Review: God of War Ragnarök

2018 was het jaar dat Santa Monica Studio’s de franchise van God of War nieuw leven in blies. De game wist niet alleen te vernieuwen en verbazen op gameplay gebied maar met name het verhaal maakte ontzettend veel indruk. Kratos de oude god van de oorlog koos voor een nieuw pad, ene waarbij hij liever niet weer een heel pantheon aan goden afslacht. Zal het mogelijk zijn om zijn lot te omzeilen en Ragnarök te voorkomen?

De mythologische werelden van God of War Ragnarök ervaren zware tijden. Aan het einde van de vorige game werd met de moord van Baldur het eerste startschot gegeven en begon de klok te tikken. Ragnarök is coming, het einde der tijden dat eerst begint met een 3 jaar lange ijzige winter en eindigt met een groot gevecht tussen de goden. Kratos en Atreus proberen te overleven binnen de ijzige winter genaamd Fimbulwinter. De jonge god Atreus raakt steeds meer geïnteresseerd in de grote rol die hij zal spelen in Ragnarök. Kratos daarentegen doet er alles aan om zijn zoon te beschermen en daarmee begint hun volgende grote avontuur langs alle Noorse mythologische werelden.

Van Boy naar Tiener

Kleine jongetjes worden groot. We namen voor het eerst kennis met de kleine god Atreus in God of War (2018) waar hij voor het eerst leerde dat hij een god is en wat het betekend om een god te zijn. De kracht van God of War (2018) zat hem dan ook met name in het verhaal en de intieme en zeer aangrijpende band die zowel vader als zoon met elkaar kunnen hebben. Kratos ging nog liever in gevecht met een heel pantheon dan dat hij zich kwetsbaar moet opstellen maar de kleine Atreus leerde hem dit. Waar God of War Ragnarök echt in uit blinkt is het verder exploreren en uitdiepen wat het nu echt betekent om vader te zijn maar ook wat het betekend om groot te worden. Wat er voor nodig is om op eigen benen te staan en uiteindelijk om voor jezelf te kunnen zorgen. Hoe belangrijk vertrouwen en eerlijkheid is. Waar Atreus in de vorige game amper bij zijn naam werd genoemd en hij simpelweg door het leven ging als “boy”, wordt hij nu gewaardeerd en gezien voor wie hij is. Echter, de vraag blijft. Wie is Atreus? En waarom staat hij bij de Giants bekend onder de naam Loki? Wat betekent het om Loki te zijn? Dit zijn vragen waar Atreus maar al te graag antwoord op wil hebben, vragen waar Kratos niet zeker van is of de waarheid weten de juiste keuze is.

Vraag na vraag beantwoord

God of War (2018) en Ragnarök zijn samen een geheel van een groot overkoepelend verhaal waar je op reis gaat met zowel vader als zoon. Door gebruik te maken van een doorlopend shot (een feature die ook in dit deel weer terug is) beleef je het verhaal samen met de characters. Echter vanwege de grotere insteek van dit deel wordt er op een meer unieke manier omgegaan met de manier hoe het verhaal verteld wordt. Deze unieke manier zorgt er voor dat alle vragen, mysteries en uitdagingen die in God of War (2018) zijn gecreëerd in dit deel beantwoord gaan worden. Dit doe je natuurlijk niet alleen. De bekende cast van characters zoals Kratos, Atreus, Mimir, Brok, Sindri en Freya maken hun terugkeer maar tijdens je avonturen door de 9 realms kom je nog veel meer andere wezens, goden en entiteiten tegen die zowel met als tegen je zullen staan. Constant zat ik op het puntje van mijn stoel terwijl het verhaal mij op een werkelijk geweldige wijze door de Noorse Mythologie leiden waarna ik op meerdere momenten werd verbaasd over de manier hoe dat Santa Monica Studio’s niet alleen alle vragen weet te beantwoorden, maar ook hoe naadloos ze dit verhaal verweven hebben binnen de bekende Noorse Saga’s waar het verhaal op gebaseerd is. Om dit verhaal eer aan te doen is de opbouw van Ragnarök een stuk lineairder dan je waarschijnlijk had verwacht of gehoopt. Er zijn grotere open stukken waar je vrij kan rondgaan maar niks in de game weerhoudt je ervan om het hoofdverhaal te volgen. Ik moest mij met meerdere moment ook forceren om de grotere gebieden in te duiken wat dan weer een compliment is naar het hoofdverhaal.

Een indrukwekkende cast aan goden, monsters en entiteiten

Een van de grootste kritiekpunten van God of War (2018) was dat de game zich meer bezig hield met de persoonlijke verhalen van zowel Kratos als Atreus en niet zo zeer met het vermoorden van Noorse goden zoals we gewend zijn van de oude God of War games waar Kratos (in zijn zoektocht naar wraak) vrijwel elke Griekse god of godin en alles ertussen de nek omdraaiden. Santa Monica Studio’s heeft duidelijk geluisterd naar dit kritiekpunt aangezien je in Ragnarök tegenover een groot scala aan vijanden komt te staan. Niet alleen zijn de Troll mini-boss fights ingeruild voor heel veel verschillende nieuwe mini-boss fights die allemaal anders vechten met ieder hun eigen strategieën ook zijn de echte boss fights zowel meer uitgebreid als meer frequent. Je komt oog in oog te staan met de goden van Asgaard zoals Thor en Odin die beide een hele uitgesproken en goed geschreven persoonlijkheid hebben. Met wie je nog meer oog in oog komt te staan ga ik hier niet verklappen maar Santa Monica Studio’s heeft er voor gezorgd dat de druk die Odin uitvoert op alle Noorse Realms in vrijwel elk moment van het verhaal te voelen is. Deze grote cast aan characters worden tot leven gewerkt met indrukwekkende motion capture cinematics die erg realistisch zijn. Elke emotie of vertrekking van het gezicht gaat niet onopgemerkt waardoor Ragnarök nog net wat persoonlijker voelt dan zijn voorganger.

