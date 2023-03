Preview: Diablo IV open beta

Diablo IV komt op 6 juni uit voor zowat alle platformen. Afgelopen weekend was hiervan de open beta, waar wij de eerste act konden spelen. Behoor jij tot de groep mensen die dit niet heeft kunnen ervaren? Dan lees zeker onze eerste indruk van deze langverwachte game!

Even om de basics uit de weg te krijgen; Diablo IV is een isometrische online action game die vaak werkt met een beetje sjamanistische en helachtige thema’s. De beta had wat issues met connectivity en samen spelen met vrienden, maar dat mocht de pret niet drukken. Zelfs de rij om binnen te komen was niet enorm lang, die 144 minuten waren binnen een kwartier weer voorbij. Deze nieuwe Diablo heeft wat jaartjes geduurd en pakt fundamenteel een boel elementen anders aan. Toch is het by heart nog steeds de goede oude Diablo. Dus, laten we even iets dieper ingaan op hoe onze eerste indruk vormgegeven werd.

Om te beginnen, Diablo IV biedt een meer open-world-achtige aanpak dan de voorgaande delen. Dodging is toegevoegd en het is een always online titel geworden. Alhoewel je eigenlijk alleen mensen tegenkomt in de stad en dit het tot nog toe best laggy kan maken. Diablo IV is een immens mooie game met enorm veel detail en Blizzard weet precies hoe ze de atmosfeer passend moeten maken met het helse thema. Dit, in combinatie met Lilith als antagonist, maakt een enorm sterke eerste indruk.

De wereld is gewoon enorm mooi en de cinematics die we gewend zijn van Blizzard zijn ook weer van de bovenste plank. Dit zijn elementen die mij echt meetrekken in het verhaal van Diablo IV en de wereld die voor je ligt. Ook de animaties zijn echt heel goed gedaan. ik zelf speelde als Druid en iedere keer dat mijn character veranderde in een beer, was ik weer onder de indruk van doe die transformatie eruit zag op mijn eigenlijk iets te kleine monitor. De voice acting is verrassend goed en al die zware mannenstemmen trekken je goed mee in de verhaallijn. Het is een donker, luguber verhaal en dat merk je niet alleen aan de atmosfeer, maar ook aan het schrijfwerk. Het is niet te veel, niet te weinig, maar wel enorm donker. Het zorgde er sowieso voor dat ik snak naar meer van dit verhaal!

Shwoonk Shwank Wap!

Diablo IV heeft een superstrakke en mooie combat, ook de Necromancer class speelt echt fijn. Wat mij vooral opviel, was de vrijheid die je hebt in het door je skill tree gaan. Je hebt volledig vrije keuze in welke skills je pakt at all times. Buiten dat kan je voor vrij weinig gold weer respeccen, alhoewel dit wel steeds duurder wordt. De combat is een verzadigend gevoel en voelt rewarding. Echter zou ik wel willen zien dat er soms wat meer vijanden tegelijkertijd op me afkomen, nu is dit soms naar mijn gevoel iets te laag. Buiten dat staat de camera net iets te dichtbij, ik snap dat dit je meer van je personage laat zien en de game is er mooi genoeg voor. Toch zou ik een iets verder uitzoom terug willen zien als de game lanceert. Maar goed, combineer dit alles met een goede variatie in vijanden en je hebt een bevredigend combat systeem.

De skins van je armor en wapens is meer gelinked met de class die je speelt, wat ook de reden is dat je je body type niet aan kan passen bij de character creation. Een goede keerzijde van de munt als je het mij vraagt. Mijn Necromancer ziet er gewoon enorm donker uit, terwijl mijn Druid een wat natuurlijkere look heeft. Het samenspelen is leuk, maar laat wel direct zien hoe er nog wat balancing issues zijn. Als ik speelde met vrienden die als Necromancer of Sorcerer speelde dan merkte ik met mijn Druid dat ik vaak te laat was met het raken van de enemies.

Niet alle functionaliteiten waren aanwezig, zo kon je niet op een mount rondrijden, wat er wel voor zorgde dat ik soms iets te lang voor mijn smaak aan het rondlopen was. Buiten dat was Diablo IV echt een titel die mijn interesse heeft gewekt. Ik ben enorm benieuwd naar de veranderingen die nog doorgevoerd gaan worden en naar de volledige ervaring op launch. Uiteraard zullen we jullie voorzien van een review die alles aanhaalt! Er zijn nu al veel meer elementen waar ik het over wil hebben, maar dat zijn ook dingen die zich nog uit moeten pakken na release, dus laten we daar geduldig op wachten!