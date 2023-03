Trust kondigt PS5 headset ‘Forta’ aan

Trust kwam in 2020 met hun eerste officiële Playstation 4 headset: de GXT 488 Forze. Nu, in 2023, kondigt Trust Gaming een gloednieuwe headset aan voor de Playstation 5: de GXT498 Forta.

De Forze headset (2020) was een laaggeprijsde headset met goede prestaties en de reviews logen er niet om; het was een toegankelijke headset met meer dan prima geluid voor de prijs. De Forta (2023) zal deze headset opvolgen voor de nieuwe generatie consoles en zal daarbij het Trust gaming portfolio aanvullen. De headset is specifiek ontworpen met de PS5 console in ’t achterhoofd, dit zie je ook terug in het strakke, witte design.

De FRX498 Forta bevat 50mm drivers en maakt gebruik van de 3D-audio van deze nieuwe generatie Playstation. De microfoon is afneembaar en ruis onderdrukkend, daarbij is het geluid hiervan volgens Trust helder en duidelijk. De Forta is daarmee volgens het bedrijf een headset voor de lange termijn. Dit gaat hand in hand met de juiste pasvorm en die wordt bevredigd door een gewatteerde hoofdband, beweegbare oorschelpen en over-ear pads.

Het is een plug-&-play headset met een 3.5mm AUX kabel die tot 1.2m lang is. De headset is compatibel met de PS5, PS4 en jouw PC of laptop. Ook heeft het een on-ear volumeregelaar met dempmogelijkheid voor de microfoon. Je kan de headset verkrijgen in zwart en wit voor 5 tientjes! Nog een handige tip: Coolblue geeft je bij deze headset een gratis standaard, wel zo handig ;).

Wij zullen een review van deze headset zo spoedig mogelijk bij jullie aanleveren, houdt je onze website in de gaten?