Football. Exclusief verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.

Of je nu een Nintendo Switch, Switch Lite, of OLED model hebt. Mario Strikers ziet er schitterend uit op het hybride apparaatje van Nintendo. De kleurrijke voetbaltitel voldoet aan alle toeters en bellen als het gaan om een Mario Sports game. Een klein beetje sport, een beetje van de unieke personages, power-ups, over de top acties en uiteraard arena’s die volledig in het teken staan van de Mario games.

Mario Strikers!

De Mario voetbal reeks is lang van weggeweest. Het is het derde deel in de reeks. Voorheen verscheen Mario Strikers op de Gamecube. Op de Nintendo Wii verscheen het vervolg zo’n 2 jaartjes later. Vervolgens bleef het 15 jaar lang stil, maar de hattrick is eindelijk compleet, want nummertje 3 is eindelijk uit op de Nintendo Switch en deze verraste ons een klein beetje in positieve, maar ook in minder positieve zin.

Laten we maar meteen beginnen met de positieve dingen. Deze gloednieuwe Mario voetbal game is iedere wedstrijd zo spannend als de finale van een wereldkampioenschap. De rondes die je speelt zijn snel en super intens. Je speelt met zijn 4en per team en het speelveld is niet heel erg groot, dus de bal is voortdurend op een positie waarin het naar één van de twee doelen geschoten kan worden. Combineer dit met alle sluwe trucjes en power-ups op het veld en dit resulteert in een wedstrijd die spannend is tot de laatste seconde, want op ieder moment kan die goal uit het niets vallen. Hoe goed je ook denkt dat je bent, of hoe slecht je ook denkt dat je bent, kan het altijd iets anders uitpakken dan je bent gewend. Maar misschien ben je ook wel gewend dat Mario titels juist wél zo onvoorspelbaar kunnen zijn. Het is maar hoe je het bekijkt.

Je kan namelijk een perfect schot lossen op het doel van je tegenstander, maar de keeper kan ‘m alsnog onderscheppen. Die pech heb je wel eens. Aan de andere kant kan een schot waarvan je eigenlijk verwacht dat het niks wordt zomaar de overwinnen betekenen. Jij, je tegenstander, AI of persoon kan nog wel zo goed zijn, een beetje geluk heb je ook nodig. En als je zo veel mogelijke kansen wilt onderscheppen, dan is het wel noodzakelijk dat je een beetje onder de knie krijgt hoe Mario Strikers werkt.

Buitenspel? Doen we niet aan

Mario Strikers is voetballen zonder regels. Althans, zonder de regels die je gewend bent van het voetballen in het echte leven. Er is geen VAR die na een sliding met de Goomba’s meekijkt of je daadwerkelijk de bal speelde, of gewoon kwaadgezind bent. Alles mag, of wordt gedoogd. Slidings zijn toegestaan, bommen zijn toegestaan, Shells zijn toegestaan. En je timing is nogal van belang als je het goed wilt doen.

Iedere actie in Mario Strikers kent een soort van slagingskans of effectiviteit. Je herkent het meestal aan een flitsende rand. Als je net op dat moment de actie loslaat, dan is deze het meest effectief. Bijvoorbeeld bij een schot of doel, of bij het uitvoeren van een sliding. Maar ook bij het uitvoeren van een Super Strike. Op dit moment moet je een paar keer achter elkaar op de juiste momenten op een knopje drukken om een schot op doel te lossen die de keeper sowieso niet kan tegenhouden. Als je het niet helemaal goed timed, is er alsnog een kans dat je schot het doel raakt, maar ook een kans dat de keeper ‘m op het laatste nippertje nog kan afstoten.

Mario strikers Battle League Football is een easy to learn, harder to master game. Het inkomen is heel gemakkelijk waardoor je snel met wie dan ook even een potje kunt spelen. Wil je echt goed worden? Dan kun je het online opnemen in de Battle League tegen andere spelers. En dit is dan ook het sterkste punt aan Mario Strikers op de Switch. Hectisch, spannend, kleurrijk, bomvol actie en gemakkelijk om op te pakken met voldoende diepgang voor spanning op elk niveau. Maar er zijn ook want minder positieve dingen aan deze sport-titel.

Geen verhaal

Het iconische aan Mario titels vind ik altijd het verhaal. Niet alleen in de Super Mario games, maar ook in de sport-titels. Het is een natuurlijke manier om te wennen aan de besturing, er goed in te worden, terwijl je het opneemt tegen steeds sterkere teams, unieke baas-gevechten en iets meekrijgt van het vreemde universum wat je brengt tot Mario die met zijn kameraden opeens een sport uitoefent. Het brengt toch altijd een aangename sfeer met zich mee.

Helaas heeft de nieuwe Mario Strikers game geen Story Mode. Er is geen verhaal in deze game die ons introduceert aan de Mario voetbalwereld, personages, vijanden, arena’s, drama rondom de Battle League en wat dan ook. Er zijn Cup Battles waarin je het in een toernooi opneemt tegen steeds het winnende team tot er maar eentje overblijft, maar er is zit geen leuk verhaal in deze game. In plaats daarvan ben je genoodzaakt om een saaie tutorial-lijst af te gaan om jezelf eigen te maken in het spelen van de game en hoe je moet omgaan met de verschillende gamepley elementen.

Hierdoor vond ik Mario Strikers ook veel minder leuk om in m’n eentje te spelen. Een beetje hetzelfde wat ik heb met Mario Kart. Het zijn beide echt fantastisch leuke games, maar niet heel erg lang leuk genoeg om in je eentje te blijven spelen. Terwijl ze in de multiplayer mode echt uren achter elkaar aan vermaak bieden. Mario Strikers vond ik dus ook enorm leuk om te spelen tegen andere spelers, maar tegen computergestuurde spelers was ik na een drietal potjes wel klaar, ook al waren de potjes enorm spannend. Er ontbreekt een zekere drive om alleen aan de slag te gaan met Mario’s voetbalteam.

Aanpassingen

Laten we eindigen met een positieve noot en dat is toch wel dat je ook in Mario Strikers Battle League Football je personages een beetje kunt aankleden. Voor iedere wedstrijd krijg je muntjes en deze muntjes kun je vervolgens bij je uitrusting-instellingen spenderen voor nieuwe uitrusting. Je kunt kiezen uit helmen, handschoenen, laarzen en bescherming voor je borst. Het mooie is dat deze aanpassingen ook de statistieken van je personage beïnvloeden. Je kunt er dus bijvoorbeeld voor kiezen om Mario of een andere personage te laten uitblinken in schoten op doel, kracht, snelheid, passen of techniek. Je kunt ze ook combineren, uiteraard.

Verdict

Mario Strikers Battle League Football zorgt voor spannende potjes voetbal op elk speelniveau tegen andere spelers of tegen computergestuurde spelers. Het is een Mario Sports titel met genoeg diepgang voor de geïnteresseerde, maar die ook heel makkelijk is op te pakken voor snel een paar potjes bal met vrienden. Het is daarbij een Mario titel in dezelfde trant als Mario Kart. Leuk met vrienden of online. Het gemis van een verhaal-mode in deze game zorgt ervoor dat het minder lang leuk is om alleen te blijven spelen. Het is een spel die ik graag met vrienden speel, maar zonder verhaal-mode is er weinig dat je laat terug keren na een handjevol potjes op z’n tijd.