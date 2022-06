Mega Man Battle Network Legacy Collection aangekondigd

Je kent ze misschien nog van vroeger op de Game Boy Advance en verder. De Mega Man Battle Network games. Een strategische twist op de Mega Man formule met arena’s die zich afspelen op een 3 bij 6 grid.

De gehele collectie van de Battle Network titels keren terug in de Mega Man Battle Network Legacy Collection. Een hele mond vol, maar dan heb je ook wat. Maar liefst 10 games namelijk. Allemaal in hun originele staat speelbaar, maar met enkele bonus features zoals een muziekspeler en een galerij met meer dan 1000 afbeeldingen. De Legacy Collection verschijnt ergens in 2023 voor Nintendo Switch, PlayStation 4 en PC via Steam. De game verschijnt ook in fysieke vorm op PlayStation 4 en Switch.

De games worden in hun volledige ouderwetse glorie speelbaar, maar je kunt er voor kiezen om een filter aan te zetten waardoor het beeld iets minder blokkerig is als je gewend bent. Het is verre van een HD versie of een remaster, maar eerlijk gezegd moet je dat ook niet willen voor deze ouderwetse nostalgie-bommen.

Heb jij vroeger genoten van de Battle Network game(s)? Jack-in!