PlayStation VR2 datum en prijs aangekondigd

Na maanden van wachten is het dan eindelijk zover. De PlayStation VR2 heeft een prijs en datum gekregen van Sony! Ook zijn er een aantal nieuwe spellen aangekondigd voor de gloednieuwe VR headset.

We kunnen al snel aan de slag met de nieuwe PlayStation VR 2 van Sony. Vandaag hebben zij namelijk de launch datum en de prijs van het apparaat bekend gemaakt. En ook een aantal spellen zijn aangekondigd. De officiële PlayStation blog heeft deze details bekend gemaakt. Zo weten we nu dat de headset op te zetten is op 22 februari 2023. Ook de prijs is nu bij iedereen bekend, dit gaat namelijk zijn 599 euro. Je krijgt voor deze prijs het volgende:

Includes PS VR2 headset, PS VR2 Sense controllers and stereo headphones

Ook komt er met de lancering een bundel welke de game Horizon Call of the Mountain in het pakket stopt. Deze bundel krijgt een prijs van 650 euro. De game krijg je dan als een digitale download erbij.

Op de PlayStation blog is te lezen dat pre orders beginnen op 15 november 2022. In het begin gaat het alleen mogelijk zijn om een pre order te plaatsen via Sony haar eigen PlayStation Direct winkel wel kun je vanaf dit moment als jezelf aanmelden op de site en laten weten dat je interesse hebt. Misschien wordt jij dan wel uitgeloot om de PlayStation VR2 te kopen.

Nieuwe games

Samen met de aankondiging van de prijs en lanceerdatum zijn ook een aantal nieuwe games aangekondigd voor de headset die in ontwikkeling zijn. Zo zullen spellen als Cities Skyline en Hello Neighbor naar de headset toe gaan komen. Of wat dachten we van dino’s bekijken in Jurassic World! Meer over deze elf aangekondigd games kun je lezen op de PlayStation blog

