De Sims 4 komt met nieuwe uitbreiding, we gaan naar school!

Eerder deze maand kwamen de makers van De Sims 4 met een hele nieuwe uitbreiding, we konden nu spelen als enge weerwolven. Nu hebben we een expansion pack dat gaat over andere explosieve individuen, namelijk pubers! We mogen mee daar de middelbare school met De Sims 4: Middelbare School.

De uitbreiding kan je nu alleen halen als pre-order maar binnenkort kunnen we los met een hele nieuwe storyline van jouw Sims. Ik miste altijd wel iets meer diepgang in deze leeftijd, de scholieren gingen als pubers gewoon naar school en meer dan dat was het niet. Je moest je huiswerk netjes doen voor goede cijfers en je kon een bijbaantje nemen maar meer zat er niet in. Voor de jongvolwassenen was er dan wel weer een uitbreiding, namelijk De Sims 4: Studentenleven. En kinderen hadden zat packs met leuke ditjes en datjes. De tieners kwamen er maar bekaaid af zonder speciale kits of uitbreidingen.

Met een open blik speel je nu met je Sims, je kan nu eindelijk je pronounce instellen zodat de Sims nóg dichter bij het echte leven komt! Maar ook dat je Sims eindelijk automatische baardgroei krijgen. Dit kon je eerst uiteraard ook wel, maar dan zocht je het uit in de ‘creëer een Sim’ en dan gebeurde er nooit meer iets aan die baard. De puberteit draait natuurlijk helemaal om veranderingen. Dat wordt dus scheren met je kadaver! Niet alleen op je gezichtje, de rest van je lichaam mag er ook aan geloven als jij daar voor kiest. Wanneer je daarna denkt dat je ouders slapen sluip je uit huis voor een geheime ontmoeting bij vrienden. Zei iemand kussengevecht? Jazeker! Ook zijn er talloze nieuwe sporten bijgekomen waar je Sims hun tijd aan kunnen spenderen. Ook je telefoon wordt een stuk gebruiksvriendelijker en interessanter dan eerst..?

Maar het leukste van alles is dat je zelf ein-de-lijk mee naar school mag! Mee naar banen gaan konden we al met De Sims 4: Aan het Werk. Nu mag je eindelijk het schoolgebied betreden en je Sims helpen in de klas, of juist alleen maar spijbelen en met je vrienden hangen. Aan jou de keuze! Zoek je kluisje (deze kan je ook versieren) en duik in het middelbare schoolleven om zo je tienersims volledig te ontwikkelen. Met nieuwe feesten en activiteiten is er genoeg te doen op en buiten school. Heb jij namelijk al een promdate? Die moet je echt wel even zoeken hoor!

De uitbreiding komt op 28 juli uit. De Sims 4 is nu ook extreem in de aanbieding met maar liefst 75% korting, dat maakt de game €4,99. Wees er snel bij!