Review: Resident Evil 4

Resident Evil 4 is terug en bruter dan het ooit geweest is. Ruim 18 jaar na de eerste ontmoeting met de parasiet in het Spaanse dorp keren we terug in een remake die alles op standje 11 draait met een ontzettend wreed avontuur als gevolg. Dit is hoe je een Remake maakt. Na een kleine misstap, laat Capcom wederom zien hoe het moet.

Resident Evil 4 is zonder twijfel een van de meest iconische games in de geschiedenis van de franchise. De originele game, uitgebracht in 2005, bracht een nieuw tijdperk van survival-horror gameplay met zich mee en veranderde de manier waarop mensen naar het genre keken. Voor het eerst introduceerde Capcom een nieuw perspectief. Waar we voorheen met ons personage door omgevingen met statische achtergronden navigeerde, maakt Resident Evil 4 plaats voor een third-person perspectief in een fysieke wereld die van alle hoeken te bekijken en bewonderen is. Het was een grafisch wonder op de GameCube, iets waar niemand op voorbereid was. Alles wat gepaard kwam met deze game was uitdagend, nieuw en baanbrekend. Nu, meer dan 15 jaar later, heeft Capcom de game opnieuw uitgebracht voor moderne consoles en het resultaat is zeer indrukwekkend.

Leon gaat op vakantie

De remake van Resident Evil 4 is op bijna alle vlakken groter, beter en mooier dan het origineel. De game is volledig opnieuw opgebouwd met nieuwe graphics, verbeterde gameplay en nieuwe functies die de algehele ervaring nog beter maken, in dezelfde geest als de remakes van deel 2 en 3. Maar ondanks al deze verbeteringen is de kern van de game nog steeds hetzelfde: Leon Kennedy moet de dochter van de president redden uit de handen van een sekte en een leger van geïnfecteerde dorpsbewoners. Veel bekende personages keren terug. Andere zijn iets veranderd, vervangen of verbeterd. Personages zoals Luis hebben meer achtergrond gekregen om de relatie tot Leon en het verhaal aan te sterken. Nieuwe vijanden zorgen voor een aangename verrassing, zelfs voor spelers die de originele game al tientallen keren hebben gespeeld.

Een van de meest opvallende verbeteringen in de remake is de grafische kwaliteit. De game ziet er ongelooflijk mooi uit, met gedetailleerde personages, omgevingen en een prachtige belichting. De originele game had al een sfeervolle, enge setting, maar de remake maakt de wereld van Resident Evil 4 nog indrukwekkender en realistischer. Het is een genot om door de verschillende gebieden te lopen en te genieten van de details en de sfeer. De RE Engine die Capcom gebruikt sinds Resident Evil 7: Biohazard bewijst opnieuw een ontzettende krachtpatser te zijn. Gecombineerd met de kracht en features van de PlayStation 5 zorgen voor een onvergetelijke en ondergedompelde ervaring.

Mijn eigen Las Plagas

De afgelopen dagen leefde Resident Evil 4 in mij als een eigen parasiet. Ik had geen eigen wil, maar ik werd volledig in het spel gezogen. Met behulp van 3D audio hoor je precies waar vijanden op je staan te wachten. Voortdurend wordt je geteisterd door mompelende dorpsbewoners, beesten, krassende en bonkende geluiden. Je kunt ongeveer opmaken hoe ver dit van je vandaan is en je zo goed voorbereiden op wat er staat te gebeuren. Ook met behulp van de haptische feedback in de DualSense controller voel je of Leon op hout, gras, modder of steen loopt. Het is één van de beste haptische feedback implementaties, vergelijkbaar met de Demon’s Souls remake.

Door de fors uitgebreide schaal van de game, aanpassingen en toevoegingen heb ik me geen moment verveeld en wilde ik alles ontdekken en gezien hebben. Zelfs met een redelijk verse playthrough door de originele game als voorbereiding werd ik meermaals positief verrast. Ongetwijfeld heeft Capcom deze remake, door zijn nostalgische waarde en impact met veel zorgvuldigheid onder handen genomen. Deze zorgvuldigheid is dan ook heel goed terug te zien.

Smooth Operator

Leon Kennedy beschikt over dezelfde trucjes als in het origineel. Dat is inclusief de Suplex move! Verder speelt het allemaal nóg soepeler en indrukwekkender doordat je kunt lopen en schieten tegelijk. Maar ga er vooral niet vanuit dat de game hierdoor makkelijker is geworden, want dat is het zeker niet. In veel opzichten voelt deze game namelijk moeilijker dan de originele. Veel vijanden hebben dit keer namelijk net als jij ook de beschikking om sneller te bewegen. Gelijke monniken, gelijke kappen, zullen we maar zeggen. Daarnaast is de hele game in grootte minimaal verdubbeld waardoor je veel meer vijanden tegenkomt in meer arena’s. Gelukkig is Leon goed uitgerust.

Het is veilig om te zeggen dat #RE4 om door een ringetje is te halen. Damn wat speelt deze game fijn. Ziet er ook nog eens gruwelijk goed uit. @PLAION_BNL pic.twitter.com/wx6TPCkLiA — Jordy Gerritse (@GerritseJordy) March 25, 2023

De gameplay segmenten met Ashley zijn ook veranderd. Ashley heeft geen eigen levensbalk meer. Ze kan nog steeds ontvoerd worden, waarbij je haar moet bevrijden uit de handen van de vijanden. Als ze wordt geraakt door een vijand valt ze op de grond en moet jij haar oprapen. Terwijl ze op de grond ligt heb je redelijk wat speelruimte. De vijanden lijken haar op dat moment niet echt te focussen, maar uiteindelijk laat je zo’n damsel in distress niet te lang wachten, toch?

Eigenlijk ziet Resident Evil 4 alleen maar verbeteringen en is het dé legendarische titel, maar dan beter. Het enige kritiekpunt, wat overigens geldt voor alle RE titels, is dat de bossfights in mijn mening nooit helemaal goed tot hun recht komen. Het blijft vaak een beetje een ongemakkelijk gevecht als je aanvallen moet ontwijken. Maar dit is slechts een druppel op een gloeiend hete plaat.

Verdict

Resident Evil 4 is een tijdloze klassieker en de remake is een zeer gedurfd project om deze klassieker met zo ontzettend veel waarde en impact te laten voldoen aan de moderne standaard. Dit is Capcom zeer zeker gelukt. Sterker nog, ben ik van mening dat ze alle verwachtingen overtroffen hebben. De remake doet de origineel eer aan in de beste betekenis van het woord en doet eigenlijk alles beter. De minimale kritiekpuntjes op de game, wegen langen na niet op tegen alle pluspunten en daarom kan ik deze game alleen maar voorzien van een perfecte score. Het is de beste versie van Resident Evil 4 en het is de aller beste Resident Evil game die je op dit moment kunt spelen.

Voor de review van deze titel was de Mercenary Mode en de VR-Mode niet beschikbaar. Deze zijn ook niet meegenomen in de overweging voor de score.