LEC: Fnatic en Heretics back in action na week 2?

Vorige week dronk Fnatic nog uit de gifbeker, maar deze week lijkt het erop dat de gifbeker helemaal leeg is. Hoewel de week begon zoals het vorige week was geeindigd, won Fnatic de twee games die daarop volgde. Tegen de ook worstelende Team Heretics begon de overwinningen. Daarna werd er verrassend gewonnen van KOI. Dit terwijl KOI in de twee dagen ervoor in de LEC zowel SK Gaming als G2 Esports hadden verslagen.

Het was sowieso een week waarin geen enkele team een 3-0 kon scoren in de spring split van de LEC. Het leek wel een wederopstanding van de 0-3 teams. Naast Fnatic wist ook Team Heretics twee games te winnen. Mede doordat er in de top en mid field van de competitie games werden verloren, zijn de teams in de standings weer dichter op elkaar gaan zitten. Bovenaan de standings vinden we nu vier teams met een 4-2 score: SK Gaming, Team BDS, G2 Esports en Team Vitality. Daarna volgen er twee teams met een 3-3 score: Astralis en KOI. En onderaan hebben we vier teams met een 2-4 score: Excel, MAD Lions, Team Heretics en Fnatic.

Komende week zijn we al weer aangekomen bij de laatste week van de reguliere competitie. Dan zien we welke acht teams doorgaan naar de groepsronde van de LEC spring split. We kunnen bijna geen games meer highlighten aangezien er elke game er nu toe doen. Maar zaterdag hebben we de top vier tegen elkaar met Team Vitality tegen Team BDS en SK Gaming tegen G2 Esports. In de onderste regio krijgen we Fnatic tegen MAD Lions te zien. Zondag hebben we de klassieker G2 Esports tegen Fnatic. Maandag hebben we de game KOI tegen Team Vitality. Het programma ziet er voor Fnatic en Team Heretics rooskleuriger uit dan voor MAD Lions en Excel. Wie van deze vier nemen we afscheid? Of nemen we wellicht afscheid van Astralis of KOI?