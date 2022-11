Gerucht: PlayStation 5 Slim in 2023

De PlayStation 5 is een bakbeest van jewelste, dat is een feit. Veel mensen zitten met smacht te wachten op een Slim versie die toch net wat makkelijker weg te werken is in het interieur. Deze wens lijkt misschien uit te komen.

Als we TheLeak mogen geloven zal deze PlayStation 5 Slim versie een stuk slimmer (ofcourse) en lichter worden dan de normale versie. Het design van de PlayStation 5 is zo groot omdat het rekening moet houden met de CPU, RAM en SSD controller die aardig veel plaats in beslag nemen. Met name de airflow moet optimaal blijven zodat de console niet overhit. Sony heeft al stappen gezet om de PlayStation 5 wat lichter te maken met de laatste versie die de binnenkant wat compacter en daarmee ook lichter maakt.

De PlayStation 5 Slim

De nieuwe versie zou worden verkleint volgens een Die-Shrink systeem. Dit wilt zeggen dat de console zodanig kleiner gemaakt kan worden door de componenten kleiner te printen maar de benodigde circuits in stand te houden. Dit gebruikt daardoor ook minder wattage en zorgt ervoor dat de console minder warm wordt waardoor er minder ruimte nodig is voor een grotere afvoer van hitte. Volgens een aantal bronnen zou de “Slim” versie geen standaard meer nodig hebben wanneer je de console plat op zijn kant legt. Dit is een indicatie dat de console wellicht een wat platter uiterlijk krijgt. De nieuwe versie van de console zou in Q2 van 2023 in productie gaan met een potentiële release datum in Q3. Deze datums kunnen echter nog veranderen. Sony bespaart met een Slim versie niet alleen geld maar ook ruimte waardoor ze er meer kunnen verzenden. De kans dat er een Slim versie aan komt is dus aanzienlijk. Bronnen die bekend zijn met deze informatie zijn er nog niet over uit of de console ook de naam “Slim” zal gaan dragen.

Ga jij deze nieuwe slim versie halen als hij wordt aangekondigd of laat jij hem aan jou voorbij gaan? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.