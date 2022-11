Review: Call of Duty: Modern Warfare II – Multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare II heeft een robuuste multiplayer mode met en vertrouwd gevoel, maar met meer dan genoeg modes en guns om iedereen tevreden te stellen. Infinity Ward vult zelfs de steken die Battlefield heeft laten liggen met twee grotere speltypen.

Call of Duty: Modern Warfare II is een ouderwets Call of Duty spektakel in de multiplayer. Het speelt enorm vloeiend, enorm snel en bovenal is het simpelweg enorm fun. Toch zijn er een aantal knelpunten die de meeste pret niet drukken, maar wel even tegen het licht gehouden moeten worden.

Ouderwets plezier

Modern Warfare is een veelgeliefde sub-franchise in de Call of Duty reeks. Misschien wel dé meest geliefde van ze allemaal. Iconische personages, moderne look en bovenal altijd een ijzersterke multiplayer mode. Alle Modern Warfare titels topte wat dat betreft en dit geldt voor Modern Warfare II niet anders. Je speelt dan ook de meest vertrouwde modes in 6 tegen 6 zoals Domination, Team Deathmatch, Kill Confirmed, Free For All, Headquarters en zo verder. Demolition ontbreekt al een aantal jaar. En helaas ook in Call of Duty van dit jaar. In plaats van enkele missende modes is er een langzame Hostage mode voor in de plaats gekomen die vergelijkbaar is met de VIP Escort uit Black Ops Cold War. Het is een mode met een langzamere pas die ruimte maakt voor meer tactische gameplay. Het tipt niet aan Rainbow Six, maar het doorbreekt de standaard run-and-gun gameplay loop voor het geval je daar behoefte aan hebt.

De lancering van Modern Warfare II komt gepaard met 51 wapens verspreid over 33 Weapon Platforms. Daar kom ik zo dadelijk nog even op terug. Er zijn op dit moment 16 maps verspreid over de verschillende spelmodes, waarvan één uit de rotatie is gehaald. Ieder wapen komt met een hele reeks aan aanpassingen waaronder tientallen attachments, camo’s, charms en stickers. Kortom: De kwantiteit is er.

Zo ook in de modes buiten 6 tegen 6. Waar Battlefield teleurstelt met 2042 vult Call of Duty de leegte met Ground War en Invasion. Ground War is de bekende twist op Conquest in een Call of Duty jasje. Invasion is een push van twee kanten op een grote map waarin spelers samen met AI soldaten tegen een ander team van spelers en AI de map overnemen alsof het een gigantisch spelletje touwtrekken met geweren is. Zelfs de 3rd Person Mosh-Pit mode uit Modern Warfare 2 keert terug indien je even geen zin hebt in Fortnite.

Spec-Ops

Geen zin in de super lage Time-To-Kill van de competitieve multiplayer? Waag je dan aan de co-op uitdagingen van de Spec-Ops mode. Op moment van release zijn er 3 missies speelbaar in co-op. Deze staan volledig los van de singleplayer campaign. Het zijn uitgebreidere missies dan de Spec-Ops mode je we kennen uit Modern Warfare 2. Je kunt tot wel een half uurtje per missie zoet zijn, mits je rustig aan doet. Het is een leuke mode om even tussendoor te doen met een vriend. Soms gaat dat ook een beetje mis.

En dit is nog maar het begin!

Modern Warfare II ligt vanaf de lancering al met een aardig leuk pakket in de winkel, maar er komt dus nog meer. Op 16 november begint Season One voor deze CoD. Dat betekent niet alleen dat de Battle Pass begint, maar het betekent ook de komst van Warzone 2.0 als Free-To-Play toevoeging en als evolutie van Warzone als niet zo zeer losstaand entiteit. Uiteraard is Warzone volledig afzonderlijk speelbaar, helpt het toch om je favoriete wapens vooraf en tijdig alvast te levelen voor de Battle Royale mode. Later verschijnt ook de DMZ mode en zien we meer wapens en Spec-Ops missies. Er gaan zelfs geruchten over de komst van een klassieke Map-Pack met fan-favoriete Call of Duty maps in 2023. We zullen zien.

