Weerwolven in de Sims 4!

De Sims 4: Weerwolven is de nieuwe game pack van de lang lopende reeks. Eerder speculeerden wij al over de vele teasers die de makers hadden gepost op social media. Toen was het alleen nog maar gissen maar nu is de game officieel bekendgemaakt!

Het twitteraccount van De Sims 4 gonsde al een even druk van alle spelers die het hadden over de teasers die de makers hadden geplaats. Een tweet met een plaatje van een bos en een maan. Snel zou er een nieuwe uitbreiding uitkomen maar wat het kon zijn wist nog niemand zeker. De gameseries uit altijd liefde voor het bovennatuurlijke, er zijn meer uitbreidingen die te maken hebben met magie en horror. En niet alleen in de vierde reeks games, vanaf De Sims 1 zitten er al spookachtige dingen bij. Je hebt bijvoorbeeld al de ‘Magische Rijk’ uitbreiding. Of een uitbreiding met vampieren, dat hadden we ook al eerder gezien. Alleen weerwolven, dat is een first van de reeks!

Er is ook uiteraard een nieuwe map bijgekomen. Speel met je nieuwe huishouden in Moonwood Mill, een ruig stadje met een groot meer, Lunvik. In deze stad is niets wat het lijkt, wanneer er namelijk een volle maan is gebeurt er van alles! Hier kan jij helemaal achter komen als jij een weerwolf Sims maakt. Je kan namelijk je eigen weerwolf helemaal samenstellen, van de kleur van de vacht tot de kleding! Wanneer het dan volle maan is kan jij met je Sims de avonturen van de stad besnuffelen. Duik in de onderwereld om een spannend avontuur te beleven, dit is in de tunnels die onder de stad lopen. Of klim tot aan de top van de grote berg in Moonwood Mill. Er zijn ook speciale dingen te vinden en te vangen met de volle maan, dus houd de lucht goed in de gaten! Oh, en plassen in het spel wordt ook wel heel bijzonder…

Durf jij het aan en denk je harig genoeg te zijn voor een spannend wolvenavontuur? Haal de uitbreiding De Sims 4: Weerwolven dan snel!

~ Awoooo