Review: Dragon Ball The Breakers

Het Dragon Ball universum kent veel games, de meeste van deze titels zijn fighting games of iets in die trant. Nou, ontwikkelaar Dimps wilt daar verandering in brengen. Zij brengen namelijk een 1 tegen 7 asymmetrische game uit in dit universum! Hoe speelt de game? Laten we een kijkje nemen.

Er is geen ontkennen aan dat de ontwikkelaars fan zijn van het Dragon Ball universum en dat The Breakers heel veel nostalgische elementen bevat. Echter wordt de game afgeremd door lompe controls en rare mechanics. The Breakers is, kleine spoiler, geen geweldige game. Toch brengt het een frisse adem en is de game wel geprijsd naar waarde.

Gameplay

The Breakers is een 1 tegen 7 game, een beetje vergelijkbaar met Dead By Daylight. Je speelt de game in rondes, of potjes, waar je onderverdeeld wordt in 2 teams. Deze teams moeten over een span van een aantal gebieden objecten activeren om een tijdmachine te starten in gebied X. In X speelt zich de endgame af, waar je dus gaat ontsnappen, hopelijk. In het begin van de game krijg je een introductie tot bepaalde personages en natuurlijk maak je ook je eigen personage, daarna is het verstoppertje geblazen. In zo’n 10 minuten potje moet je dus snel en stil zijn.

Terwijl jij en jouw teammaten proberen om in ieder gebied alles te activeren en vrij te spelen, probeert de Raider jullie stuk voor stuk eruit te plukken. Je kan natuurlijk niet echt terugvechten, maar er zijn wel opties om de Raider slimmer af te zijn, of om tijdelijk te veranderen in één van de Dragon Ball personages die aan de goede kant van de rivier staat. In het begin ben je best radeloos als Survivor, maar na een aantal potjes krijg je het één en ander wel langzaam door.

Als Raider spelen geeft je de keuze tussen Frieza, Buu en Cell. Spelen als Raider is enorm grappig en best leuk om te doen. Echter is de balans tussen Survivors en de Raider soms nog iets dat wat werk kan gebruiken. Zowel als Survivor als Raider kan je levelen en sterker worden, of sneller. Waar de game echter conceptueel iets uitgebreider is dan Dead By Daylight, is het in de hoeveelheid manieren dat je jezelf kan verdedigen of zelfs kan aanvallen tegen de Raider. Dit biedt ieder potje wat meer mogelijkheden dan dat ik gewend was.

Graphics en controls

Op grafisch gebied is deze titel niet fantastisch, zelfs niet modaal. De game heeft outdated shellshaded graphics, een beetje vergelijkbaar met games als Xenoverse. Dit in combinatie met saaie gebieden en onscherpe assets zorgt voor een ervaring die onpersoonlijk en niet van deze tijd voelt. Gebieden kunnen voor een deel verwoest worden, wat dan wel weer heel cool is.

Helaas zijn de assets veelal onscherp en gekopieerd. Ik denk dat dit voor mij ook gelijk een beetje tegendraads werkte. Graphics kunnen en mogen best wat minder zijn, als de animaties naadloos zijn en de game gewoonweg steengoed is. Helaas is dat niet het geval. Er zijn veel grafische pop-ins en ook de framerate is niet altijd even stabiel. Qua controls kon ik soms wel janken en voelt het gewoon outdated, lomp en alles dat daarbij hoort.

Geef geld

Een game in 2022 zou geen 2022 game zijn zonder enorm stomme geldpraktijken. Je kan namelijk de beurs trekken om in een gatcha-praktijk terecht te komen. Hiermee kan je cosmetics krijgen en andere dingen als Transpheres, die je kan gebruiken om in potjes tijdelijk te kunnen vechten tegen een Raider. Dit neigt naar pay-2-win elementen waar niemand zin in heeft.

Verdict

Dragon Ball The Breakers is een simpel concept dat weinig uitleg nodig heeft. Het is een leuk concept, maar mist een boel detailwerk, soepele controls en voelt gewoonweg outdated op zo goed als ieder vlak. Het vraagt een prijs die wel relatief aan de lage kant is, dat moet ik toegeven. Het is ook zeker een boel lol voor een paar potjes, maar mist gewoon de naadloosheid en een beetje diepgang. Dus je legt hem eigenlijk vrij snel weer aan de kant.