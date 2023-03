Zelda: Tears of the Kingdom pakt wapens anders aan

Link is terug! Althans, op 12 mei. Waar The Legend of Zelda: Breath of the Wild een frisse wind met zich meenam, met een boel nieuwe systemen en features, vult Tears of the Kingdom daar wederom op aan. Dit keer in de vorm van een intuïtief wapensysteem.

Eén aspect dat Breath of the Wild zo’n toffe game maakte, is de vrijheid die je hebt in je movement. Daar komt een belangrijk element bij kijken; het intuïtief gebruik maken van je omgeving en alles dat daarin ligt. Spelers haalden de gekste trucjes uit met de combinatie van skills en omgeving. Tears of the Kingdom gaat daar op aanvullen. Eén van de abilities die daarbij komt kijken is ‘Fuse’. Dit laat Link geïmproviseerde wapens en ammo maken door gebruik van omgeving. Zie het als een soort intuïtief crafting systeem, waar een stokje en een steen een hamer kunnen worden. Daarbij wel, dat weapon durability nu ook anders zal werken. Maar, je kan Fuse gebruiken om wapens en ammunitie te maken en daarmee zal je soms ook puzzels op moeten gaan lossen.

De game ‘forceert’ je dus weer om echt te kijken naar je omgeving en wat je hierin kan vinden. Want, je kan niet alleen wapens en ammo maken, maar ook voertuigen. Dit doe je met ‘Ultrahand’, waar je elementen uit de wereld samen kan voegen om bijvoorbeeld een boot te maken. En om het af te maken, heb je nog ‘Ascend’, waarmee je op specifiek aangegeven plekken door objecten heen kan ’teleporteren’. Gebruik dit dus als een effectieve ontsnappingsmethode. Check de ruime 10 minuten aan nieuwe gameplay hier:

Alhoewel Zelda’s nieuwste titels er op het eerste oog simpel uit zien, hebben deze games de meest complexe gameplay elementen op een intuïtieve manier in de game verwerkt. Hier kan menig ontwikkelaar van leren. Het is en blijft verfrissend om een game te spelen die je niet een waslijst aan taken geeft, maar je gewoon op dynamische manier door de game wereld laat spelen! The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verschijnt op 12-05-2023 voor de Nintendo Switch (Oled). Om het af te sluiten; check hier beneden de nieuwe Switch Oled skin voor TotK…