De 9 realms

Alhoewel we in God of War (2018) al 6 van de 9 realms bezochten gooit Ragnarök de poorten open en zal het avontuur je langs alle realms sturen. We bezoeken nieuwe realms waaronder Svartelheim de realm van de Dwergen, Vanaheim de realm van de Vanir goden en Asgaard de realm van de Asgaard goden waaronder Thor en Odin. De realms die we al bezocht hebben maken dan weliswaar hun terugkeer maar geen enkel gebied voelt hetzelfde en zijn door Fimbulwinter verandert in compleet nieuwe speelgebieden. Binnen deze realms wordt je constant op de proef gesteld door verschillende puzzels waar je al je wapens bij nodig hebt. Ook openen veel van deze gebieden zich waardoor je met Kratos en zijn companions de mogelijkheid krijgt om side-quests te voltooien die allemaal betrekking hebben tot specifieke bondgenoten van Kratos. De Castlevania achtige level-structuur is terug waardoor veel gebieden die je oorspronkelijk tegenkomt pas toegankelijk worden wanneer je speciale aanvallen of andere elementen unlocked. Dit mag de pret echter niet drukken aangezien vrijwel alle gebieden zowel linear als non-linear prachtig zijn vormgegeven met ontzettend veel detail. De 9 realms zijn ieder uniek waardoor de game je constant blijft verbazen en geen enkel level of gedeelte van de game hetzelfde voelt. Maar is dit alles genoeg waardoor de game echt een waardige opvolger is, of voelt Ragnarök precies hetzelfde als zijn voorganger met hier een daar wat verbeteringen?

Veel van hetzelfde, en dat is oké

Ragnarök speelt, voelt en ziet er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger. Dit heeft natuurlijk mede te maken met het feit dat de game cross-gen is. De game is op zowel PlayStation 4 als 5 te spelen waardoor Santa Monica Studio’s niet de kans heeft gehad om het maximale uit de current-gen hardware van de PlayStation 5 te halen. Dit heeft voor en nadelen gehad naar mijn mening. Ja de infrastructuur van de game stond naar mijn mening al als een boom waardoor Santa Monica Studio’s met name hun focus hebben kunnen leggen op het verhaal, nieuwe gebieden en vijanden zonder veel nieuwe mechanics te hoeven te creëren. Het nadeel is dat de combat en al zijn systemen nagenoeg hetzelfde zijn gebleven met hier en daar wat toevoegingen en verbeteringen. De combat voelt rauwer en harder en met name wanneer jeje verder in de game bevind krijgt de combat een aantal nieuwe wendingen. De realms hebben meer diepgang gekregen waardoor je met name meer verticaal je zal bewegen. Door middel van attributen in de wereld kan je zelfs de wereld om je heen omtoveren tot wapens. Speel je op de PlayStation 5 dan krijg je door middel van de DualSense Controller nog een extra dimensie aan de gameplay aan de hand van Haptic Feedback die je voelt tijdens alle aspecten van de game waaronder het vechten, rondlopen of de cinematics. Voor mij waren deze veranderingen genoeg aangezien God of War (2018) al stond als een huis en de aantal verbeteringen en wendingen die Ragnarök maakt om de game uniek te maken waren voor mij de kers op de taart.

Conclusie

Dat ik een groot fan ben van God of War (2018) moge duidelijk zijn. Ik zie de game als een van de beste games ooit gemaakt. De grote vragen die Ragnarök voor mij moest beantwoorden waren dan ook: Kan het vervolg mij net zo veel laten voelen voor de characters en het verhaal? Beantwoord het de vragen die zijn opgesteld in een satisfying manier? Weet de game daadwerkelijk te innoveren? Op die vragen kan ik resoluut met Ja! Ja! en Nee beantwoorden. Is met name die nee erg genoeg om de game te verpesten? In mijn geval niet. God of War Ragnarök is naar mijn mening op alle vlakken beter en meer verfijnd dan zijn voorganger ondanks dat de game weinig innoveert. Het verhaal hield mij in zijn grip van begin tot eind en zelfs toen de credits rolde kon ik niet wachten om weer de wereld in te duiken om de rest van de content in te voltooien. Ragnarök heeft gedaan wat ik hoopte, hij heeft zijn voorganger van de troon gestoten en is naar mijn mening de ultieme God of War game. Zelfs met zijn extreem vertrouwde en wellicht veilige infrastructuur.

Ben je nieuwsgierig naar de eerste paar uren van de game waar we dieper induiken in de veranderingen aan de combat en gameplay? Die lees je hier in onze preview!