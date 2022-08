Preview: 80’s inspired Sci-fi in Outcast 2: A New Beginning | Gamescom 2022

Science Fiction en RPG’s zijn een prachtige combinatie waar mijn nerd-hart sneller van gaat kloppen en al helemaal als het geïnspireerd is door old-school Sci-Fi zoals Star Wars en Star Trek!

Al vanaf jongs af aan ben ik helemaal gek op alles wat met Sci-Fi te maken heeft. Het is daarom ook niet voor niets dat Star Wars mijn favoriete film universum is en Mass Effect de kroon draagt tot favo game universe. Beide geheel anders maar nemen ook weer erg veel inspiratie van elkaar. Een van de grotere verassingen van Gamescom 2022 was daarom ook Outcast 2: A New Beginning, een vervolg op een game waar ik eerlijk gezegd nooit van gehoord heb en dus ook niet gespeeld. Dit is echter niet zo gek aangezien deel 1 ondertussen al 23 jaar oud is! Gelukkig verzekerde de developers mij ervan dat het verhaal voor nieuw en oud goed te volgen is! Al zal voor spelers van de oude game er genoeg te ontdekken zijn. Desalniettemin was ik erg verrast met de gameplay die de devs van Appeal Studios mij toonde. En het leukste van alles, de game wordt gemaakt door onze buren! Appeal is namelijk gelegen in Charleroi, België.

Een open wereld vol leven

Het hoofdverhaal van Outcast 2: A New Beginning begint wanneer het hoofdpersonage Cutter Slade terecht komt op een onbekende planeet die wordt geteisterd door een invasie van robots. Al snel kom je als Cutter in contact met een van de vele tribes die centraal staan in de game, het is aan jou de taak om de wereld te redden van de robots. De planeet heet Adelpha en is een mooie wereld vol groene weides, bomen, bergtoppen met sneeuwgebieden en veel flora en fauna waarvan sommige vriendelijk en sommige gevaarlijk. De sfeer en de aliens doen je direct denken aan andere 80’s science fiction zoals Star Wars en Star Trek. De developers vertelde mij dan ook dat de game wordt gezien als Star Trek meets Indiana Jones, als daar jouw hart niet sneller van gaat klopper, dan weet ik het ook niet meer!

De bewoners van de planeet de vriendelijke Talan zijn een alien bevolking die nog primitief in stammen leven en dus niet de kracht hebben om een robot invasie tegen te houden. Dit is waar jij als Cutter hun te hulp kan staan. Met je jetpack en glider vlieg je door de wereld waar je de wereld in al zijn pracht en praal kan aanschouwen.

Alles is verbonden

De developers van Appeal Studios vertelde mij dat ze de manier van het verhaal doorlopen net wat anders wouden doen in Outcast 2: A New Beginning. Ja er zijn hoofd en side quests maar vooral de hoofdmissies zijn intrinsiek verbonden met de contacten die je legt met alle 7 tribes op de planeet. Het doel is om een organische manier van storytelling te creëren. Iedere NPC in de wereld heeft daarom ook zijn eigen meningen en hoe ze op je reageren zal verschillen. Er werd ons een voorbeeld gegeven van een tribe die een ei aanbidden. Tijdens jouw tijd op de planeet komt het ei uit en wordt aan jou gevraagd om te helpen het beest te laten groeien. Door verschillende quests te doen die te maken hebben met dit beest zoals het beschermen tegen de robots en eten verzamelen groeit het beest waarna je er uiteindelijk op kan rijden en de Tribe jou steeds meer vertrouwd. Zo zijn er nog veel meer missies in de game die allemaal verbonden zijn met de connecties die je legt wat dan weer verbonden is met het hoofdverhaal dat steeds meer onthuld over de robot invasie. Al gaandeweg kom jij achter de geheimen die Adelpha te bieden heeft! Om ervoor te zorgen dat de game strak in elkaar zit zal de game geen keuzes bevatten in het hoofdverhaal echter is het geen lineaire game en heb je vrij de keuze wanneer je bepaalde tribes helpt. Wel heeft de game een dialoog venster zoals we die gewend zijn van games zoals Mass Effect waardoor je zelf de dialogen kan bepalen.

Wie zijn de Talan?

Op de wereld van Adelpha leven aliens in tribes, deze bevolking wordt de Talan genoemd. De Talan wordt omschreven als een erg religieus volk die de 4 “essences” van hun planeet aanbidden. De essences water, lucht, vuur en aarde. Dit geloof geeft de Talan een gezamenlijk doel waardoor het hun taak is om goed voor de planeet te zorgen. Dit geloof is ontstaan omdat de Talan gelooft dat ieder na zijn dood weer teruggaat naar de basis essenties die ze aanbidden. Tijdens het verhaal leer je de gemeenschappen op een diepe manier kennen. Zo noemen ze een voorbeeld van een Talan die bij een brouwerij werkt in een van de tribes. Door hem beter te leren kennen kan je erachter komen wat voor leven hij graag wilt voor zijn zoon wanneer hij later groot is. Als je dan zijn zoon beter leert kennen dan leer je wat hij zelf graag later met zijn leven wilt doen. Dit kan wel eens haaks staan met ieders verwachtingen.

Fast paced combat

Cutter heeft meerdere tools tot zijn beschikking die hij kan gebruiken in zijn vele gevechten met zowel de robots als ook de vele andere gevaren die er op Adelpha rond lopen. Het helpen van de 7 tribes is niet zonder beloning, hoe meer je ze helpt met het herbouwen hoe vrijgeviger de Talan worden en deste meer upgrades ze jou kunnen aanbieden. In de fast paced combat waar je zowel je jetpack als je shield kan gebruiken heb je ook de mogelijkheid om 2 wapens te gebruiken een normale gun en een shotgun. Er is gekozen om te focussen op 2 wapens die je gaande de game kan upgraden met ongeveer 40 modules die de combat verreiken. Maar dat niet alleen je krijgt ook de beschikking tot verschillende types ammo die weer nuttig zijn voor verschillende types vijanden. Wat neer komt op ongeveer 400 verschillende combinaties die je tot je beschikking hebt! Door het gebruik van cool-downs en ammo zorgt de gameplay ervoor dat je constant moet blijven schakelen en niet maar bij 1 wapen kan blijven hangen.

Er is nog geen releasedatum bekend van Outcast 2: A New Beginning, wel werd ons verteld dat de game minimaal 30 uur in beslag zal nemen afhankelijk van hoe je de game speelt kan dit zomaar verdubbelen. Verder konden de developers ons vertellen dat het een Next-Gen only game betreft. De game zal dus speelbaar zijn op de PlayStation 5, Xbox Series S|X en PC. Appeal Studios is onderdeel van THQ Nordic en de Embracer Group