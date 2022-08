Preview: Gothic maakt zijn terugkeer | Gamescom 2022

Gothic is een bekende fantasy RPG serie die al meer dan 20 jaar bestaat. Het origineel vierde op 15 maart 2022 zijn 21ste verjaardag, hoog tijd voor een remake!

De orginele Gothic werdt op 15 Maart 2001 uitgebracht voor de Duitse markt en werd ontwikkeld door Piranha Bytes, de rest van de wereld moest een aantal maanden langer wachten. De Gothic serie speelt zich af in een middeleeuwse fantasiewereld waarin mensen een oorlog tegen de orcs aan het verliezen zijn. De game behoort tot de generatie die het Action-RPG genre heeft gemaakt tot wat het nu is. Denk aan games zoals Diablo 2, Baldur’s Gate 2, Runescape en The Elder Scrolls III: Morrowind. Om deze reden kocht THQ Nordic in Maart van 2019 de IP op omdat ze er nog veel potentie in zagen.

Een zeer succesvol idee

Het is 2019, de studio Alkimia Interactive was al een tijdje aan het overwegen om een nieuw deel in de Gothic franchise te ontwikkelen. In December 2019 bracht de ontwikkelaar een playable teaser uit op Steam die door iedereen die de orginele game in zijn bezit had kon spelen. Wat daarop volgde spoorde de ontwikkelaar aan om geen nieuw deel te ontwikkelen maar om de eerste game opnieuw te maken. Uit een survery die door 35.000 spelers van de teaser werden ingevuld koos 94% voor een remake.

Wat maakte Gothic zo speciaal?

Gothic was duidelijk een voorloper van donkere fantasie, open-wereld RPG’s zoals The Witcher. Je bent vrij om de gamewereld te verkennen, je aan te sluiten bij verschillende facties en missies te accepteren van twijfelachtige figuren. De open omgeving is kleiner dan je gewend bent van moderne Open-World RPG’s, maar goed ontworpen en bevat een indrukwekkend scala aan ontmoetingen en geheimen die je kunt vinden. Zelfs vandaag de dag voelt de interactieve gameplay zeer robuust aan: je kunt op dieren met uniek gedrag jagen, vlees koken om weer gezond te worden, NPC-werkschema’s volgen gedurende de dag-/nachtcyclus en nog veel meer.

Maar wat is het meest unieke kenmerk van Gothic? Simpel: jij, de held, bent niet speciaal. Jouw karakter is niet de uitverkorene, een redder van het volk, of iets anders waar andere speciaal om geven. Zelfs je personagemodel is grotendeels uitwisselbaar met een van de andere NPC’s. Je bent gewoon een nieuwkomer die onderaan de sociale ladder van Gothic zit, niet beter dan de rest. Dit creëert een hele dynamische manier van jezelf omhoog werken. Je verdient vaardigheidspunten in de loop van de tijd, maar kunt ze niet meteen uitgeven. Je zal daarvoor leraren moeten vinden die vaardigheden voor je kunnen ontgrendelen. Je kan veel bereiken en leren in de wereld van Gothic maar je moet daarvoor wel de juiste mensen kennen. Dit verschilt met moderne RPG’s waar je door middel van een skill-tree verschillende vaardigheden unlocked, of door te levelen een bepaald wapen kan gebruiken. Je bent gewoon een normaal iemand in een brute wereld en alles wat je tegenkomt zal je hieraan herinneren. NPC’s zorgen alleen voor zichzelf en bieden quests aan die hun belangen sterk boven die van jou plaatsen. Sommigen zullen tegen je liegen, je in de val lokken of je bedreigen om quests uit te voeren die ze liever niet aankunnen. Zelfs als NPS’s al eerlijk zijn, is geld zeldzaam en wordt het je zo schaars beloond dat je voor het grootste deel van het spel “under-leveled” bent. Elke laag van de Gothic-economie is tegen jou gericht, en in elk ander spel zouden we het kapot noemen. Maar dat is het niet – het is de unieke factor van Gothic.

Wat maakt de remake zo speciaal?

Aangezien de game zo ontzettend geliefd is door fans van het origineel benadrukte de developer van Alkimia mij dat er respectvol wordt omgaan met het origineel en dat dit erg hoog staat. Met name hoe de game voelt, de atmosfeer. Om deze reden heeft de remake vrijwel exact dezelfde layout van de wereld, echter een stuk gedetailleerder deze keer en waar nodig wordt de wereld ruimer gemaakt. De beelden die ik te zien kreeg toonde een alpha build waarin duidelijk werd dat de wereld met veel liefde wordt opgebouwd. Niet alleen de wereld krijgt de remake treatment ook het verhaal wordt ge-update naar de standaarden van vandaag. Zo worden een aantal plot-holes gefixt die fans van de oude game al uitvoerig gevonden hebben. Maar ook krijgt de engelse versie van de game een complete overhaul aangezien de tekst op veel vlakken nogal wankelde. Het verhaal wordt opnieuw geschreven in een Engelse cockney stijl wat beter zou passen bij de atmosfeer van de game. Om dit beter over te brengen wordt ook alles ingesproken.

Directioneel hakken en transformaties

Aangezien de economie in de game zo belangrijk is zorgt de ontwikkelaar ervoor dat elke NPC die je tegenkomt werkelijk uniek is, we kregen een aantal van de gezichten van de NPC’s te zien die vrij gedetailleerd waren. Ook toonde ze ons een selectie aan wapens, armor en een hele kleine preview van de combat. Elk wapen zal anders aanvoelen en er wordt rekening gehouden met het gewicht, een zwaard zal dus makkelijker en sneller te gebruiken zijn dan bijvoorbeeld een grote bijl. Een klein detail uit de orginele game was dat je met de pijltjes toetsen de directie van je zwaard kon bepalen, dit zorgde ervoor dat je veel strategischer een gevecht in kon gaan. Echter bijna niemand gebruikte het. Dit systeem zal centraal staan in de remake. Of je nu met toetsenbord en muis of met controllers speelt, je zal goed je vijanden in de gaten moeten houden en je zwaard juist positioneren om te slaan of te verdedigen. Verder krijg je de mogelijkheid om bepaalde spells te leren. De developers waren met name erg trots op de transformatie spell. Deze kon bijvoorbeeld gebruikt worden om jezelf te transformeren in alles wat je ziet. Dit kun je gebruiken voor stealth of bijvoorbeeld om bepaalde gebieden binnen te dringen door te veranderen in een muis.

Passie project

Een van de developers die aanwezig was op Gamescom was Kai Rosenkranz. Wellicht ken je zijn naam nog, hij was de orginele composer van Gothic. Ik kreeg dan ook de bevestiging dat de Gothic remake een waar passie project is binnen de studio. Voor de remake wordt de hele soundtrack opnieuw ontwikkeld, hij voelde zich gezegend om dit zelf te mogen doen.

Er is nog geen releasedatum bekend maar de developers hopen volgend jaar een werkende demo klaar te hebben voor Gamescom. Wanneer ik vroeg wat voor release window ze in gedachte hebben kreeg ik een lachje met “when it’s done”. Altijd mooi om te horen. De game wordt ontwikkeld op Unreal Engine 4 en zal naar de PlayStation 5, Xbox Series X en de PC komen. Er werd niks gezegd over de Series S maar dit is wel aannemelijk.