Het wiel opnieuw uitvinden

Helaas is het niet alleen maar vreugde en zonneschijn voor Call of Duty dit jaar. De game lanceert met een aardig pakket aan content, maar schrapt tegelijkertijd ook content die we 19 iteraties wel hebben gehad. Zo is er op dit geen enkele manier om een spiegel voor te houden in Modern Warfare II. Er is buiten de match om geen scorebord. Geen match report. Geen barracks en er zijn geen leaderboards. Ben je over de afgelopen periode beter of slechter gaan spelen? Geen idee. Hoeveel keer heb je gewonnen? Geen idee. Heb je vaker gewonnen of verloren? Ook geen idee. Daarnaast is er ook geen menu om te zien hoe en welke banners en emblems we kunnen vrijspelen.

Daarnaast lijkt het er op dat Call of Duty ieder jaar het wiel opnieuw probeert uit te vinden. Er lijkt dan niemand aanwezig te zijn die dan even wijst naar alle voorgaande 19 wielen die Call of Duty heeft bedacht. Een van de positieve aanpassingen in Vanguard was namelijk de Combat Pacing. Een handige manier om playlists af te stemmen op het aantal spelers inclusief map grootte. Daarnaast is het hele cover systeem met bewegend mounten verdwenen en zijn er ook geen interactieve omgevingen meer. Kleine tegeltjes die weg geschoten kunnen worden voor kijkgaten e.d. Het voelde als een waardevolle toevoeging voor de franchise. Zeker in combinatie met de aankomende Warzone 2.

Een ander hekelpunt is het vrijspelen van wapens en attachments. Wil je graag de MP5 (Lachmann Sub) gebruiken in de multiplayer? Dan moet je eerst de Lachmann Battle Rifle en vervolgens de Lachmann Assault Rifle tot een bepaald niveau halen. Hetzelfde geldt voor bijna alle wapens die je niet vanaf het begin kunt gebruiken. Je speelt ze niet meer vrij op basis van je eigen rank, maar op basis van weapon levels in hetzelfde Weapon Platform. Zo is de M4 een platform met een M4 Assault rifle waar de M16 ook bij hoort. Precies hetzelfde geldt voor attachments. Wil je een specifieke silencer gebruiken op je M4? Dan moet je deze vrijspelen door met een heel ander soort wapen een bepaald level te halen. Het is vreemd, niet overzichtelijk en vooral heel erg omslachtig. En dat is zo zonde, want het customization systeem is zo uitgebreid en cool dat je zelfs je attachments op het maximale wapen-level nog afzonderlijk kan tunen voor extra performance.

Gameplay-loop

Waar het ten slotte allemaal om draait in Call of Duty: De gameplay loop. Deze is top. Er zijn nog wat punten te behalen met weapon balancing maar over het algemeen voelt de gameplay top. De wapens voelen uniek van elkaar en attachments hebben een zichtbaar en voelbare impact op de gunplay. Wapens voelen punchy en ‘echt’. Ook het geluid is ontzettend tof, vooral in de Ground War en Invasion Mode. In de 6 tegen 6 modes is het vaak nogal stil. Iets te stil voor een vuurgevecht. Ook zitten er nog wat bugs en glitches in de game waardoor niet alles werkt zoals het zou moeten. Dit kan af en toe nog wel eens wat frustratie opwekken.

Helaas zijn de 10 6 tegen 6 maps niet heel bijzonder. Ze variëren van slecht tot matig. Er is één map dat bestaat een hele reeks van geparkeerde auto’s op een snelweg. Het is zo rampzalig dat als er in het midden van de map een explosief afgaat je na 5 minuten nog steeds her en der een auto hoort en ziet ontploffen door de kettingreactie. Laat die map-pack (als de geruchten waar zijn) maar snel komen.

Please @Activision @InfinityWard. This game is already ruined by cheaters. 3rd game in a row I’m playing with people who can’t be killed and instantly one shot or knife you without them taking any damage. #MWII #ModernWarfareII pic.twitter.com/1NSCld7wej — Jordy Gerritse (@GerritseJordy) November 5, 2022

Verdict

Call of Duty: Modern Warfare II speelt heerlijk. Zowel in de campaign mode als in de multiplayer mode. De gunplay is fijn. De maps vallen een beetje tegen, maar gelukkig zijn ze niet allemaal even slecht als Santa Sena Border Crossing. Het unlock-systeem voor wapens en attachments is irritant en onoverzichtelijk en de UI is werkelijk een draak waar je na een week nog niet aan gewend bent. Gelukkig is de content die aanwezig is leuk, goed en vrij uitgebreid waardoor je ondanks de toch wel vele aandachtspuntjes enorm veel en lang plezier kunt hebben.

