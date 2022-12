Star Wars Jedi Survivor aangekondigd

Gisternacht tijdens de Video Game Awards zagen wij de eerste beelden van Star Wars Jedi Survivor, de volgende game met in de hoofdrol Cal Kestis! Lees hier onder snel meer over deze gloednieuwe game van EA.

In de trailer zien we Cal zeggen dat de new order verdwenen is en hij is verraden door de persoon die hij het meest vertrouwde. Hierna zien we een groot aantal gevechten om vervolgens te horen dat Cal een gezocht persoon is. Vervolgens zien we dat de game in maart uitkomt om nogmaals wat light saber gevechten te zien. We zien ook in de trailer dual saber gevechten en het stopzetten van de tijd.

De trailer sluit af met een release datum van 17 maart 2023. De trailer kun je hieronder nog een keer rustig op je eigen tempo bekijken:

De video van de game geeft de volgende beschrijving en geeft meer uitleg van wat het verhaal is in deze volgende game. Ook zien we op welke platformen de game gaat uit komen:

We schrijven vijf jaar na de gebeurtenissen in STAR WARS Jedi: Fallen Order™. Jedi: Survivor is een third-person action-adventure van Respawn Entertainment, dat is ontwikkeld in samenwerking met Lucasfilm Games. STAR WARS Jedi: Survivor™ is verkrijgbaar voor de PlayStation®5, de Xbox Series X|S en Windows-pc. Zet de reis van Cal voort — Cal is geen Padawan meer. Hij is helemaal tot zijn recht gekomen en uitgegroeid tot een machtige Jedi Knight. Nu hij de herinneringen en verwachtingen van de Jedi Order met zich meedraagt, is zijn kruistocht tegen het Keizerrijk alleen maar gevaarlijker geworden. De Dark Times naderen en met nieuwe en bekende vijanden om zich heen moet Cal beslissen hoe ver hij wil gaan om zijn dierbaren te redden. Ga verder dan je training — Het cinematische vechtsysteem keert terug met extra Force-vaardigheden en nieuwe lightsaber-vechtsstijlen. Maak op creatieve wijze gebruik van al deze vaardigheden om strategisch de strijd aan te gaan tegen een uitgebreide groep vijanden, waarbij je sterke en zwakke punten tegen elkaar afweegt en slim gebruik maakt van je training om de tegenstander te overwinnen en de mysteries op te lossen die je tegenkomt. Verken een ongetemd universum — Ontdek nieuwe planeten en bekende grenzen in het Star Wars-universum, elk met unieke biomen, uitdagingen en vijanden. Maak je nieuwe technieken, uitrustingen en vaardigheden eigen die de manieren waarop je verkent, vecht en zwerft zullen verbeteren. Verken grotere gebieden en ontdek meer buiten de gebaande paden: als je voorbij de horizon op avontuur gaat, zul je verborgen beloningen vinden.

Wanneer je de game pre-ordered krijg je ook nog eens allemaal pre order voordelen. Mocht je de game dus willen halen wacht dan niet te lang met het halen van de game. Of koop hem in ieder geval voor de release!

Ga jij Star Wars Jedi Survivor halen? Laat het ons weten in de comments of op onze Facebook pagina