PUBG komt met een nieuwe map: Deston

PUBG komt weer met een nieuwe map, deze keer genaamd Deston. Deston is een stad met veel mogelijkheden, van hoogtes tot de vele gebouwen. De strijd in Deston heeft alle aspecten om bloedstollend spannend te zijn. De negende map van het Battle Royale spel zal op 12 juli live gaan, ben jij er klaar voor?

We lieten eerder al weten dat één van de grootste Battle Royale spellen free to play zou worden. Had je altijd al willen spelen? Dan kan dat sinds een tijd dus gratis op alle platforms waar het spel is uitgebracht. In-game zijn er nog wel een aantal betaalde opties zoals wapenboxen en kleding maar buiten dat niet meer. PUBG is een spel waar je met een tiental spelers in een map landt en je vecht om de Chicken Dinner, dan ben je namelijk de winner. Je wint het wanneer je alleen of met je team als laatste overblijft. Hoe je aan de top komt is aan jou. Met de wapens die verspreid liggen over de map samen met alle accessoires van die genoemde wapens kan je ieder spel een nieuwe load-out maken. Ga je voor een sniper voor de stille genadeslagen, een AK voor de spray en pray of voor de auto om iedereen aan te rijden, het is allemaal aan jou.

Nu komt PUBG met de nieuwe map Deston, was een bruisende stad waar jij nu in de overblijfselen de strijd aan gaat met spelers van over de hele wereld. Ooit was de stad bruisend van het leven tot er een storm kwam en alles verwoestte. Nu groeien er grote planten en mosjes op de resterende gebouwen, of wat er van over is. Urban maar verlaten, overgroeid en dodelijk. Met vele wolkenkrabbers waar je loot en uitzicht kan vinden, je kan er op landen met je parachute of je gebruikt een nieuwe manier. Je kan nu in Deston ascenders gebruiken om snel op een hoog gebouw te komen. Ze zijn te herkennen aan de gele touwen die naar boven lopen. Maar misschien is hoog op een gebouw niets voor jou…

Dan stap je voor het ultieme swamp gevoel in de airboat. Deze snelle boot kan zowel op het water als op het land. Met de grote windturbine achterop schuif je zo op je bestemming af! Niets houdt je tegen behalve andere spelers, deze airboat is handig maar brengt een zeker geluid met zich mee. Wees dus snel of uiterst voorzichtig als je deze manier van reizen kiest. Ook kan je nu makkelijk van hoogtes naar beneden gliden met een extra parachute. Wanneer je van een gebouw springt zorg je dat je de interaction key gebruikt en hoppa, een chuutje voor naar beneden!