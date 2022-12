Crash Team Rumble aangekondigd

Crash Bandicoot is natuurlijk in de harten van vele gamers terechtgekomen door het succes van de PlayStation 1 games. Crash Team Rumble is vannacht aangekondigd tijdens de Video Game Awards en brengt de franchise een andere richting op!

Crash Bandicoot kwam vannacht zelf het podium om op de Video Game Awards te ‘crashen’. Hij nam ook een nieuwe game mee genaamd Crash Team Rumble. De trailer van deze game is hieronder te bekijken:

In de trailer zien we Crash en verschillende andere personages uit de serie tegenover elkaar staan. Je moet in deze game nu strijden tegen elkaar en het beste team wint! Ook zien we in de trailer dat je als personage kan transformeren in een soort van mutant, dit geeft natuurlijk nieuwe mogelijkheden aan de gameplay! Hiernaast zien we ook de bekende maskers uit de game en aan het einde van de trailer lijkt het speelveld te veranderen, er schieten namelijk meteorieten uit de lucht. Het lijkt erop dat het team dat de meeste fruits heeft verzameld aan het einde van de game heeft gewonnen.

De game eindigt met een releasedatum en release platformen. We kunnen deze game in 2023 verwachten voor de Xbox Series S|X en de PlayStation 5. Ook komt de game naar de PlayStation 4 en de Xbox One console familie.

Heb jij zin in een nieuwe Crash game? Ga jij deze game spelen of laat jij hem aan je voorbij gaan? Laat het ons weten in de comments of op Facebook!